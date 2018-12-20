Рождественский кекс и другие рецепты для праздников

Добавьте муку, перемешайте до однородности и выложите сухофрукты. Перемешайте.
Выложите тесто в форму, тщательно распределяя его лопаткой. В середине кекса сделайте ямку, так поверхность после выпечки будет более ровной.
Выпекайте при 150 °C около двух часов. За полчаса до окончания выпечки проверьте готовность лучинкой. После выпечки полностью остудите, не извлекая кекс из формы.
Чтобы кекс стал максимально вкусным и приобрел свой неповторимый аромат, его нужно завернуть в пленку и оставить в холодильнике приблизительно на один месяц.
Медовую глазурь готовят перед подачей. Установите миску для взбивания над кастрюлей со слабо кипящей водой, положите белки, добавьте мед и взбивайте миксером на максимальной скорости до получения очень густой массы. Снимите миску с огня.
Когда меренга остынет, взбейте ее еще вручную, венчиком, и выложите на кекс.
Украсьте по вкусу свежими или сушеными фруктами.
Лимонно-лаймовый брауни
Брауниз — это маленькие шоколадные пирожные, которые имеют немного кремовую, слегка липкую текстуру. Жидкое тесто обычно пекут в квадратной или прямоугольной форме и режут на маленькие квадратики. В брауниз много масла, шоколада и сахара, именно поэтому они такие вкусные и нежные. При выпечке будьте внимательными: если пирожные слишком долго держать в духовке, то сердцевинка высохнет, и они станут не такими вкусными.
Для теста:
150 г темного шоколада
150 г масла
180 г сахара
3 яйца
120 г муки
1 ст.л. (с какао) какао
цедра и сок 1 лимона
цедра и сок 1 лайма
0.5 пакетика (5 г) разрыхлителя
Всыпьте в большую миску сахар, добавьте цедру лимона и лайма. Перемешайте и оставьте на 15 минут.
Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в СВЧ-печи.
Добавьте к сахару свежевыжатый сок, яйца и хорошо перемешайте.
Влейте шоколадную смесь и опять тщательно перемешайте.
Добавьте муку, смешанную с какао и разрыхлителем. Перемешайте, чтобы не осталось комочков, удобно это делать венчиком.
Перелейте в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекайте при 180 °C 30 минут. Если у вас большая форма, пеките немного меньше, 20−25 минут.
Пряничный кекс с яблоками
Чтобы приготовить этот ароматный кекс, нужно всего лишь смешать все ингредиенты, перелить тесто в форму и испечь. Благодаря разрыхлителю кекс получается очень пышным и упругим. А специи и мед придают ему неповторимый пряничный аромат.
Для теста
300 г меда
100 мл молока
200 г пшеничной муки
50 г овсяной муки (если нет овсяной муки просто замените ее пшеничной)
50 г жареного фундука (молотого)
1 пакетик (10 г) разрыхлителя
1 яйцо
3 яблока, желательно антоновки
горсть клюквы
щепотка соли пряности (можете выбрать на свой вкус)
Пряности (выбирайте на ваш вкус)
душистый перец на кончике ножа
1⁄4 мускатного ореха
цедра одного лимона
1 ч. л. сахарной пудры
4 бутона гвоздики
1⁄3 ч. л. молотого имбиря
4 коробочки кардамона
1 ч. л. молотой корицы
Мед залейте молоком и подогревайте, пока мед не растворится, остудите до температуры ниже 40 °C (пальцу не должно быть горячо).
Из коробочек кардамона выньте семена и разотрите их в ступке. Верхушки бутонов гвоздики отломите и разотрите пальцами. Мускатный орех натрите на терке. Все сухие компоненты и пряности (кроме сахарной пудры и щепотки корицы) насыпьте в миску. Перемешайте
Яблоки нарежьте на небольшие кусочки, с антоновки шкурку счищать не нужно.
В сухие компоненты добавьте яйцо, мед с молоком и перемешайте.
Всыпьте яблоки и клюкву, снова перемешайте.
Выложите тесто в форму и пеките при 180 °C около часа.
Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой с корицей.