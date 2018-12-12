12.12.2018, 10:05

Пять идей для новогоднего меню


rus.delfi.ee
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Пять идей для новогоднего меню
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В декабре столько предпраздничной суеты, что кажется, на сам новогодний праздник уже не остается ни сил, ни времени. Предлагаем заранее запастись новыми рецептами, сделать необходимые покупки и заготовки, составить график дел и непременно позаботиться о наряде. Но начнем с меню.


Не будем спорить, что cамый знаменитый саундтрек новогоднего вечера — песни из ”Иронии судьбы”, а основные блюда — оливье и заливная рыба, пишет Домашний Очаг.

Пусть они будут, не стоит изменять традициям. Но этот вечер особенный, а это значит, что и на столе непременно должны появиться блюда, которые ваши родные и гости еще не пробовали. Возможно, вы вспомните путешествия, которые порадовали вас в уходящем году и захотите приготовить блюда из тех стран, которые стали ближе. Или попробуете новый способ приготовления — например, запеченную рыбу в панцире из соли? Решитесь на ресторанную порционную подачу, красиво расположив на тарелках основное блюдо? Поверьте, это не займет много времени, если хорошо подготовиться. Планируя новогодние покупки, не забудьте о специях, они отвечают за вкус, поэтому, как и основные продукты, должны быть свежими и ароматными!

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Закуска из оливок ”Тапенада”

Тапенада или тапенад — густой прованский соус из оливок. На ломтике подсушенного хлеба их подают к аперитиву. Тапенад также может послужить соусом к овощам, его часто используют для того, чтобы придать особый средиземноморский вкус горячим блюдам из рыбы или курицы.

Время приготовления: 5−7 минут

Вам понадобится:

Оливковое масло 1000 мл
3 ст. л. семян фенхеля
1 ч. л. крупных маслин без косточек
1 250-граммовая баночка каперсов
1 зубчик чеснока
½ острого перца чили
3 шт. анчоусов
5−6 листьев свежего базилика

Черные оливки без косточки разрезать пополам, чеснок раздавить.

Перец чили почистить от семян, нарезать кольцами.

Оливки и перец мелко порубить (можно использовать блендер), добавить каперсы, анчоусы и измельченные в ступке семена фенхеля.

Добавить мелко нарезанные листья базилика и оливковое мало, все хорошо перемешать.

Приятного аппетита!

В каждой стране есть свои любимые специи. Без них невозможно получить ”тот самый” вкус, который остался в памяти после путешествия. К счастью, сейчас нам доступны практически все специи. То, что не найдется в ближайшем супермаркете, всегда можно отыскать в специализированном интернет-магазине. Кулинаром в наше время быть одно удовольствие!

Курочка по‑ямайски

Интересный вариант в качестве горячего блюда! В его основе — приправа джерк (Jerk Seasoning), что дословно можно перевести как ”потрясающий вкус”. Это особая смесь специй, которая прекрасно подойдёт как к мясу и птице, так и к блюдам из овощей.

Время приготовления: 45 минут + маринование

Вам понадобится на 3 порции:

2 ч.л. молотого душистого перца
1 ч.л. молотой гвоздики
1 ч.л. молотого мускатного ореха
1 ч.л. молотой корицы
1 ч.л. молотого черного перца
2 зубчика чеснока
4 веточки свежего тимьяна
2 перца чили
4 ст. л. оливкового масла
3 куриных окорочка
1 ст.л. вустерского соуса

В миске соединить 2 ч. л. молотого душистого перца, 1 ч. л. молотой гвоздики, 1 ч. л. молотого мускатного ореха, 1 ч. л. молотой корицы, 1 ч. л. молотого черного перца. Добавить 2 зубчика раздавленного чеснока, 4 веточки тимьяна, 2 мелко порубленных перца чили и 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin. Все тщательно перемешать.

На окорочках сделать небольшие надрезы и натереть смесью. Накрыть и убрать в холодильник мариноваться минимум на 1 час, а лучше на всю ночь.

Замаринованные окорочка обжарить с двух сторон на оливковом масле в течении 10 минут с добавлением 1 ст.л. вустерского соуса.

Переложить в форму для запекания, и выпекать 20 минут в предварительно разогретой до 220 °C духовке

Рыба на соли

Невероятно простой вариант приготовления вкусной и сочной рыбы!

Время приготовления: 40 минут

Вам понадобится на 4 порции:

1 пачка специй ”Рыба на соли”

Охлажденная или размороженная рыба (форель, сибас, скумбрия — на ваш выбор) — 1−2 шт. в зависимости от размера

Подготовить рыбу: выпотрошить, промыть, обрезать плавники, обсушить бумажным полотенцем, сделать небольшие надрезы на коже и немного натереть приправой.

ТОП

Соль высыпать в форму для запекания, выложить сверху рыбу.

Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 — 40 минут. Приятного аппетита!

На гарнир приготовьте свежий салат с лимонной заправкой, отварной рис или картофельное пюре.

В этом году в качестве основного блюда можно выбирать все, что угодно, кроме свинины. Но у нас остается широчайший выбор: говядина, индейка, утка, рыба, морепродукты!Специи для горячих блюд поддержат любую кулинарную идею!

Картофель по‑испански с шафраном и орегано

Это отличный гарнир к любым горячим блюдам на праздничном столе. К тому же дети — страшные консерваторы — могут не притронуться к кашим коронным блюдам, а эти золотистые ломтики картофеля съедят непременно!

Время приготовления: 1 час

Вам понадобится:

щепотка кашмирского шафрана
1 ч.л. орегано
0,5 ч.л. молотого кориандра
1 ч.л. черного молотого перца
¼ ч.л. молотого имбиря
¼ ч.л. молотого кардамона
Моская мелкая соль по вкусу
2 ст.л. оливкового масла
6 шт. крупного картофеля

Картофель почистить и разрезать на дольки. Замариновать на 12−20 минут в смеси оливкового масла и всех специй.

Разогреть духовку до 200˚C Выстелить противень пергаментом для запекания, разложить картофель в один слой и выпекать 30−40 минут. В середине запекания перемешайте ломтики картофеля, чтобы они равномерно приготовились.

Подавайте золотисты картофель с соусом из творожного сыра с зеленью, с соусом айоли или любым соусом-дипом.

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Пирог-галета с пряными грушами

Хрустящее песочное тесто с карамельной корочкой и сочные, пряные груши. Такое угощение идеально подать с шариком ванильноко мороженого к чаю или кофе.

Время приготовления: 40 мин

Вам понадобится на 6−8 порций:

0,5 ч.л. молотой гвоздики
1 ч.л. молотого мускатного ореха
1 ч.л. молотого имбиря
1 ч. л. молотой корицы ”Айдиго”
0,5 ч.л. молотого кардамона
3 груши груша
400 г песочного теста
1 яйцо
1 ст.л. коричневого тростникового сахара
0,5 ст. сахарного песка

В миске соединить белый сахарный песок, молотую гвоздику, мускатный орех, имбирь, корицу и молотый кардамон. Все тщательно перемешать.

Груши разрезать пополам, аккуратно вырезать сердцевинку и нарезать пластами толщиной 2 мм.

Песочное тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности в круглый пласт толщиной 0,5 см. Переложить на выстеленный пергаментом протиыень. В центр круга аккуратно веером вылодить ломтики груш, посыпать подготовленной сахарной смесью.

Завернуть края теста теста внуть, частично накрывая начинку, края теста смазать взбитым яйцом и посыпать коричневым сахаром.

Выпекать пирог в предварительно разогретой до 220˚C духовке 25 минут. Подавать с шариком ванильного пломбира. Приятного аппетита!

Новогодний десерт может быть очень разным, но непременно — достаточно легким, ведь он завершает долгое и обильное застолье. Конфеты ручной работы с сухофруктами, легкое суфле или панна-котта, фрукты в пряном сиропе. Специи для десертов сделают их вкус запоминающимся. Ну а если в новогодние праздники вы решите открыть мини-кондитерскую на дому по производству новогоднего печенья или тортов, все что вам необходимо найдется в коллекции кондитера.

Кофе по‑арабски с шафраном и кардамоном

Кофеманы высоко оценят напиток с восточными пряностями. Рецепт приготовления на первый взгляд кажется простым, но существуют нюансы, которые необходимо учесть, чтобы получить настоящий кофе по‑арабски.

Кстати, напоминаем! Со специями можно готовить не только кофе, но и чай. И не забудьте про ”зимние” напитки — пунш и глинтвейн, которые непременно должны быть ароматными и пряными!

Время приготовления:15 минут

Вам понадобится на 2 порции:

1,5 ч.л. кардамона
щепотка кашмирского шафрана
2 ст.л. хорошего свежемолотого кофе
1 стакан воды

В турке довести до кипения воду. Убавить огонь до минимального и добавить молотый кофе. Варить, 2−3 минуты не давая кипеть.

Снять с огня добавить кардамон и шафран, накрыть крышкой и дать настоятся 10 минут.

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