Танцуют все! Год празднования ЭР100 завершится праздником по всей стране

Совместные проводы юбилейного года состоятся одновременно в 16 городах Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла, Хаапсалу и Вильянди. С программой праздников окончания юбилейного года в 16 городах можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на городских площадях Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции ”Эстония танцует”. Обучение движениям танца начнется в 14 часов, а исполнение совместного танца состоится в 15 часов. Танцевальные движения можно посмотреть здесь.



Праздник ”Вперед на все сто, Эстония!” будет транслироваться Эстонской национальной телерадиовещательной корпорацией (ERR). Начиная с 15:00 на канале ETV будет показано исполнение совместного танца, подготовка к встрече нового года в разных городах и происходящее на разных новогодних праздниках по всей Эстонии. На каналах ERR будет также транслироваться новогоднее обращение президента и совместное исполнение гимна.

Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Эстонской освободительной войны.

В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.