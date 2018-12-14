Только спокойствие! Как избежать предпраздничного стресса?

Если в вашей семье именно вы отвечаете за подготовку к празднику, распределяйте обязанности и не делайте то, что можно не делать. Например, так: дети наряжают елку, папа отвечает за упаковку подарков, а вы печете коврижку (по самому простому рецепту) и улыбаетесь. И помните, что пол все равно испачкается, а праздничное настроение дети и взрослые запомнят надолго. Поэтому, когда вы чувствуете, что устали, не надо драить квартиру до блеска. Вместо этого стоит сварить глинтвейн, включить ”Один дома”, всем вместе завалиться на диван, смотреть кино и обниматься.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ ПОГРУЖАТЬСЯ В СТРЕСС

Когда чувствуете, что силы на пределе, сделайте сознательное усилие, чтобы успокоиться. Да, дел от этого не станет меньше. Но, когда вы спокойны, решать проблемы гораздо проще. Вот что можно сделать прямо сейчас.

ПРОСТО НАБЛЮДАЙТЕ. Вам кажется, что медитация — это сложно, требует времени и вообще не для вас? Это не так. Вот вариант медитации, который займет у вас ровно две минуты. Когда вы мечетесь, торопитесь и психуете, просто остановитесь, выдохните и наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Что вы слышите? Какие запахи ощущаете? Где в вашем теле накопилось напряжение? Вы не представляете, насколько спокойнее станет ваша жизнь, если вы научитесь замирать на две минуты несколько раз в день.

ВДЫХАЙТЕ И ВЫДЫХАЙТЕ. Вы наверняка сто раз слышали этот совет — сделайте глубокий вдох. А теперь действительно попробуйте подышать. Когда вы чувствуете, что готовы взорваться, глубоко вдохните и медленно выдохните, представляя, как все ваше тело расслабляется. Повторите несколько раз.

ПОЙТЕ. Когда моете посуду, разматываете гирлянду или стоите в пробке, пойте песенку, которая вас успокаивает. Когда мы поем, замедляется сердцебиение, снижается давление. Петь можно что угодно — детскую песенку или только припев. Забыли слова? Пойте ”ля-ляля”, ведь текст не имеет значения, главное — успокаивающий мотив.

ОБНИМИТЕ СЕБЯ. Серьезно! Объятия повышают уровень эндорфинов, а когда мы волнуемся, именно этих гормонов нам не хватает больше всего. Если рядом нет никого из близких, обхватите себя руками, сожмите предплечья и слегка помассируйте.

НЕ БОРИТЕСЬ СО СТРЕССОМ. Иногда эмоции хлещут через край, и мы ничего не можем с этим сделать. В таких случаях бесполезно твердить: ”Я должна взять себя в руки!” Это не поможет. Но может подействовать обратный вариант: ”Да, я волнуюсь, но я могу это пережить. Сейчас я налью себе чашку чая, пять минут посмотрю в окно, отдохну и буду работать дальше”.

ЕСЛИ НУЖНО, ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ

Большинство женщин до последнего откладывают обращение за профессиональной помощью, однако есть сигналы, которые нельзя игнорировать. Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, запишитесь на прием к психотерапевту. Чаще, чем 3 раза в неделю, вы мучаетесь от бессоницы. Вы заметили нарушения аппетита: вы не можете есть или, наоборот, едите гораздо больше, чем обычно. Вы регулярно испытываете панические атаки.

СПИТЕ БОЛЬШЕ!

С одной стороны, проблемы со сном — один из основных симптомов стресса, с другой — нарушения сна сами по себе провоцируют тревожность. Недостаток сна активизирует области головного мозга, которые отвечают за эмоциональность и возбудимость, — к такому выводу пришли медики из Университета Беркли. А значит, те, кто регулярно не высыпается, попадают в замкнутый круг. Чтобы исправить ситуацию, иногда приходится пересмотреть повседневные привычки. Прежде всего выделяйте на сон не меньше 7−8 часов, иначе вы просто не успеете восстановить силы. Если вы не знаете, как все успеть, и из=за этого волнуетесь, планируйте заранее и перед сном пишите подробный список на следующий день — так вы избавитесь от тревожных мыслей среди ночи. И держите на тумбочке возле кровати блокнот и карандаш — на тот случай, если вы проснетесь в 3 часа и вспомните что-то очень важное. Делать заметки в смартфоне или планшете не стоит — яркое свечение экрана точно не поможет вам заснуть.

КАК БЫТЬ С ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ?

Больше половины женщин хотя бы раз в жизни испытывали паническую атаку. И как ни печально, это довольно часто случается в предпраздничные дни, наполненные суетой и волнениями. Что такое паническая атака? Это приступ острой тревоги, во время которого человек может ощущать панику и страх смерти. Становится трудно дышать, не хватает воздуха, появляется боль в груди, учащенное сердцебиение — из-за этого многие принимают паническую атаку за сердечный приступ. Возможны: ощущение онемения и похолодания конечностей, лица, холодный пот, головокружение, слабость (”ватность”) в ногах и руках.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Выйдите на воздух, выпейте воды, старайтесь дышать медленно и глубоко. А главное — помните, что паническая атака не может причинить вреда здоровью. Вы не умираете и не сходите с ума, вы просто волнуетесь. Такой приступ обычно продолжается не больше 10 минут, и его нужно пережить. После обязательно обратитесь к врачу.