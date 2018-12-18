18.12.2018, 11:50

Пропаганда Рождества: почему я обожаю этот праздник и вам советую

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+ рецепт глинтвейна от журналиста Delfi
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 10
Пропаганда Рождества: почему я обожаю этот праздник и вам советую
Foto: Частный архив

Я обожаю Рожество! Самый любимый праздник в году. Даже при написании этих строк слушаю умиротворяющие рождественские мелодии и хочется поделиться с вами историями, эмоциями и своими личными традициями, предварение которых в жизнь растягивается аж с середины ноября — по январь. А почему бы и нет? Ведь лучшие вещи в жизни — бесплатны. Ну, или почти.


Никто не создаст праздник за вас! Особенно в наших широтах, где погодные условия вовсе не благоволят рождественскому настроению, и зачастую все зимние праздники приходится встречать не под планирующими с небес снежными хлопьями, а под унылым полудождем-полуснегом; топча вовсе не валенками сугробы, но резиновыми сапогами — непонятной консистенции месиво. И изменить это — не в нашей власти. Оттого предлагаю смириться и направить свою энергию в более продуктивное русло.

Предрождественское время — прекрасный повод разнообразить свою жизнь, привнести в нее уюта, доброты, надежды и тепла. Где бы вы ни были, и кем бы ни являлись.

Подрабатываю гномиком

Я живу на пятом этаже самого обыкновенного дома. Недавно заметила, что кто-то — абсолютно незнакомый сосед с четвертого — повесил на дверную ручку свой квартиры сапожок. И как-то само получилось так, что я стала ”подрабатывать” гномиком: поутру, выходя на работу в редакцию, кладу туда всякие вкусности. К следующему утру сладости исчезают. И это — очень приятное чувство, наполняющее. Прелесть — в том, что я понятия не имею: это ребенок, или одинокая бабушка, или бизнес-леди, или мужик-алкаш. В любом случае, это — внезапная радость для двоих абсолютно незнакомых людей, которых лишь и объединяет что ожидание чуда и житие — в прямом смысле слова — под одной крышей.

Календарь из детства

В этом году я купила себе рождественский календарь! Такой, где каждый день декабря надо открывать окошечко, а там — кусочек шоколадки. В детстве это было тренировкой силы воли: не съесть все наперед. Теперь же этот вызов дается как-то легче. Интересные наблюдения за собой: каждый раз поутру, открывая очередное окошечко, задумываешься об очередной дате, о том, какой сегодня день, о быстротечности времени… В этом что-то есть. Попробуйте, пока не поздно. Стоят такие календарики от одного евро. И полностью окупают себя.

Пусть вокруг будет красиво

Мне нравится украшать жилище к зимним праздникам: треугольный подсвечник, шарики, свечки с запахом хвои, апельсина, корицы, красные и зеленые салфеточки. Не забыто и рабочее место! Ведь мы там проводим по сути половину жизни. Вокруг сейчас — фонарики и гирлянды. И это вовсе не должно быть тотальным захламлением пространства вокруг и не требует вложения значительных ресурсов: очень много пригодных украшений можно найти в гуманитарках и в центрах повторного использования. Я еще круче — сделать самому. О поделках — отдельный пункт.


Рождественская шторка в ванной

Самое лучшее время

В преддверие Рождества в Таллинне в центрах культуры, профтехучилищах и центрах досуга проходят различные мастерские, в которых можно своими руками изготовить подарки друзьям и родственникам. При чем они — или бесплатны, или взимается лишь символическая плата за материал.

Например, в прошлом году я была на таком мероприятии в одном столичном колледже и совершенно бесплатно изготовила там подсвечники с мозаикой, душистое мыло и елочные украшения. В этом же году уже успела посетить ”Мастерскую средневекового купца”, в которой была возможность изготовить поделки из марципана. Всего за три евро — за сам материал. Девушки в средневековых костюмах любезно объяснили, как и что следовало делать. Технически это — очень просто, особых навыков не требуется. А выходит очень эффектно и вкусно.

А еще прекрасное зимнее занятие — выпекание имбирных пряников, или пипаркооков. В наше время в любом сетевом магазине продается все для этого необходимое. Полкило пряного теста стоит около 2 евро, цветная глазурь — евро за конус. Кстати, печенье вполне можно поджаривать и на сковородке без масла — я так делаю, т.к. отсутствует печь. Получается весьма ничего.

ТОП

Кроме того, само занятие рукоделием обладает терапевтическим эффектом, успокаивает и умиротворяет. Это правда отличное времяпрепровождение как для всей семьи, так и с друзьями и даже в одиночестве. Люди такие подарки принимают с огромной благодарностью — проверено! Они теплы и ненавязчивы — можно подарить как другу, так и начальнику или ”случайному” человеку.

В церквях перед Рождеством проходит множество концертов: органных, выступают хоры и отдельные солисты. И без разницы — верите вы в Бога или нет, к какой из конфессий принадлежите: сходите и проникнитесь эстетикой и атмосферой. Это наполняет, возвышает, вырывает из рутины. Я в Бога не верю — ни в какого из предлагаемых. Но для меня лично посещение католических и лютеранских церквей в это время — мало с чем сравнимое наслаждение, в котором трудно — и не нужно — себе отказывать.

Рождественский рацион

Уже где-то с середины ноября перехожу на традиционную рождественскую пищу: кровяные колбаски, мульгакапсад с печеным картофелем, маринованная тыква. Вместо ”обычных” сладостей — пипаркоок, вместо вина — глинтвейн, вместо обычного пива — рождественский портер.

Кстати, что до глинтвейна: недавно мне довелось попробовать магазинный. (Как это было — смотрите тут). Нескромно заявлю: гадость. Куда более приятно во всех смыслах приготовить его самому. Это действительно очень просто!

Берете красное вино — любое, можно совсем недорогое. Разогреваете в неэмалированной (потом не отмоете!) посуде. Тут главное — чтобы не закипело. При этом не открывайте крышку особо — выветрится градус и все превратится в компот! Если такая оказия все же случилась — не беда: по окончании процесса напиток можно крепить. Далее добавляете в вино все что душа пожелает. У меня же лично есть программы минимум и максимум. Минимум — к вину добавить корицу и апельсин. Максимум: корица, гвоздика, перец горошком, изюм и любые сухофрукты, миндаль и любые орехи, анис, эссенции, кусочки фруктов — яблок, апельсина или грейпфрута, ванилин и все, что придет еще в голову. Если вино сухое или недостаточно сладкое — можно добавить меда и сахара по вкусу. Я же лично стараюсь его избегать, потому добавляю сахарозаменитель.

Тут будет кстати заметить, что подобные манипуляции можно произвести и с… пивом! Так делают поляки, называется это grzane piwo — горячее пиво. Думается, для этих целей весьма хорошо подойдет крепкое темное пиво или портер.

А еще в предрождественское время я пихаю корицу фактически всюду: в кофе, в молочные продукты, к печеным яблокам и грушам.

Праздное шатание

Есть еще одно прекрасное зимнее занятие, правда, оно на любителя: бросить по улицам и по природе. Просто так. Да, просто бесцельно шататься, крутя головой вокруг и наблюдая пространство. Как меняется город к Рождеству? Что выражают лица людей? Ждут ли современные дети чуда? Как украшены витрины? Какие украшения елок сегодня в моде: советские или постмодерновые? Как горожане украшают окна? Загляните в них — только не будьте чересчур навязчивы.

Если это лес: следы каких животных вы видите? Помните ли школьную программу? Можете ли их опознать? Много ли кормушек для птиц? Не пустуют ли они часом? А лыжня уже проложена? Радужный ореол вокруг месяца — есть? Если да — к холодам.

Это на первый взгляд, быть может, странноватое занятие, но — я гарантирую это — оно откроет вам много интересного: только заметьте! И возьмите с собой что-нибудь в термокружке. Сама так часто поступаю.

Пока писала эти строки — так загорелась, что сама на воскресенье запланировала подобный загул.

Время добра

В декабре проходит множество благотворительных акций, концертов и мероприятий, цель которых: поддержать и порадовать тех, кому по жизни повезло чуть меньше. Много разных ярмарок-мероприятий-флешмобов организуется в Фейсбуке, акции проходят в СМИ, в магазинах. Примите в них участие: самый минимум, что получите от этого — почувствует себя ”хорошим и правильным человеком”. А лучше возьмите себе такой принцип в привычку.

Признаюсь, сама до этих — именно предрождественских акций — лично еще не дошла, но стараюсь занимаюсь подобным в течение года. Однако повод и самой задуматься: что бы хорошего и полезного успеть сделать? Мне думается, что самое простое в этой ситуации что можно пожертвовать — это деньги. Самое ”сложное” — время. И то, и другое — важно, если отдается от души и без жалости.

Накануне

Что до самого Рождества: в моей семье его справляли всегда, но весьма скромно. Кстати, для нас всегда было Рождество 24 декабря, а не 6 января. Хотя формально мои родители — православные, но особо не верующие. Причем празднование по сути своей было скорее красивой традицией, поводом собраться и посидеть всем вместе, нежели чем-то религиозным — такого смысла у нас никогда не вкладывалось.

На это же Рождество собираюсь отправиться к друзьям в Нарву, где мы встретим его с соблюдением всех вышеописанных ”канонов”. Уже предвкушаю, как понесусь туда утренним поездом, разметающим снег с рельсов и оставляющим за собой клубы белого "дыма". Как буду дарить приятелям свои поделки. Как все будет в свечах. И чем будет пахнуть с кухни (благо друг — повар!). Невероятно предвкушаю!

Это — достаточно простые вещи, согласитесь. И если я вас хоть слегка заразила и воодушевила — просто попробуйте. А потом присылайте нам свой фото- и видеоматериал в рубрику ”Я — журналист”.

Вне зависимости от вашего отношения к этому зимнему празднику, вероисповедания или его отсутствия и предпочтений по части проведения досуга — желаю вам любви, мира и тепла. В канун, и не только.

С наступающими!

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