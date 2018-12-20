20.12.2018, 12:05

Рождественский кекс и другие рецепты для праздников


rus.delfi.ee
EST
Рождественский кекс и другие рецепты для праздников
Photo by Element5 Digital from Pexels

Когда на улице холод, хочется чего-то согревающего и поднимающего настроение. Ароматная пирог или кекс отлично справится с этой задаче. Предлагаем вам несколько рецептов выпечки из новой книги известного кулинарного блогера Ирины Чадеевой ”Пироговедение для начинающих”. Домашняя выпечка поднимет вам настроение и приблизит ощущение новогоднего праздника. Главное — запастись терпеньем и следовать простым правилам.

Рождественский кекс

Как правило, рождественский кекс начинают готовить за месяц-полтора до Рождества, чтобы он вылежался, мякоть стала влажной и ароматной. Только вот храниться он может лишь у самых терпеливых хозяек: кекс настолько вкусный, что съедается сразу! В нем много сахара, сухофруктов, цукатов. Он прекрасно хранится даже без холодильника и будет уместен не только в праздничный день.

Для теста:

200 г масла
150 г масла
175 г коричневого сахара
4 яйца
220 г муки
250 г меда
450 г смеси сухофруктов (изюм светлый и темный, цукаты, вяленая вишня и клюква)
50 мл ароматного алкоголя (рома, хереса, мускатного вина)
30 г молотого миндаля
Для украшения:

Читайте также:

белки
120 г меда
сухофрукты и цукаты

Cухофрукты сложите в банку с крышкой и залейте алкоголем. Оставьте на несколько дней (так их можно хранить несколько лет). Если у вас нет времени замачивать сухофрукты, сложите их в миску, залейте алкоголем и прогрейте в микроволновке около 10 минут на минимальной мощности, изредка перемешивая. Когда сухофрукты остынут, они будут готовы к употреблению.

Сухофрукты (без жидкости, если она есть) выложите в миску, присыпанную ложкой муки.

Добавьте ложку муки и хорошо перемешайте, чтобы сухофрукты покрылись мукой.

В большой миске взбейте масло с сахаром до посветления, добавьте яйца по одному, взбивая смесь каждый раз до кремообразного состояния.

Всыпьте молотый миндаль и размешайте миксером на низкой скорости.

Добавьте муку, перемешайте до однородности и выложите сухофрукты. Перемешайте.
Выложите тесто в форму, тщательно распределяя его лопаткой. В середине кекса сделайте ямку, так поверхность после выпечки будет более ровной.

Выпекайте при 150 °C около двух часов. За полчаса до окончания выпечки проверьте готовность лучинкой. После выпечки полностью остудите, не извлекая кекс из формы.

Чтобы кекс стал максимально вкусным и приобрел свой неповторимый аромат, его нужно завернуть в пленку и оставить в холодильнике приблизительно на один месяц.

Медовую глазурь готовят перед подачей. Установите миску для взбивания над кастрюлей со слабо кипящей водой, положите белки, добавьте мед и взбивайте миксером на максимальной скорости до получения очень густой массы. Снимите миску с огня.

Когда меренга остынет, взбейте ее еще вручную, венчиком, и выложите на кекс.

Украсьте по вкусу свежими или сушеными фруктами.

Лимонно-лаймовый брауни

Брауниз — это маленькие шоколадные пирожные, которые имеют немного кремовую, слегка липкую текстуру. Жидкое тесто обычно пекут в квадратной или прямоугольной форме и режут на маленькие квадратики. В брауниз много масла, шоколада и сахара, именно поэтому они такие вкусные и нежные. При выпечке будьте внимательными: если пирожные слишком долго держать в духовке, то сердцевинка высохнет, и они станут не такими вкусными.

Для теста:

150 г темного шоколада

150 г масла
180 г сахара
3 яйца
120 г муки
1 ст.л. (с какао) какао
цедра и сок 1 лимона
цедра и сок 1 лайма
0.5 пакетика (5 г) разрыхлителя

Всыпьте в большую миску сахар, добавьте цедру лимона и лайма. Перемешайте и оставьте на 15 минут.

Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в СВЧ-печи.

Добавьте к сахару свежевыжатый сок, яйца и хорошо перемешайте.

Влейте шоколадную смесь и опять тщательно перемешайте.

Добавьте муку, смешанную с какао и разрыхлителем. Перемешайте, чтобы не осталось комочков, удобно это делать венчиком.

Перелейте в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекайте при 180 °C 30 минут. Если у вас большая форма, пеките немного меньше, 20−25 минут.

Пряничный кекс с яблоками

Чтобы приготовить этот ароматный кекс, нужно всего лишь смешать все ингредиенты, перелить тесто в форму и испечь. Благодаря разрыхлителю кекс получается очень пышным и упругим. А специи и мед придают ему неповторимый пряничный аромат.

Для теста

ТОП

300 г меда
100 мл молока
200 г пшеничной муки
50 г овсяной муки (если нет овсяной муки просто замените ее пшеничной)
50 г жареного фундука (молотого)
1 пакетик (10 г) разрыхлителя
1 яйцо
3 яблока, желательно антоновки
горсть клюквы
щепотка соли пряности (можете выбрать на свой вкус)
Пряности (выбирайте на ваш вкус)

душистый перец на кончике ножа
1⁄4 мускатного ореха
цедра одного лимона
1 ч. л. сахарной пудры
4 бутона гвоздики
1⁄3 ч. л. молотого имбиря
4 коробочки кардамона
1 ч. л. молотой корицы

Мед залейте молоком и подогревайте, пока мед не растворится, остудите до температуры ниже 40 °C (пальцу не должно быть горячо).

Из коробочек кардамона выньте семена и разотрите их в ступке. Верхушки бутонов гвоздики отломите и разотрите пальцами. Мускатный орех натрите на терке. Все сухие компоненты и пряности (кроме сахарной пудры и щепотки корицы) насыпьте в миску. Перемешайте
Яблоки нарежьте на небольшие кусочки, с антоновки шкурку счищать не нужно.

В сухие компоненты добавьте яйцо, мед с молоком и перемешайте.

Всыпьте яблоки и клюкву, снова перемешайте.

Выложите тесто в форму и пеките при 180 °C около часа.

Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой с корицей.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии