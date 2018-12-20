Рождественский кекс и другие рецепты для праздников

Рождественский кекс

Как правило, рождественский кекс начинают готовить за месяц-полтора до Рождества, чтобы он вылежался, мякоть стала влажной и ароматной. Только вот храниться он может лишь у самых терпеливых хозяек: кекс настолько вкусный, что съедается сразу! В нем много сахара, сухофруктов, цукатов. Он прекрасно хранится даже без холодильника и будет уместен не только в праздничный день.

Для теста:

200 г масла

150 г масла

175 г коричневого сахара

4 яйца

220 г муки

250 г меда

450 г смеси сухофруктов (изюм светлый и темный, цукаты, вяленая вишня и клюква)

50 мл ароматного алкоголя (рома, хереса, мускатного вина)

30 г молотого миндаля

Для украшения:

белки

120 г меда

сухофрукты и цукаты

Cухофрукты сложите в банку с крышкой и залейте алкоголем. Оставьте на несколько дней (так их можно хранить несколько лет). Если у вас нет времени замачивать сухофрукты, сложите их в миску, залейте алкоголем и прогрейте в микроволновке около 10 минут на минимальной мощности, изредка перемешивая. Когда сухофрукты остынут, они будут готовы к употреблению.

Сухофрукты (без жидкости, если она есть) выложите в миску, присыпанную ложкой муки.

Добавьте ложку муки и хорошо перемешайте, чтобы сухофрукты покрылись мукой.

В большой миске взбейте масло с сахаром до посветления, добавьте яйца по одному, взбивая смесь каждый раз до кремообразного состояния.

Всыпьте молотый миндаль и размешайте миксером на низкой скорости.