06.01.2019, 13:44

Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои

 (1)
rus.delfi.ee
EST
1/6
Ванночки для ног
Tallinna jõuluturg 2018
Tallinna jõuluturg 2018Foto: Taavi Sepp

Новый год отпразднован, елка осыпалась, оставив на полу гору хвои, которую вы сметете в совок и выбросите. Но не спешите это делать — ароматная хвоя может вам еще пригодиться, пишет Reader's Digest.

Не смотря на то, что до теплой погоды еще далеко, вы можете попробовать использовать сосновые иголки в качестве мульчи. Более длинные иголки обычно лучше держатся вместе, что позволяет им оставаться на земле дольше мульчи из других материалов. Насыпьте на землю не более 7 сантиметров хвои, советует Delfi Dom Sad.

1/6
Ванночки для ног
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии