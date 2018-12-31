Приметы про новогоднюю ночь: как отметить праздник, чтобы 2019 год был счастливым

Под бой курантов необходимо наполнить бокалы шампанским и загадать желание. Однако прежде чем открыть бутылку, не стоит встряхивать игристый напиток. Помимо того что вы можете не на шутку напугать своих гостей, большая часть шампанского наверняка окажется на полу, а вместе с этим вы можете лишиться удачи. Если же пробка внезапно вылетела — обязательно сохраните ее: в новом году она может стать вашим талисманом.
В момент празднования не забудьте попросить прощения у своих родных, и тогда в грядущем году в вашем доме будут царить спокойствие и благополучие.
Старайтесь не ставить на стол много алкоголя, иначе в новом году вам предстоит столкнуться с финансовыми трудностями.
Во новогоднюю ночь постарайтесь не ссориться с близкими и не ругать других людей, иначе в 2019 году счастье отвернется от вас и вашей семьи.
Многие считают, что Свинья — неопрятное животное. На самом деле покровительница года очень чистоплотна, и она не потерпит, если на столе будут находиться использованные салфетки, грязные тарелки и салатницы. Чтобы не разгневать гостью, старайтесь держать праздничный стол в чистоте и по мере необходимости убирайте использованную посуду со стола.