Православные христиане по всему миру празднуют Рождество

Не остается в стороне от празднований и Нарва. В ночь на 7 января этого года, в праздник Рождества, епископ Нарвский и Причудский Лазарь совершил в кафедральном Нарвском Воскресенском соборе всенощное бдение и Божественную литургию, передает rus.err.ee.

В Рождество богослужители традиционно желают всем мира и семейного благополучия.