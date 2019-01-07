Рождественские святки в 2019 году: традиции и молитвы

В отличие от других религиозных праздников, Рождественские святки отмечают не один, а сразу двенадцать дней. В 2019 году празднование начнется вечером в Сочельник — 6 января, а продлится до самого Крещения — 19 января. Сейчас это событие не отмечается так же весело и с размахом, как на Руси. Но все же необходимо ознакомиться с важными традициями этого праздника, чтобы защитить себя от опасностей. О самых интересных из них вам расскажут эксперты сайта dailyhoro.ru.

Традиции Рождественских святок

В 2019 году празднование Рождественских святок начнется 6 января, после появления на небе первой звезды. Считается, что до этого момента нужно воздерживаться от приема пищи, а трапезничать можно только после вечерней службы. Во время трапезы на столе должно присутствовать не меньше двенадцати блюд, и тогда грядущий год пройдет в достатке и благополучии.

6 января завершается Рождественский пост, однако с этого момента и до 7 января есть пищу животного происхождения по-прежнему запрещено. Но не стоит забывать, что святки — веселый праздник. Поэтому в первый же день святок вы можете пригласить гостей на вечернюю трапезу и подать в качестве угощений постные блюда. Прежде чем приступить к приему пищи, необходимо произнести молитву, и тогда весь год на столе будет богато.

Колядки — старинная традиция праздника. С первого дня и до окончания святок люди наряжались в шкуры животных или сказочных персонажей, ходили по домам и устраивали представление с танцами и песнями для домочадцев. Считалось, что колядующих обязательно нужно поощрить, причем чем богаче будет награда, тем удачнее пройдет год.