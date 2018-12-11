Таинственная Снегурочка: чего вы не знали о внучке Деда Мороза
У Деда Мороза много коллег по всему миру, но такая помощница есть только у него. Наша Снегурочка – уникальная новогодняя героиня, и судьба у неё тоже неповторимая.
У Деда Мороза много коллег по всему миру, но такая помощница есть только у него. Наша Снегурочка – уникальная новогодняя героиня, и судьба у неё тоже неповторимая.
Облачный дух
Снегурочка пришла к нам из волшебной сказки, разные варианты которой были записаны в XIX веке. Бездетные старик со старухой слепили из снега куклу (в других вариантах снег положили на печь или толкли в ступе) и она ожила. На вид девочке было около 13 лет. Старики удочерили ее и назвали Снегурочкой (по другой версии — Снежевиночкой), пишет Deti.mail.ru.
Девочка погибла во время летней забавы, прыжков через костёр на Ивана Купалу: превратилась в облако и улетела. На некоторых открытках Снегурочку так и изображали ребёнком.
Историк-фольклорист Александр Афанасьев полагал, что история Снегурочки связана с народным представлением о том, что облачные духи рождаются из тающих снегов (”Поэтические воззрения славян на природу”).
В зимнюю пору, когда облака из дождевых превращаются в снеговые, прекрасная облачная дева нисходит на землю — в этот мир, заселенный людьми, и поражает всех своею нежной белизной (т.е. падает на поля в виде снега); с приходом же лета она принимает новый, воздушный образ, и, удаляясь от земли на небо, носится там вместе с другими легкокрылыми нимфами.
Весенняя сказка: девочка-Снегурочка
Скорее всего, именно исследования фольклориста вдохновили Александра Островского, написавшего в 1873 году стихотворную пьесу ”Снегурочка: весенняя сказка”. Его Снегурочке 15 лет, она — дочь старика Мороза и Весны-Красны.
Снегурочка не могла испытывать любовь, ведь она холодна как снег. Когда девушка уходит жить среди людей, она просит у матери в дар способность любить. Как только жар этого чувства проникает в сердце Снегурочки, один-единственный луч солнца приносит гибель познавшей любовь красавице.
Островский изменил историю Снегурочки: из-под его пера вышла не аллегория смены времён года, а романтическая и трагическая история о любви. Современники, привыкшие к реалистическим пьесам Островского, не приняли ”Снегурочку”, не помогла даже музыка Петра Чайковского.
Не понравилась поначалу сказка и Николаю Римскому-Корсакову. Но через несколько лет композитор сумел её оценить. Он написал оперу, которая прошла с большим успехом и регулярно появляется в репертуаре оперных театров и сегодня.
Звезда детских елок
Взрослых читателей, зрителей и, конечно, поэтов и писателей увлек трагический персонаж Островского. Например, холодная красавица, чуждая любви и тепла, появляется в произведениях Александра Блока, а позже — Федора Сологуба.
В 1891 году Владимир Даль издал свою обработку сказки о маленькой Снегурочке. Его сказка со счастливым концом предназначалась для маленьких детей. Вскоре маленькая снежная девочка, когда дочка, а когда внучка Мороза, стала неотъемлемым спутником Деда Мороза в детской литературе.
Педагогам понравился набиравший популярность персонаж, и в начале XX века Снегурочка стала участницей детских рождественских праздников. Тогда же фигурки Снегурочки стали вешать на ёлку.
Разворот приглашения на Кремлевскую елку 1958 года
А потом Снегурочка исчезла на много лет. После 1917 года рождественские праздники ушли в прошлое, а светское празднование Нового года было введено только в конце 1935 года. Снова Снегурочка стала сопровождать Деда Мороза лишь спустя 20 лет. С тех пор она — его внучка и помощница, непременный участник новогоднего веселья.
Снегурочка в кино
Историю Снегурочки перенесли на экран ещё в 1914 году на киностудии Ханжонкова, но об этом фильме мало что известно. Зато вполне доступна кинопродукция второй половины XX и начала XXI веков.
В 1952 году вышел полнометражный мультфильм по пьесе Островского с музыкой Римского-Корсакова. Герои в нем порой переходят на оперное пение, но сценарий адаптирован для детского просмотра.
В 1957 году появился 10-минутный мультфильм ”Сказка о Снегурочке”, снятый не по пьесе Островского, а по той самой сказке, которую написал сто лет назад Афанасьев. Вот только конец решили сделать оптимистичным.
Первую цветную кинопостановку истории о Снегурочке сняли в 1968 году на студии ”Ленфильм”. Это самая близкая к тексту Островского экранизация, так что фильм будет понятнее взрослым, а не детям. На этот же ”недетский” сюжет сняли мультфильм ”Снегурка” (1969 год).
В 1971 году на экраны вышел фильм ”Весенняя сказка” студии ”Беларусьфильм”. Авторы местами отступили от сюжета пьесы Островского, зато фильм получился ярким и весёлым. И это — несмотря на печальный финал. В 2006 году режиссёр Мария Муат поставила по пьесе кукольный мультфильм.
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