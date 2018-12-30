"Самое главное в Рождество — это пойти в церковь". Дмитрий справляет Рождество в эстонской глубинке, а Новый год в центре Таллинна

В детстве главный праздник тот, на который дарят подарки. Когда я был ребенком, по сложившейся привычке подарки было принято дарить на Новый год, то есть 31 декабря. Поэтому и главным зимним праздником был Новый год.

Сейчас все иначе. Уже давно на первом месте стоит именно Рождество. Я жду, когда начинается вся праздничная кутерьма вокруг. Этот день задает настроение всему периоду праздников и ожидание Нового года становится другим, более спокойным.

Конечно, самое главное в Рождество — это пойти в церковь. По сложившейся традиции — это Богослужение в храме, который находится далеко от столицы, в эстонской глубинке. Красивый, старый, но не слишком. Там нет электричества и привычного отопления, освещается помещение свечами и согревается печью. Перед службой мы с отцом настоятелем несем большую елку в храм, ставим неподалеку от алтаря и наряжаем ее. Получается очень красиво, празднично и немного таинственно.

После можно собраться и тихо, спокойно поужинать. Обычно это что-то традиционное, вроде кровяных колбасок, капусты, картошки, глинтвейна и так далее.

Поясню, что Рождество 24-25 декабря отмечают не только католики или протестанты. Но и православные христиане. По старому стилю, когда Рождество отмечают 6 января, живут далеко не все православные.

В детстве подарки ”приносил”, конечно же, Дед Мороз. Клал их под елку всегда ночью, когда его никто не видел. Поэтому важно было поскорее лечь спать, а потом проснуться часов в пять утра и быстро побежать босиком под елку искать подарок — в этом было особенное волшебство.