"С Новым годом! Все будет хорошо. Не волнуйтесь" Новогоднее обращение спикера Рийгикогу Эйки Нестора

Сегодня я стою перед вами в Нарве. За моей спиной — граница. Это не только государственная граница, но и нечто большее. Это — граница между разными мировоззрениями.

Спросите себя. Может ли то, как выглядит ваша прическа или то, что на вас надето, угрожать общественному порядку? Может ли ваша любимая музыка быть аморальной? Может ли ваш возлюбленный пошатнуть основы общества? Во времена СССР мне приходилось объяснять милиции, почему у меня длинные волосы и почему я ношу джинсы. Но ведь прическа, одежда, любимая музыка или то, кого вы любите, должны быть личным делом каждого, не так ли?

Или, например, должен ли судья, отправляя правосудие, исходить из законов или решений руководителей какой-то партии?

Я рад, что сегодня живу по эту сторону границы, в мире, где уважение проявляется к каждому человеку, со всеми его достоинствами и недостатками. Я верю в Эстонскую Республику и уверен, что мои дети, внуки и их дети никогда не будут жить в невежественном государстве. В те смутные времена захватчик отодвинул свои границы за Сааремаа и Хийумаа. Но наши убеждения и верования сохранили границу там, где ей и положено быть. Если сегодня кто-то начнет угрожать независимости судов Эстонии; попробует бороться с журналистикой, искусством и наукой, выражающими претящие ему политические взгляды; силой начнет решать разногласия, — то такой человек вновь откатывает границу к смутным временам.

Я уверен, что все мы, без исключений, хотим двигаться дальше. Хотим, чтобы эстонский язык, мировоззрение и культура жили вечно. Здесь — наш дом, уплыть отсюда куда-то не получится. Чтобы понять, из чего мы можем выбирать, посмотрите на глобус. Если и этого мало, обратитесь к учебникам истории. Там рассказано, почему Эстония утратила первую независимость. Безусловно, противоположный мировой порядок не должен нам нравиться, но, к сожалению, мы должны с ним считаться. Будущее Эстонии возможно лишь в случае, если сотрудничать будут все уважающие права человека государства по эту сторону границы. Других вариантов нет. В этом дорогом нашему сердцу крае на этой планете.

Я прошу прощения, что это праздничное приветствие выходит таким деловым, куда больше чем надо или хотелось бы. Но для того, чтобы больше никто не потрясал кулаками и не орал, надо было выговориться.

И, честно говоря, такое противостояние характерно не только для Эстонии. И в других странах есть люди, которые чувствуют себя неуверенно в этом открытом мире и требуют вернуть старые времена. У них один общий враг — сотрудничество между государствами. Но есть люди открытые и толерантные, уважающие сотрудничество и других людей, понимающие, что строительством заборов ничего не решить. Почему бы не закрыть дверь в своей квартире изнутри и не посмотреть, что будет? До смерти точно ничего не случится, а потом уже — все равно.

Дорогие сограждане. Я знаю, что не всем придется по душе то, что я скажу дальше, но все же. Честно говоря, Эстония сегодня живет лучше, чем когда-либо ранее. К сожалению, этим благосостоянием могут воспользоваться еще не все. Всегда есть к чему стремиться. Есть люди, чувствующие себя брошенными. И наша общая задача — помогать им изо всех сил. Но Эстония — такое государство в новой Европе, куда приезжает больше людей, чем уезжает отсюда. Эта тенденция наблюдается уже несколько лет, и мы можем этим действительно гордиться. Эстония в целом выиграла от открытого и свободного мира. Но глупее всего было бы успокоиться на достигнутом, так что вперед, Эстония! Полным ходом!

Хороших решений вам в новом году. Мы все — за свободную Эстонию, без исключений! Сил и здоровья бабушкам и дедушкам, радуйте нас и дальше! Успехов вам в работе и личной жизни! Это старое изречение наверняка вам знакомо, оно и меня заставляет улыбаться. Мамам и папам — пусть семья приносит радость. Детям — успехов в учебе и обретении новых знаний. И помните: Дед Мороз существует!

И чтобы у Эстонии дела всегда шли хорошо, позвольте закончить на одном из моих любимых изречений: ”Разум как парашют — работает только когда открыт”.

С новым годом! Все будет хорошо. Не волнуйтесь.