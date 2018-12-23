Рождественский мир будет провозглашен завтра в полдень

Традиция провозглашения рождественского мира восходит к ХVII веку, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало ей было положено в царствие шведской королевы Кристины (1632-1654).

Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.