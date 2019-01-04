Таллиннская горуправа согласна с обращением ”зеленых”: излишний запуск фейерверков — проблема

Накануне празднования Нового года таллиннское отделение Партии зеленых обратилось с открытым письмом к Таллиннской горуправе: в нем напоминают, какой вред наносит запуск фейерверков здоровью людей и окружающей среде, а также предлагают ограничить использование пиротехники и в следующем году заменить фейерверки лазерным шоу и другими световыми эффектами, сообщает Раэпресс.
Вице-мэр Зюлейха Измайлова считает, что главная опасность фейерверков для здоровья человека заключается в выделении металлов и распространении маленьких частичек, имеющих канцерогенные свойства и вредящих дыхательной системе. Вред наносится также экосистеме и домашним животным, которые часто теряются, испугавшись громкого шума.
Вчера Таллиннская горуправа приняла решение, что необходимо найти способы снижения негативного влияния запуска пиротехники в городе.
Вице-мэр Измайлова подчеркнула, что для решения проблемы необходимо участие государства, к примеру, чтобы ограничить период продажи пиротехники или определить зоны, в которых фейерверки запускать нельзя, подобно тому, как это делается во многих странах Европы.
С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.