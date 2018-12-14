Только спокойствие! Как избежать предпраздничного стресса?
Казалось бы, время перед Новым годом — это волшебные дни, когда все вокруг пропитано ожиданием чуда. В реальности эти дни становятся для многих самыми напряженными за весь год.
Казалось бы, время перед Новым годом — это волшебные дни, когда все вокруг пропитано ожиданием чуда. В реальности эти дни становятся для многих самыми напряженными за весь год.
Вполне естественно нервничать перед важным событием. Если вы впервые выступаете на большой конференции или покупаете машину, то непременно будете волноваться — такова жизнь. И этот кратковременный стресс, скорее всего, никак не отразится на вашем здоровье, пишет Домашний Очаг.
Другое дело, когда в течение нескольких недель вы постоянно находитесь на взводе.
Где и с кем вы будете праздновать Новый год? Что приготовить? Ребенок хочет в подарок планшет, мужу нужен новый телефон, а вы мечтаете на несколько дней уехать из города — удастся ли не выйти за пределы бюджета?
Все знакомые уже нарядили живые елки и сделали с детьми по 15 поделок. Ваши подруги публикуют в соцсетях сказочные фото, а вы до сих пор не достали коробки с игрушками с антресолей. А на работе нужно закончить все важные дела… Как все успеть?! Из-за постоянного напряжения и спешки вы хуже спите, не можете сосредоточиться днем, выбиваетесь из сил и успеваете еще меньше, чем обычно. Что с этим делать?
НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ТОЛЬКО ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ
Главный источник стресса для женщин — склонность взваливать на себя слишком многое. Мы считаем, что должны купить всем отличные подарки и их упаковать, украсить дом, орга низовать праздник, создать волшебную атмосферу, не выйти из бюджета, напечь коврижек с изюмом и при этом не терять прекрасного расположения духа. И вдобавок ко всему никто не отменял ваши обычные дела.
Решение: делегируйте полномочия! Вы же знаете, что грамотный руководитель не тот, кто делает все сам, а тот, кто умеет правильно ставить задачи?
Если в вашей семье именно вы отвечаете за подготовку к празднику, распределяйте обязанности и не делайте то, что можно не делать. Например, так: дети наряжают елку, папа отвечает за упаковку подарков, а вы печете коврижку (по самому простому рецепту) и улыбаетесь. И помните, что пол все равно испачкается, а праздничное настроение дети и взрослые запомнят надолго. Поэтому, когда вы чувствуете, что устали, не надо драить квартиру до блеска. Вместо этого стоит сварить глинтвейн, включить ”Один дома”, всем вместе завалиться на диван, смотреть кино и обниматься.
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ ПОГРУЖАТЬСЯ В СТРЕСС
Когда чувствуете, что силы на пределе, сделайте сознательное усилие, чтобы успокоиться. Да, дел от этого не станет меньше. Но, когда вы спокойны, решать проблемы гораздо проще. Вот что можно сделать прямо сейчас.
ПРОСТО НАБЛЮДАЙТЕ. Вам кажется, что медитация — это сложно, требует времени и вообще не для вас? Это не так. Вот вариант медитации, который займет у вас ровно две минуты. Когда вы мечетесь, торопитесь и психуете, просто остановитесь, выдохните и наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Что вы слышите? Какие запахи ощущаете? Где в вашем теле накопилось напряжение? Вы не представляете, насколько спокойнее станет ваша жизнь, если вы научитесь замирать на две минуты несколько раз в день.
ВДЫХАЙТЕ И ВЫДЫХАЙТЕ. Вы наверняка сто раз слышали этот совет — сделайте глубокий вдох. А теперь действительно попробуйте подышать. Когда вы чувствуете, что готовы взорваться, глубоко вдохните и медленно выдохните, представляя, как все ваше тело расслабляется. Повторите несколько раз.
ПОЙТЕ. Когда моете посуду, разматываете гирлянду или стоите в пробке, пойте песенку, которая вас успокаивает. Когда мы поем, замедляется сердцебиение, снижается давление. Петь можно что угодно — детскую песенку или только припев. Забыли слова? Пойте ”ля-ляля”, ведь текст не имеет значения, главное — успокаивающий мотив.
ОБНИМИТЕ СЕБЯ. Серьезно! Объятия повышают уровень эндорфинов, а когда мы волнуемся, именно этих гормонов нам не хватает больше всего. Если рядом нет никого из близких, обхватите себя руками, сожмите предплечья и слегка помассируйте.
НЕ БОРИТЕСЬ СО СТРЕССОМ. Иногда эмоции хлещут через край, и мы ничего не можем с этим сделать. В таких случаях бесполезно твердить: ”Я должна взять себя в руки!” Это не поможет. Но может подействовать обратный вариант: ”Да, я волнуюсь, но я могу это пережить. Сейчас я налью себе чашку чая, пять минут посмотрю в окно, отдохну и буду работать дальше”.
ЕСЛИ НУЖНО, ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ
Большинство женщин до последнего откладывают обращение за профессиональной помощью, однако есть сигналы, которые нельзя игнорировать. Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, запишитесь на прием к психотерапевту. Чаще, чем 3 раза в неделю, вы мучаетесь от бессоницы. Вы заметили нарушения аппетита: вы не можете есть или, наоборот, едите гораздо больше, чем обычно. Вы регулярно испытываете панические атаки.
СПИТЕ БОЛЬШЕ!
С одной стороны, проблемы со сном — один из основных симптомов стресса, с другой — нарушения сна сами по себе провоцируют тревожность. Недостаток сна активизирует области головного мозга, которые отвечают за эмоциональность и возбудимость, — к такому выводу пришли медики из Университета Беркли. А значит, те, кто регулярно не высыпается, попадают в замкнутый круг. Чтобы исправить ситуацию, иногда приходится пересмотреть повседневные привычки. Прежде всего выделяйте на сон не меньше 7−8 часов, иначе вы просто не успеете восстановить силы. Если вы не знаете, как все успеть, и из=за этого волнуетесь, планируйте заранее и перед сном пишите подробный список на следующий день — так вы избавитесь от тревожных мыслей среди ночи. И держите на тумбочке возле кровати блокнот и карандаш — на тот случай, если вы проснетесь в 3 часа и вспомните что-то очень важное. Делать заметки в смартфоне или планшете не стоит — яркое свечение экрана точно не поможет вам заснуть.
КАК БЫТЬ С ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ?
Больше половины женщин хотя бы раз в жизни испытывали паническую атаку. И как ни печально, это довольно часто случается в предпраздничные дни, наполненные суетой и волнениями. Что такое паническая атака? Это приступ острой тревоги, во время которого человек может ощущать панику и страх смерти. Становится трудно дышать, не хватает воздуха, появляется боль в груди, учащенное сердцебиение — из-за этого многие принимают паническую атаку за сердечный приступ. Возможны: ощущение онемения и похолодания конечностей, лица, холодный пот, головокружение, слабость (”ватность”) в ногах и руках.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Выйдите на воздух, выпейте воды, старайтесь дышать медленно и глубоко. А главное — помните, что паническая атака не может причинить вреда здоровью. Вы не умираете и не сходите с ума, вы просто волнуетесь. Такой приступ обычно продолжается не больше 10 минут, и его нужно пережить. После обязательно обратитесь к врачу.
КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ?
ХОРОШО
+ Смотреть телевизор. Сериалы, мелодрамы, фэнтези, документальное кино про дельфинов — все это отличные способы отвлечься от тревог. Главное — не смотрите то, что заставляет вас волноваться, особенно перед сном.
+ Заниматься спортом. Очень мудрое решение. Лыжи, плавание, бег, пилатес, йога, танцы, даже обычная 20-минутная прогулка помогут вам снизить уровень гормонов стресса. Тем более что в праздники мы все переедаем, а лишние килограммы — это еще один повод для переживаний.
+ Читать. Хорошие книги — это именно то, что нужно. Захватывающий сюжет позволит остановить бесконечный внутренний монолог.
+ Найти хобби. Еще один вариант, который позволит выпустить эмоции. Пойте, танцуйте, запишитесь на курсы живописи — все это отлично работает.
ПЛОХО
— Успокаиваться при помощи еды. Во время стресса нас тянет на сладкое и жирное, именно такие продукты быстрее всего воздействуют на центры удовольствия в головном мозге. Но такая еда вызывает перепады уровня сахара в крови, а значит, и перепады настроения. Подобные скачки вам сейчас совсем не нужны.
— Проводить время в одиночестве. Если вы перегружены, логично избегать людей и ситуаций, которые вызывают у вас отрицательные эмоции. Но с теми, кто вам дорог, можно и нужно поддерживать связь, особенно в предпраздничные дни, когда так хочется любить и быть любимыми.
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