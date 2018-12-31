31.12.2018, 09:30

Предновогодняя памятка: при использовании пиротехники следует соблюдать требования безопасности!


rus.delfi.ee
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Weekend Festival 2018 ilutulestik
Weekend Festival 2018 ilutulestikFoto: Kiur Kaasik

Жители Эстонии все больше отмечают праздничные события в сопровождении ракет. По данным Департамента статистики, в 2016 году в Эстонию было импортировано салютов на 1 млн евро. К сожалению, такие развлечения могут легко выйти из-под контроля, если не проведена необходимая подготовка.

Полетевшая в неправильном направлении ракета может вызвать хаос

В последнем квартале каждого года в СМИ распространяются новости о несчастных случаях, произошедших из-за пиротехники. Зачастую не выбирается безопасное место, например ракеты запускаются в непосредственной близости от квартирных домов. Из-за этого могут быть разбиты окна или повреждены стены, а кроме того происходят несчастные случаи на балконах. ”Ущерб наносится и частным домам, например ракета летит в неправильном направлении и повреждает террасу дома или же приземляется на подсобное здание или гараж,” — добавила руководитель отдела страхования жилья IIZI Герту Карбус.

Если несчастный случай с пиротехникой произошел непредвиденно, когда были соблюдены все требования безопасности, то он возмещается на основании страховки жилья, если выбрано страховое покрытие от всех рисков. ”Если выяснится, что требования безопасности не были соблюдены, например ракеты запускались в воздух прямо рядом с домом, то страховое общество может уменьшить возмещение,” — подчеркнула Карбус.

Бывают и такие ситуации, когда салют летит к соседям. ”В таком случае поможет дополнительная защита при страховании ответственности, которая возместит тот ущерб, который был нанесен соседям из-за Вас,” — прокомментировала руководитель отдела страхования жилья IIZI. Ракеты могут причинить ущерб и людям, что может привести к очень печальным последствиям. В таком случае будет хорошо, если у Вас оформлена страховка ответственности частного лица, которая возместит ущерб пострадавшему.

Ознакомление с инструкцией способствует безопасному использованию

Несчастные случаи происходят в основном из-за неправильного выбора места, из-за слишком рано произошедшего взрыва или из-за незнания. ”Чтобы зрелище было безопасным, обязательно следует прочитать инструкцию по использованию,” — прокомментировала Герту Карбус. Департамент технического надзора составил правила использования пиротехнических изделий.

Памятка об использовании пиротехники:

  • Прочитайте инструкцию по использованию и соблюдайте ее.
  • Выберите подходящее и безопасное место, не держите ракету в руках. Убедитесь, что в непосредственной близости нет зрителей, транспортных средств и зданий.
  • Ракетой может заниматься один человек, другие должны находиться на безопасном расстоянии.
  • Не используйте дефектные изделия.
  • Не используйте изделия, если Вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или являетесь недостаточно взрос
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