07.01.2019, 08:35

Православные христиане по всему миру празднуют Рождество

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С праздником!
rus.delfi.ee
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Õigeusklikud Jõulud maailmas
фото иллюстративноеFoto: Scanpix

Уже в 9:00 в таллиннском соборе Александра Невского начнется божественная литургия, а в 17:00 пройдет вечернее богослужение, сообщили утренние новости ETV+.

Не остается в стороне от празднований и Нарва. В ночь на 7 января этого года, в праздник Рождества, епископ Нарвский и Причудский Лазарь совершил в кафедральном Нарвском Воскресенском соборе всенощное бдение и Божественную литургию, передает rus.err.ee.

В Рождество богослужители традиционно желают всем мира и семейного благополучия.

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