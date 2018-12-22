Социологическое исследование: дети в Эстонии верят в существование гномиков до 6-7 лет. Эстонцы и русские покупают разные елки

По словам Керстен Йыги, в ходе опроса не уточняли, по какому стилю люди празднуют Рождество — по старому или по новому. ”Мы оставили живущим в Эстонии христианам свободу трактовки Рождества”, — отметила она. ”Когда я уточнила у работающих в нашей фирме русскоязычных коллег, что они подразумевают под Рождеством, то они сказали, что праздник, который отмечают 24-26 декабря”.
В то же время выяснилось, что если каждый пятый эстонец пойдет в Сочельник или в первый день Рождества в церковь, то среди представителей других национальностей это планируют сделать всего 11%. ”Можно предположить, что среди русских, живущих в Эстонии, в церковь отправятся гораздо больше людей, но они сделают это в январе, на Рождество по старому стилю”, — отметил Йыги. Среди тех, кто пойдет в церковь, больше всего людей старшего возраста, а также жителей маленьких городов и поселков.
6,5% респондентов не празднуют Рождество
70% респондентов подтвердили, что их семья собирается во время праздника за общим столом, а 57% делают друг другу подарки. Правда, среди эстонцев семейные трапезы более популярны, чем среди представителей других национальностей.
Больше половины жителей Эстонии украшают свои окна так, чтобы это было видно снаружи, кроме того, каждый пятый вешает украшения и на забор вокруг дома.
6,5% жителей Эстонии вообще не празднуют Рождество, при этом наибольший процент среди них неэстонцев (12%), но это опять-таки может указывать на то, что они празднуют Рождество в январе. Среди эстонцев от празднования отказались 4%.
Представители Kantar Emor уточнили также и то, какую сумму семья планирует потратить в этом году на рождественские подарки. 22% потратят не больше 50 евро, каждый пятый планирует потратить 51-100 евро, и более половины семей сделают подарки на сумму до 200 евро. Свыше 300 евро потратят 12% семей, при этом неэстонцы больше щедры в этом вопросе, чем эстонцы.