Таллиннская горуправа согласна с обращением ”зеленых”: излишний запуск фейерверков — проблема

Вице-мэр Зюлейха Измайлова считает, что главная опасность фейерверков для здоровья человека заключается в выделении металлов и распространении маленьких частичек, имеющих канцерогенные свойства и вредящих дыхательной системе. Вред наносится также экосистеме и домашним животным, которые часто теряются, испугавшись громкого шума.

Вчера Таллиннская горуправа приняла решение, что необходимо найти способы снижения негативного влияния запуска пиротехники в городе.

Вице-мэр Измайлова подчеркнула, что для решения проблемы необходимо участие государства, к примеру, чтобы ограничить период продажи пиротехники или определить зоны, в которых фейерверки запускать нельзя, подобно тому, как это делается во многих странах Европы.

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