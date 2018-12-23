23.12.2018, 14:25

Рождественский мир будет провозглашен завтра в полдень

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Ettevalmistused jõulurahu väljakuulutamiseks
Ettevalmistused jõulurahu väljakuulutamiseksFoto: Andres Putting

24 декабря, в сочельник по принятому у католиков и лютеран календарю, ровно в полдень мэр Таллинна Таави Аас провозгласит наступление рождественского мира, прочитав историческое послание из окна Ратуши, сообщает Раэпресс.

Традиция провозглашения рождественского мира восходит к ХVII веку, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало ей было положено в царствие шведской королевы Кристины (1632-1654).

Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.

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