07.01.2019, 16:48

Рождественские святки в 2019 году: традиции и молитвы


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Рождественские святки в 2019 году: традиции и молитвы
Photo by Stefan Stefancik from Pexels

Рождественские святки — праздничный период, который за долгие годы впитал в себя много церковных и народных обычаев. Чтобы избежать бед и неприятностей во время святок, соблюдайте традиции и просите о помощи святых.

В отличие от других религиозных праздников, Рождественские святки отмечают не один, а сразу двенадцать дней. В 2019 году празднование начнется вечером в Сочельник — 6 января, а продлится до самого Крещения — 19 января. Сейчас это событие не отмечается так же весело и с размахом, как на Руси. Но все же необходимо ознакомиться с важными традициями этого праздника, чтобы защитить себя от опасностей. О самых интересных из них вам расскажут эксперты сайта dailyhoro.ru.

Традиции Рождественских святок

В 2019 году празднование Рождественских святок начнется 6 января, после появления на небе первой звезды. Считается, что до этого момента нужно воздерживаться от приема пищи, а трапезничать можно только после вечерней службы. Во время трапезы на столе должно присутствовать не меньше двенадцати блюд, и тогда грядущий год пройдет в достатке и благополучии.

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6 января завершается Рождественский пост, однако с этого момента и до 7 января есть пищу животного происхождения по-прежнему запрещено. Но не стоит забывать, что святки — веселый праздник. Поэтому в первый же день святок вы можете пригласить гостей на вечернюю трапезу и подать в качестве угощений постные блюда. Прежде чем приступить к приему пищи, необходимо произнести молитву, и тогда весь год на столе будет богато.

Колядки — старинная традиция праздника. С первого дня и до окончания святок люди наряжались в шкуры животных или сказочных персонажей, ходили по домам и устраивали представление с танцами и песнями для домочадцев. Считалось, что колядующих обязательно нужно поощрить, причем чем богаче будет награда, тем удачнее пройдет год.

Во время Рождественских святок также принято поздравлять своих родных и друзей и дарить подарки. Таким образом вы делитесь с близкими своей радостью и позитивным настроением, а на протяжении года ваш подарок будет приносить счастье и удачу.

В давние времена считалось, что во время святок души умерших спускаются на землю и могут вступить в контакт с живыми людьми, а главное, рассказать о будущем. Поэтому святочные гадания всегда пользовались огромной популярностью, особенно среди незамужних девушек. Вечерами девицы собирались вместе и гадали на суженого, используя для гадания различные атрибуты. По сей день самым опасным гаданием является гадание с зеркалом. Для этого устанавливаются два зеркала друг напротив друга, чтобы образовался коридор. Затем нужно внимательно смотреть в зеркало, пока там не появится образ. После этого необходимо быстро накрыть зеркало тканью. Если не сделать это во время, то гадающего ожидают огромные неприятности.

Молитвы на Рождественские святки

В первую очередь, святки — это религиозное событие. Поэтому не стоит забывать про ежедневное молитвенное обращение к Господу и святым, при помощи эффективных молитв.

Во время Рождественских святок православные верующие чаще всего обращаются за помощью к Сыну Божьему. При помощи данной молитвы вы сможете попросить о здравии и исцелении от любых недугов.

”О Иисус Христос, славим тебя, как Царя Небесного. Прошел ты через тяжелые муки и испытания, чтобы наполнить этот мир добротой и терпением и подарить свою любовь тем, кто по сей день верит в могущество Твое. Прошу Тебя, защити меня и ближних моих от болезней и недугов. Залечи раны душевные и телесные, и подари на здоровье крепкое. Аминь”.

Чтобы прилечь в свой дом счастье и благополучие, обратитесь за помощью к Пресвятой Богородице. В этом вам поможет сильная молитва.

”О Божья матерь, подарившая миру Сына Божьего. Верим мы в твою доброту и сострадание и надеемся на помощь во времена трудные. Защити мою семью от разлада и ссор, не позволь врагам и недоброжелателям нарушить покой в доме моем. Прошу, чтобы ближние мои были счастливы и всегда находились под покровом твоим. Аминь”.

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