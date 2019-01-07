Рождественские святки в 2019 году: традиции и молитвы

Во время Рождественских святок также принято поздравлять своих родных и друзей и дарить подарки. Таким образом вы делитесь с близкими своей радостью и позитивным настроением, а на протяжении года ваш подарок будет приносить счастье и удачу.
В давние времена считалось, что во время святок души умерших спускаются на землю и могут вступить в контакт с живыми людьми, а главное, рассказать о будущем. Поэтому святочные гадания всегда пользовались огромной популярностью, особенно среди незамужних девушек. Вечерами девицы собирались вместе и гадали на суженого, используя для гадания различные атрибуты. По сей день самым опасным гаданием является гадание с зеркалом. Для этого устанавливаются два зеркала друг напротив друга, чтобы образовался коридор. Затем нужно внимательно смотреть в зеркало, пока там не появится образ. После этого необходимо быстро накрыть зеркало тканью. Если не сделать это во время, то гадающего ожидают огромные неприятности.
Молитвы на Рождественские святки
В первую очередь, святки — это религиозное событие. Поэтому не стоит забывать про ежедневное молитвенное обращение к Господу и святым, при помощи эффективных молитв.
Во время Рождественских святок православные верующие чаще всего обращаются за помощью к Сыну Божьему. При помощи данной молитвы вы сможете попросить о здравии и исцелении от любых недугов.
”О Иисус Христос, славим тебя, как Царя Небесного. Прошел ты через тяжелые муки и испытания, чтобы наполнить этот мир добротой и терпением и подарить свою любовь тем, кто по сей день верит в могущество Твое. Прошу Тебя, защити меня и ближних моих от болезней и недугов. Залечи раны душевные и телесные, и подари на здоровье крепкое. Аминь”.
Чтобы прилечь в свой дом счастье и благополучие, обратитесь за помощью к Пресвятой Богородице. В этом вам поможет сильная молитва.
”О Божья матерь, подарившая миру Сына Божьего. Верим мы в твою доброту и сострадание и надеемся на помощь во времена трудные. Защити мою семью от разлада и ссор, не позволь врагам и недоброжелателям нарушить покой в доме моем. Прошу, чтобы ближние мои были счастливы и всегда находились под покровом твоим. Аминь”.