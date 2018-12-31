31.12.2018, 12:16

Приметы про новогоднюю ночь: как отметить праздник, чтобы 2019 год был счастливым

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Приметы про новогоднюю ночь: как отметить праздник, чтобы 2019 год был счастливым
Photo by Martin Hauenstein from Pexels

Чтобы проблемы и несчастья остались в уходящем году, а новый год приносил счастье и удачу, необходимо правильно отметить праздник. Используя новогодние приметы, вы сможете избежать неприятностей и станете счастливее в новом году.

В 2019 году на смену дружелюбной Собаке придет веселая и энергичная Желтая Свинья. Поэтому ваша главная задача в новогоднюю ночь — угодить виновнице торжества, чтобы она стала вашим оберегом и приносила удачу в новом году. Узнайте о новогодних приметах, с помощью которых вы сможете обрести счастье в 2019 году.

Прежде всего специалисты сайта dailyhoro.ru советуют уделить внимание праздничному наряду. Ранее на нашем сайте вы уже могли узнать о том, в чем встречать Новый год 2019, чтобы привлечь удачу. Напомним, что в вашем новогоднем образе могут присутствовать все оттенки желтого, зеленый и красный цвета, ведь именно с их помощью вы сможете обрести счастье и богатство в новом году. Желательно избегать черных и серых элементов одежды, так как эти цвета могут притянуть неудачи.

Читайте также:

В новогоднюю ночь 2019 на вашем столе не должно находиться блюд из свинины, так как присутствие этого мясного продукта может обидеть покровительницу года. Заменить угощение можно блюдами из птицы или рыбы.

Свинья — домашнее животное, и покровительнице будет приятно, если вы решите отметить праздник в кругу семьи. Однако это не значит, что празднование должно проходить в спокойной обстановке, поэтому постарайтесь развеселить гостей новогодними конкурсами, играми или шуточными гаданиями.

Под бой курантов необходимо наполнить бокалы шампанским и загадать желание. Однако прежде чем открыть бутылку, не стоит встряхивать игристый напиток. Помимо того что вы можете не на шутку напугать своих гостей, большая часть шампанского наверняка окажется на полу, а вместе с этим вы можете лишиться удачи. Если же пробка внезапно вылетела — обязательно сохраните ее: в новом году она может стать вашим талисманом.

В момент празднования не забудьте попросить прощения у своих родных, и тогда в грядущем году в вашем доме будут царить спокойствие и благополучие.

Старайтесь не ставить на стол много алкоголя, иначе в новом году вам предстоит столкнуться с финансовыми трудностями.

Во новогоднюю ночь постарайтесь не ссориться с близкими и не ругать других людей, иначе в 2019 году счастье отвернется от вас и вашей семьи.

Многие считают, что Свинья — неопрятное животное. На самом деле покровительница года очень чистоплотна, и она не потерпит, если на столе будут находиться использованные салфетки, грязные тарелки и салатницы. Чтобы не разгневать гостью, старайтесь держать праздничный стол в чистоте и по мере необходимости убирайте использованную посуду со стола.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии