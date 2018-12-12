Пять идей для новогоднего меню

Перец чили почистить от семян, нарезать кольцами.

Оливки и перец мелко порубить (можно использовать блендер), добавить каперсы, анчоусы и измельченные в ступке семена фенхеля.

Добавить мелко нарезанные листья базилика и оливковое мало, все хорошо перемешать.

Приятного аппетита!

В каждой стране есть свои любимые специи. Без них невозможно получить ”тот самый” вкус, который остался в памяти после путешествия. К счастью, сейчас нам доступны практически все специи. То, что не найдется в ближайшем супермаркете, всегда можно отыскать в специализированном интернет-магазине. Кулинаром в наше время быть одно удовольствие!

Курочка по‑ямайски

Интересный вариант в качестве горячего блюда! В его основе — приправа джерк (Jerk Seasoning), что дословно можно перевести как ”потрясающий вкус”. Это особая смесь специй, которая прекрасно подойдёт как к мясу и птице, так и к блюдам из овощей.

Время приготовления: 45 минут + маринование

Вам понадобится на 3 порции:

2 ч.л. молотого душистого перца

1 ч.л. молотой гвоздики

1 ч.л. молотого мускатного ореха

1 ч.л. молотой корицы

1 ч.л. молотого черного перца

2 зубчика чеснока

4 веточки свежего тимьяна

2 перца чили

4 ст. л. оливкового масла

3 куриных окорочка

1 ст.л. вустерского соуса

В миске соединить 2 ч. л. молотого душистого перца, 1 ч. л. молотой гвоздики, 1 ч. л. молотого мускатного ореха, 1 ч. л. молотой корицы, 1 ч. л. молотого черного перца. Добавить 2 зубчика раздавленного чеснока, 4 веточки тимьяна, 2 мелко порубленных перца чили и 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin. Все тщательно перемешать.

На окорочках сделать небольшие надрезы и натереть смесью. Накрыть и убрать в холодильник мариноваться минимум на 1 час, а лучше на всю ночь.

Замаринованные окорочка обжарить с двух сторон на оливковом масле в течении 10 минут с добавлением 1 ст.л. вустерского соуса.

Переложить в форму для запекания, и выпекать 20 минут в предварительно разогретой до 220 °C духовке

Рыба на соли

Невероятно простой вариант приготовления вкусной и сочной рыбы!

Время приготовления: 40 минут

Вам понадобится на 4 порции:

1 пачка специй ”Рыба на соли”

Охлажденная или размороженная рыба (форель, сибас, скумбрия — на ваш выбор) — 1−2 шт. в зависимости от размера

Подготовить рыбу: выпотрошить, промыть, обрезать плавники, обсушить бумажным полотенцем, сделать небольшие надрезы на коже и немного натереть приправой.

Соль высыпать в форму для запекания, выложить сверху рыбу.

Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 — 40 минут. Приятного аппетита!

На гарнир приготовьте свежий салат с лимонной заправкой, отварной рис или картофельное пюре.

В этом году в качестве основного блюда можно выбирать все, что угодно, кроме свинины. Но у нас остается широчайший выбор: говядина, индейка, утка, рыба, морепродукты!Специи для горячих блюд поддержат любую кулинарную идею!

Картофель по‑испански с шафраном и орегано

Это отличный гарнир к любым горячим блюдам на праздничном столе. К тому же дети — страшные консерваторы — могут не притронуться к кашим коронным блюдам, а эти золотистые ломтики картофеля съедят непременно!

Время приготовления: 1 час

Вам понадобится:

щепотка кашмирского шафрана

1 ч.л. орегано

0,5 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. черного молотого перца

¼ ч.л. молотого имбиря

¼ ч.л. молотого кардамона

Моская мелкая соль по вкусу

2 ст.л. оливкового масла

6 шт. крупного картофеля

Картофель почистить и разрезать на дольки. Замариновать на 12−20 минут в смеси оливкового масла и всех специй.

Разогреть духовку до 200˚C Выстелить противень пергаментом для запекания, разложить картофель в один слой и выпекать 30−40 минут. В середине запекания перемешайте ломтики картофеля, чтобы они равномерно приготовились.

Подавайте золотисты картофель с соусом из творожного сыра с зеленью, с соусом айоли или любым соусом-дипом.

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Пирог-галета с пряными грушами

Хрустящее песочное тесто с карамельной корочкой и сочные, пряные груши. Такое угощение идеально подать с шариком ванильноко мороженого к чаю или кофе.

Время приготовления: 40 мин

Вам понадобится на 6−8 порций:

0,5 ч.л. молотой гвоздики

1 ч.л. молотого мускатного ореха

1 ч.л. молотого имбиря

1 ч. л. молотой корицы ”Айдиго”

0,5 ч.л. молотого кардамона

3 груши груша

400 г песочного теста

1 яйцо

1 ст.л. коричневого тростникового сахара

0,5 ст. сахарного песка

В миске соединить белый сахарный песок, молотую гвоздику, мускатный орех, имбирь, корицу и молотый кардамон. Все тщательно перемешать.

Груши разрезать пополам, аккуратно вырезать сердцевинку и нарезать пластами толщиной 2 мм.