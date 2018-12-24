Шуточные новогодние гадания и предсказания

Новый год — идеальное время для того, чтобы узнать все о будущем. Многие люди полагаются на пророчества астрологов и предсказателей, другие предпочитают самостоятельно разгадывать загадки судьбы. Считается, что новогодние шуточные гадания несут в себе лишь юмористический характер, но на самом деле с их помощью вы можете узнать свое будущее и избежать неприятностей. О самых эффективных из них вам расскажут эксперты сайта dailyhoro.ru.

Шуточное гадание на судьбу

В новогоднюю ночь вы можете предложить вашим близким погадать на судьбу, используя это простое и интересное шуточное гадание. Раздайте гостям ручки и бумагу, а затем пусть каждый из них напишет интересующий вопрос. После этого необходимо подсчитать все написанные буквы, а затем сделать полученное число однозначным. Например, ваш вопрос:

”Смогу ли я найти работу в новом году?”

В данном случае получилось 29 букв. После этого вам необходимо сложить числа таким образом: 2+9=11, 1+1=2.

Теперь необходимо узнать результат:

1 — ответ вы узнаете позже;

2 — не стоит знать ответ;

3 — это всего лишь мечты;

4 — стоит готовиться к худшему;

5 — это обязательно случится;

6 — кто-то из близкого окружения помешает вам осуществить намерения;

7 — надейтесь на лучшее;

8 — это произойдет, но не скоро;

9 — результат зависит только от вас.

Убедиться в правдивости этого гадания вам удастся только в новом году. Но, возможно, именно с его помощью вы сможете найти ответ на волнующие вопросы.

Веселое гадание на любовь