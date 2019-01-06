Топ-6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои

Не смотря на то, что до теплой погоды еще далеко, вы можете попробовать использовать сосновые иголки в качестве мульчи. Более длинные иголки обычно лучше держатся вместе, что позволяет им оставаться на земле дольше мульчи из других материалов. Насыпьте на землю не более 7 сантиметров хвои, советует Delfi Dom Sad.

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