24.12.2018, 14:05

Шуточные новогодние гадания и предсказания


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Шуточные новогодние гадания и предсказания
Photo by Lisa Fotios from Pexels

Во время новогодних праздников каждый из вас сможет предугадать свою дальнейшую судьбу. Шуточные гадания и предсказания не только разнообразят каникулы, но и помогут узнать больше о предстоящих жизненных событиях.

Новый год — идеальное время для того, чтобы узнать все о будущем. Многие люди полагаются на пророчества астрологов и предсказателей, другие предпочитают самостоятельно разгадывать загадки судьбы. Считается, что новогодние шуточные гадания несут в себе лишь юмористический характер, но на самом деле с их помощью вы можете узнать свое будущее и избежать неприятностей. О самых эффективных из них вам расскажут эксперты сайта dailyhoro.ru.

Шуточное гадание на судьбу

В новогоднюю ночь вы можете предложить вашим близким погадать на судьбу, используя это простое и интересное шуточное гадание. Раздайте гостям ручки и бумагу, а затем пусть каждый из них напишет интересующий вопрос. После этого необходимо подсчитать все написанные буквы, а затем сделать полученное число однозначным. Например, ваш вопрос:

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В данном случае получилось 29 букв. После этого вам необходимо сложить числа таким образом: 2+9=11, 1+1=2.

Теперь необходимо узнать результат:

1 — ответ вы узнаете позже;
2 — не стоит знать ответ;
3 — это всего лишь мечты;
4 — стоит готовиться к худшему;
5 — это обязательно случится;
6 — кто-то из близкого окружения помешает вам осуществить намерения;
7 — надейтесь на лучшее;
8 — это произойдет, но не скоро;
9 — результат зависит только от вас.
Убедиться в правдивости этого гадания вам удастся только в новом году. Но, возможно, именно с его помощью вы сможете найти ответ на волнующие вопросы.

Веселое гадание на любовь

Для этого гадания вам потребуется несколько вырезок из журналов и газет, с лицами знаменитых личностей. Желательно, чтобы во время гадания в комнате находилось не больше трех человек. Присутствующим необходимо сесть за стол, зажечь три свечи, а затем положить перед собой вырезки. После этого необходимо разрезать каждую из них напополам, перевернуть картинки обратной стороной и перемешать. Гадающие по-очереди достают картинки, переворачивают их лицевой стороной и склеивают. Исходя из полученного изображения, можно узнать, какими внешними чертами будет обладать возлюбленный или возлюбленная.

Новогоднее печенье с предсказаниями

Для этого гадания потребуется продемонстрировать свои кулинарные способности, так как использовать покупное печенье вам не удастся. Выберите наиболее понравившийся рецепт печенья. Прежде чем отправить тесто в духовку, положите внутрь бумажку с такими предсказаниями:

1 — в новом году удача тебе улыбнется;
2 — не бойся идти вперед — там богатство тебя ждет;
3 — верь в любовь — ты обязательно найдешь ее;
4 — собирай вещи в начале года — путешествовать тебе придется много;
5 — вместе с переменами счастье придет;
6 — учись петь колыбельные — ожидается прибавление;
7 — будешь пребывать в праздничном настроении до конца года;
8 — не бойся признаться в своих чувствах пока есть такая возможность;
9 — чем чаще деньгами делиться будешь, тем быстрее богатство обретешь.

Желательно приготовить больше девяти печений, чтобы гадание было более интересным, а варианты вы можете дополнить своими, в зависимости от собравшейся компании. Переложите печенье в глубокую миску, а во время застолья пусть каждый из ваших гостей попытает удачу. Если печенье оказалось пустым, можно повторить гадание еще два раза.

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