Танцуют все! Год празднования ЭР100 завершится праздником по всей стране

Сегодня, 31 декабря, юбилейный год ЭР100 завершится общеэстонским праздником, во время которого на площадях 16 городов Эстонии будет исполнен крупнейший совместный танец столетия, выступят популярные эстонские артисты, а также состоится совместное пение гимна. Общеэстонский танец начнется в 14 часов, а новогодние праздники — не позднее 23 часов.
”Юбилейный год сблизил людей и подарил нам тысячи эмоций”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. ”Праздником в честь окончания юбилейного года мы делаем то, чего раньше не случалось. На площадях всех крупнейших городов Эстонии зажигательными концертами мы вместе в одно и то же время отметим наступление нового года. Этот праздник станет выражением благодарности людей самим себе за потрясающий юбилейный год. Праздник повсюду бесплатный, ждем всех!” — добавил Рохумаа.
По словам руководителя программы ЭР100 Маарьи-Лийзы Соэ, замечательно, что юбилейный год завершится одновременно в 16 городах, и в каждом из уездов можно будет отпраздновать его окончание и начало нового года. ”Наступление нового года будет отпраздновано увлекательными занятиями и выступлением любимых артистов. В 14 часов с репетиции начнется исполнение крупнейшего совместного танца столетия. А вечером в разных городах выступят такие артисты, как Ярек Казар и Ханналийза Уусма, Metsatöll, Väikeste Lõõtspillide Ühing, 2 Quick Start, Свята Ватра, Öed и многие другие”, — добавила Соэ.
Совместные проводы юбилейного года состоятся одновременно в 16 городах Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла, Хаапсалу и Вильянди. С программой праздников окончания юбилейного года в 16 городах можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.
Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на городских площадях Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции ”Эстония танцует”. Обучение движениям танца начнется в 14 часов, а исполнение совместного танца состоится в 15 часов. Танцевальные движения можно посмотреть здесь.
Праздник ”Вперед на все сто, Эстония!” будет транслироваться Эстонской национальной телерадиовещательной корпорацией (ERR). Начиная с 15:00 на канале ETV будет показано исполнение совместного танца, подготовка к встрече нового года в разных городах и происходящее на разных новогодних праздниках по всей Эстонии. На каналах ERR будет также транслироваться новогоднее обращение президента и совместное исполнение гимна.
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Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Эстонской освободительной войны.
В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.