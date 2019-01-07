Православные христиане по всему миру празднуют Рождество

Уже в 9:00 в таллиннском соборе Александра Невского начнется божественная литургия, а в 17:00 пройдет вечернее богослужение, сообщили утренние новости ETV+.
Не остается в стороне от празднований и Нарва. В ночь на 7 января этого года, в праздник Рождества, епископ Нарвский и Причудский Лазарь совершил в кафедральном Нарвском Воскресенском соборе всенощное бдение и Божественную литургию, передает rus.err.ee.
В Рождество богослужители традиционно желают всем мира и семейного благополучия.
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