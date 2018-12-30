30.12.2018, 19:31

"Самое главное в Рождество — это пойти в церковь". Дмитрий справляет Рождество в эстонской глубинке, а Новый год в центре Таллинна


Александра Матвеева
Александра Матвеева
Редактор
EST 2
Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Delfi решил узнать, как проходят зимние праздники в разных семьях нашей страны. Дмитрий (30) из Таллинна считает, что самый важный праздник — это Рождество, во время которого обязательно нужно посетить церковь.

В детстве главный праздник тот, на который дарят подарки. Когда я был ребенком, по сложившейся привычке подарки было принято дарить на Новый год, то есть 31 декабря. Поэтому и главным зимним праздником был Новый год.

Сейчас все иначе. Уже давно на первом месте стоит именно Рождество. Я жду, когда начинается вся праздничная кутерьма вокруг. Этот день задает настроение всему периоду праздников и ожидание Нового года становится другим, более спокойным.

Конечно, самое главное в Рождество — это пойти в церковь. По сложившейся традиции — это Богослужение в храме, который находится далеко от столицы, в эстонской глубинке. Красивый, старый, но не слишком. Там нет электричества и привычного отопления, освещается помещение свечами и согревается печью. Перед службой мы с отцом настоятелем несем большую елку в храм, ставим неподалеку от алтаря и наряжаем ее. Получается очень красиво, празднично и немного таинственно.

После можно собраться и тихо, спокойно поужинать. Обычно это что-то традиционное, вроде кровяных колбасок, капусты, картошки, глинтвейна и так далее.

Поясню, что Рождество 24-25 декабря отмечают не только католики или протестанты. Но и православные христиане. По старому стилю, когда Рождество отмечают 6 января, живут далеко не все православные.

В детстве подарки ”приносил”, конечно же, Дед Мороз. Клал их под елку всегда ночью, когда его никто не видел. Поэтому важно было поскорее лечь спать, а потом проснуться часов в пять утра и быстро побежать босиком под елку искать подарок — в этом было особенное волшебство.

Тогда мы всегда ставили настоящую елку, отец приносил ее под самый Новый год вечером, а нам с мамой надо было успеть нарядить ее до прихода гостей.

Сейчас много поменялось. Уже давно и у меня, и у родителей стоят искусственные елки. А встречать Новый год лучше всего на площади Вабадузе, с салютом и музыкой со сцены. Главное, чтобы погода не подвела.

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