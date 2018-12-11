Таинственная Снегурочка: чего вы не знали о внучке Деда Мороза

Облачный дух

Снегурочка пришла к нам из волшебной сказки, разные варианты которой были записаны в XIX веке. Бездетные старик со старухой слепили из снега куклу (в других вариантах снег положили на печь или толкли в ступе) и она ожила. На вид девочке было около 13 лет. Старики удочерили ее и назвали Снегурочкой (по другой версии — Снежевиночкой), пишет Deti.mail.ru.

Девочка погибла во время летней забавы, прыжков через костёр на Ивана Купалу: превратилась в облако и улетела. На некоторых открытках Снегурочку так и изображали ребёнком.

Историк-фольклорист Александр Афанасьев полагал, что история Снегурочки связана с народным представлением о том, что облачные духи рождаются из тающих снегов (”Поэтические воззрения славян на природу”).

В зимнюю пору, когда облака из дождевых превращаются в снеговые, прекрасная облачная дева нисходит на землю — в этот мир, заселенный людьми, и поражает всех своею нежной белизной (т.е. падает на поля в виде снега); с приходом же лета она принимает новый, воздушный образ, и, удаляясь от земли на небо, носится там вместе с другими легкокрылыми нимфами.

Весенняя сказка: девочка-Снегурочка

Скорее всего, именно исследования фольклориста вдохновили Александра Островского, написавшего в 1873 году стихотворную пьесу ”Снегурочка: весенняя сказка”. Его Снегурочке 15 лет, она — дочь старика Мороза и Весны-Красны.

Снегурочка не могла испытывать любовь, ведь она холодна как снег. Когда девушка уходит жить среди людей, она просит у матери в дар способность любить. Как только жар этого чувства проникает в сердце Снегурочки, один-единственный луч солнца приносит гибель познавшей любовь красавице.