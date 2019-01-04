Сбор новогодних елок: где находятся контейнеры в разных районах Таллинна

Жители Мустамяэ могут принести елки до 15 января по следующим адресам: у въезда на парковку на Академия теэ, 30а; у стадиона за ”Кая”; на парковке магазина ”Максима” на Кийли, 16; между Мустамяэ, 187, и Вильде теэ, 79; между Вильде теэ, 92 и 96; за Таммсааре теэ, 74 и 99; между Сютисте теэ, 24 и 28; рядом с Сютисте теэ, 39; на парковке у Вильде теэ, 101; во дворе домов на Ретке теэ 26 и 28. Мустамяэский фестиваль света состоится 26 января, костер из елок зажгут в 17 часов на стадионе по адресу Вильде теэ, 120.

В Нымме елки будут собирать до 20 января: на задней парковке Ныммеского рынка; у социального дома на Пихлака, 12; б. Вабадузе, 207; Трумми, 28б; Валдеку, 158; рядом с баскетбольной площадкой на Ууэристи, 10; на Ильмаризе, 42, и Вийзи, 29.

В Кристийне с 8 по 19 января елки можно принести в контейнер за домом на Вялья, 8.

В районе Кесклинн с 5 по 25 января елки принимают на парковках по следующим адресам: Ахтри, 12; Иманта, 6; на перекрестке Лийвалайа и Юхкентали; под виадуком на Пярнуском шоссе; напротив кафе ”Везивярава”; Вяйке-Раннавярава, 6. Огненные скульптуры будут зажжены 3 февраля в парке Туви.

В Пыхья-Таллинне елки собирают в контейнеры на остановке Эрика, у Каларанна, 1 (вход на территорию со стороны ворот рыбного рынка); у Сылеского ”Сельвера”.

В Пирита сбор елок продлится с 7 по 14 января и пройдет у развалин монастыря, ворота будут открыты с 9:45 до 15:00.