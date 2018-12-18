Пропаганда Рождества: почему я обожаю этот праздник и вам советую

В этом году я купила себе рождественский календарь! Такой, где каждый день декабря надо открывать окошечко, а там — кусочек шоколадки. В детстве это было тренировкой силы воли: не съесть все наперед. Теперь же этот вызов дается как-то легче. Интересные наблюдения за собой: каждый раз поутру, открывая очередное окошечко, задумываешься об очередной дате, о том, какой сегодня день, о быстротечности времени… В этом что-то есть. Попробуйте, пока не поздно. Стоят такие календарики от одного евро. И полностью окупают себя.

Пусть вокруг будет красиво

Мне нравится украшать жилище к зимним праздникам: треугольный подсвечник, шарики, свечки с запахом хвои, апельсина, корицы, красные и зеленые салфеточки. Не забыто и рабочее место! Ведь мы там проводим по сути половину жизни. Вокруг сейчас — фонарики и гирлянды. И это вовсе не должно быть тотальным захламлением пространства вокруг и не требует вложения значительных ресурсов: очень много пригодных украшений можно найти в гуманитарках и в центрах повторного использования. Я еще круче — сделать самому. О поделках — отдельный пункт.



Рождественская шторка в ванной

Самое лучшее время

В преддверие Рождества в Таллинне в центрах культуры, профтехучилищах и центрах досуга проходят различные мастерские, в которых можно своими руками изготовить подарки друзьям и родственникам. При чем они — или бесплатны, или взимается лишь символическая плата за материал.

Например, в прошлом году я была на таком мероприятии в одном столичном колледже и совершенно бесплатно изготовила там подсвечники с мозаикой, душистое мыло и елочные украшения. В этом же году уже успела посетить ”Мастерскую средневекового купца”, в которой была возможность изготовить поделки из марципана. Всего за три евро — за сам материал. Девушки в средневековых костюмах любезно объяснили, как и что следовало делать. Технически это — очень просто, особых навыков не требуется. А выходит очень эффектно и вкусно.

А еще прекрасное зимнее занятие — выпекание имбирных пряников, или пипаркооков. В наше время в любом сетевом магазине продается все для этого необходимое. Полкило пряного теста стоит около 2 евро, цветная глазурь — евро за конус. Кстати, печенье вполне можно поджаривать и на сковородке без масла — я так делаю, т.к. отсутствует печь. Получается весьма ничего.

Кроме того, само занятие рукоделием обладает терапевтическим эффектом, успокаивает и умиротворяет. Это правда отличное времяпрепровождение как для всей семьи, так и с друзьями и даже в одиночестве. Люди такие подарки принимают с огромной благодарностью — проверено! Они теплы и ненавязчивы — можно подарить как другу, так и начальнику или ”случайному” человеку.

В церквях перед Рождеством проходит множество концертов: органных, выступают хоры и отдельные солисты. И без разницы — верите вы в Бога или нет, к какой из конфессий принадлежите: сходите и проникнитесь эстетикой и атмосферой. Это наполняет, возвышает, вырывает из рутины. Я в Бога не верю — ни в какого из предлагаемых. Но для меня лично посещение католических и лютеранских церквей в это время — мало с чем сравнимое наслаждение, в котором трудно — и не нужно — себе отказывать.

Рождественский рацион

Уже где-то с середины ноября перехожу на традиционную рождественскую пищу: кровяные колбаски, мульгакапсад с печеным картофелем, маринованная тыква. Вместо ”обычных” сладостей — пипаркоок, вместо вина — глинтвейн, вместо обычного пива — рождественский портер.

Кстати, что до глинтвейна: недавно мне довелось попробовать магазинный. (Как это было — смотрите тут). Нескромно заявлю: гадость. Куда более приятно во всех смыслах приготовить его самому. Это действительно очень просто!

Берете красное вино — любое, можно совсем недорогое. Разогреваете в неэмалированной (потом не отмоете!) посуде. Тут главное — чтобы не закипело. При этом не открывайте крышку особо — выветрится градус и все превратится в компот! Если такая оказия все же случилась — не беда: по окончании процесса напиток можно крепить. Далее добавляете в вино все что душа пожелает. У меня же лично есть программы минимум и максимум. Минимум — к вину добавить корицу и апельсин. Максимум: корица, гвоздика, перец горошком, изюм и любые сухофрукты, миндаль и любые орехи, анис, эссенции, кусочки фруктов — яблок, апельсина или грейпфрута, ванилин и все, что придет еще в голову. Если вино сухое или недостаточно сладкое — можно добавить меда и сахара по вкусу. Я же лично стараюсь его избегать, потому добавляю сахарозаменитель.