Шуточные новогодние гадания и предсказания

Для этого гадания вам потребуется несколько вырезок из журналов и газет, с лицами знаменитых личностей. Желательно, чтобы во время гадания в комнате находилось не больше трех человек. Присутствующим необходимо сесть за стол, зажечь три свечи, а затем положить перед собой вырезки. После этого необходимо разрезать каждую из них напополам, перевернуть картинки обратной стороной и перемешать. Гадающие по-очереди достают картинки, переворачивают их лицевой стороной и склеивают. Исходя из полученного изображения, можно узнать, какими внешними чертами будет обладать возлюбленный или возлюбленная.
Новогоднее печенье с предсказаниями
Для этого гадания потребуется продемонстрировать свои кулинарные способности, так как использовать покупное печенье вам не удастся. Выберите наиболее понравившийся рецепт печенья. Прежде чем отправить тесто в духовку, положите внутрь бумажку с такими предсказаниями:
1 — в новом году удача тебе улыбнется;
2 — не бойся идти вперед — там богатство тебя ждет;
3 — верь в любовь — ты обязательно найдешь ее;
4 — собирай вещи в начале года — путешествовать тебе придется много;
5 — вместе с переменами счастье придет;
6 — учись петь колыбельные — ожидается прибавление;
7 — будешь пребывать в праздничном настроении до конца года;
8 — не бойся признаться в своих чувствах пока есть такая возможность;
9 — чем чаще деньгами делиться будешь, тем быстрее богатство обретешь.
Желательно приготовить больше девяти печений, чтобы гадание было более интересным, а варианты вы можете дополнить своими, в зависимости от собравшейся компании. Переложите печенье в глубокую миску, а во время застолья пусть каждый из ваших гостей попытает удачу. Если печенье оказалось пустым, можно повторить гадание еще два раза.