Приметы про новогоднюю ночь: как отметить праздник, чтобы 2019 год был счастливым

В 2019 году на смену дружелюбной Собаке придет веселая и энергичная Желтая Свинья. Поэтому ваша главная задача в новогоднюю ночь — угодить виновнице торжества, чтобы она стала вашим оберегом и приносила удачу в новом году. Узнайте о новогодних приметах, с помощью которых вы сможете обрести счастье в 2019 году.

Прежде всего специалисты сайта dailyhoro.ru советуют уделить внимание праздничному наряду. Ранее на нашем сайте вы уже могли узнать о том, в чем встречать Новый год 2019, чтобы привлечь удачу. Напомним, что в вашем новогоднем образе могут присутствовать все оттенки желтого, зеленый и красный цвета, ведь именно с их помощью вы сможете обрести счастье и богатство в новом году. Желательно избегать черных и серых элементов одежды, так как эти цвета могут притянуть неудачи.

В новогоднюю ночь 2019 на вашем столе не должно находиться блюд из свинины, так как присутствие этого мясного продукта может обидеть покровительницу года. Заменить угощение можно блюдами из птицы или рыбы.

Свинья — домашнее животное, и покровительнице будет приятно, если вы решите отметить праздник в кругу семьи. Однако это не значит, что празднование должно проходить в спокойной обстановке, поэтому постарайтесь развеселить гостей новогодними конкурсами, играми или шуточными гаданиями.