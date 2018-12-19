Предпраздничный хаос на дорогах: о чем должны помнить водители

Водители автомобилей должны помнить о том, что в период праздников по-прежнему действует правило, согласно которому автобус необходимо пропускать при выезде с остановки, а право пользования выделенной полосой для общественного транспорта не распространяется на обычные автомобили даже в условиях интенсивного движения. Довольно часто мы наблюдаем картину, когда водители пытаются объехать автомобильную пробку по автобусной полосе и затем втиснуться обратно в обычную полосу. В результате этого блокируется путь движения общественного транспорта, а также замедляется прочее движение. Привой отметил, что, к сожалению, автобусную полосу многие используют в качестве полосы разгона, что особенно опасно для пешеходов, которые могут быть не готовы к неожиданной опасности, поджидающей их на автобусной полосе.

Пропустите других участников дорожного движения

Если на одной из полос движения возникло препятствие или полоса вовсе закрыта, то рекомендуется проявить вежливость и позволить автомобилю, находящемуся на заблокированной полосе, перестроиться. ”Кроме того, важно замечать автомобили, перестраивающиеся с полосы разгона, а также те автомобили, которые хотят выехать на улицу с оживленным движением с примыкающих к дороге парковок или боковых улиц, — отметил страховой эксперт. — Рождество — это все же пора благотворительности и хороший пожеланий. Помните об этом, находясь в пути”.

Зрительный контакт и обзор дорожной ситуации

По мнению Привоя, при смене полосы движения в стрессовой дорожной ситуации необходимо установить зрительный контакт с другим водителем, чтобы убедиться, что тот готов вовремя замедлиться или остановиться, чтобы пропустить вас.

”Если вы хотите покинуть боковую улицу и перестроиться налево, очень важно полностью удостовериться в том, что движущийся по главной дороге автомобиль замедляется и пропускает вас. Вы должны достаточно хорошо оценить ситуацию, чтобы ваш автомобиль не превратился в непреодолимое препятствие для других участников дорожного движения и не вынудил их совершить резкое торможение, которое, в свою очередь, может привести к цепной аварии. Если вам сразу не позволяют перестроиться, нужно быть готовым остановиться”, — посоветовал Привой.

Скажите: ”Спасибо!”

В дорожном движении действует негласное правило о том, что в случае успешного перестроения вежливый водитель должен поблагодарить другого водителя, позволившего перестроиться. Для этого достаточно кратковременного мигания аварийными огнями.

”Ни одно положение Закона о дорожном движении не обязывает делать это, однако мигание аварийными огнями стало на наших улицах одним из наиболее распространенных способов выражения своей благодарности. В период праздников у вас непременно будет возможность многократно прибегнуть к этому жесту”, — сказал Привой.

Ситуация с передними ходовыми огнями

Длинные и темные осенние вечера, характерные для Эстонии, а также темное время года как таковое особенно четко выявляет проблему, связанную с использованием передних ходовых огней на автомобилях. Зачастую одна или другая фара горит настолько ярко, что даже при включенных огнях ближнего света водитель ослепляет водителя встречного автомобиля. А иногда огни ближнего света вообще не включены, что чаще происходит в городских условиях, где в связи с ярким уличным освещением водитель может не заметить этого. Необходимо решить обе эти проблемы, что не представляет сложности. Нужно просто завести автомобиль и убедиться, что огни горят. Чтобы понять, могут ли огни ослепить, необходимо отойти от автомобиля на 5-10 метров и посмотреть в сторону фар. В общем случае ослепление можно сразу заметить, поэтому тем, кто хочет проявить особенную заботу о других участниках дорожного движения, стоило бы осенью посетить автосервис и попросить отрегулировать автомобильные фары. Ведь никто из нас не хочет, чтобы огни встречного автомобиля ослепляли нас. Поэтому даже небольшая забота о себе одновременно является жестом доброй воли по отношению к другим и, в свою очередь, к самому себе.

Использование огней дальнего света в дорожном движении

Огни дальнего света предназначены для использования при движении в темное время суток, чтобы лучше освещать дорогу и прилегающую к ней территорию. Например, они позволяют лучше замечать других участников движения и животных, которые могут пересекать дорогу.

На шоссе использование огней дальнего света для привлечения внимания другого водителя неоправданно. Некоторые водители считают, что если они движутся по шоссе быстрее разрешенного, то миганием огней они вправе требовать, чтобы автомобиль, движущийся по второй полосе, перестроился, или автомобиль, движущийся по той же полосе, пропустил его.

”Мигание может испугать других участников дорожного движения и вынудить их резко перестроиться с одной полосы на другую. При этом в ходе данного маневра можно не заметить другой автомобиль, который уже движется по той же самой полосе, в результате чего может произойти серьезная авария”, — отметил Привой.

По словам страхового эксперта, он и сам был свидетелем ситуаций, когда мигание огнями на ускоряющемся автомобиле приводило к негативной реакции со стороны других водителей, которые преднамеренно замедлялись либо просто игнорировали сигнал или, наоборот, начинали резко ускоряться. В любом случае, такие действия приводят к лишним неудобствам.