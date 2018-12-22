Социологическое исследование: дети в Эстонии верят в существование гномиков до 6-7 лет. Эстонцы и русские покупают разные елки

Представители Kantar Emor задали вопрос жителям Эстонии в возрасте 15-84, до какого возраста, по их мнению, дети верят в гномиков: большинство или 31% ответивших считают, что до 6-7 лет. Среди главных экспертов по гномикам — родителей двух или более детей в возрасте до 16 лет — 38% сказали, что дети верят в гномиков до 6-7 лет.

Каждый пятый уверен, что дети сохраняют эту веру до 10 лет, и целых 16% — до 11 лет и старше. По словам ведущего эксперта Kantar Emor Керстен Йыги, дети очень хитры. ”Они очень хорошо понимают, что нужно по-прежнему убеждать в этом взрослых, потому что к тем, кто не верит, гномики перестают ходить”, — отметила она.

38 процентов жителей Эстонии, вне зависимости от возраста, утверждают, что гномики приносят им подарки. Среди семей с двумя и более детьми тапочки наполняют сладостями или другими подарками целых 82%. Дед Мороз, согласно результатам опроса, посещает более чем четверти семей с детьми, а остальным он кладет подарки под елку.

Представители разных национальностей выбирают разные елки

В выборе елок у жителей Эстонии заметны большие различия. Свыше 78% всех жителей Эстонии ставят дома елку, но среди эстонцев 59% опрошенных предпочитают живую, и только 27% — искусственную, в то время как среди представителей других национальностей 44% покупают искусственную елку, а живую — только каждый пятый.