Предновогодняя памятка: при использовании пиротехники следует соблюдать требования безопасности!

Полетевшая в неправильном направлении ракета может вызвать хаос

В последнем квартале каждого года в СМИ распространяются новости о несчастных случаях, произошедших из-за пиротехники. Зачастую не выбирается безопасное место, например ракеты запускаются в непосредственной близости от квартирных домов. Из-за этого могут быть разбиты окна или повреждены стены, а кроме того происходят несчастные случаи на балконах. ”Ущерб наносится и частным домам, например ракета летит в неправильном направлении и повреждает террасу дома или же приземляется на подсобное здание или гараж,” — добавила руководитель отдела страхования жилья IIZI Герту Карбус.

Если несчастный случай с пиротехникой произошел непредвиденно, когда были соблюдены все требования безопасности, то он возмещается на основании страховки жилья, если выбрано страховое покрытие от всех рисков. ”Если выяснится, что требования безопасности не были соблюдены, например ракеты запускались в воздух прямо рядом с домом, то страховое общество может уменьшить возмещение,” — подчеркнула Карбус.

Бывают и такие ситуации, когда салют летит к соседям. ”В таком случае поможет дополнительная защита при страховании ответственности, которая возместит тот ущерб, который был нанесен соседям из-за Вас,” — прокомментировала руководитель отдела страхования жилья IIZI. Ракеты могут причинить ущерб и людям, что может привести к очень печальным последствиям. В таком случае будет хорошо, если у Вас оформлена страховка ответственности частного лица, которая возместит ущерб пострадавшему.