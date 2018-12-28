"Передайте госпоже Кальюлайд, что в Новый год не хватает курантов или обратного отсчета". Марина советует начать готовиться к праздникам еще в ноябре

Обычно слушаем оба поздравления и отмечаем сначала российский Новый год, а затем и наш, эстонский. Очень жалко, что по эстонскому времени нет боя курантов и обратного отсчета времени до наступления полуночи! Это добавляет радости и ожидания празднику, да и к тому же дает возможность загадать желание пока бьют часы. Передайте, пожалуйста, госпоже Кальюлайд, что мы ждем куранты или обратный отсчет!

Украшаете ли вы дом к праздникам и каким образом? Когда ставите елку? Предпочитаете живую или искусственную?

Вешаю светящиеся гирлянды, ставлю подсвечники на окна, чаще обычного зажигаю ароматические свечи. Включаю рождественскую музыку и фильмы, это очень настраивает на праздничный лад! Елку предпочитаю живую, но есть в арсенале и искусственная тоже. Однажды даже ходила в лес по программе RMK, где сами выбрали и срубили дерево. Это было настоящее приключение! Говорят, что сейчас можно купить живую елку в горшке и после праздников ее посадить в землю. На мой взгляд, это отличный выход для тех, кто хочет насладиться ароматом живой хвои в праздники, но не желает губить дерево.

Когда вы дарите подарки? Сколько на них тратите в среднем?

Подарки обычно дарю на Новый год! Суммы на подарки очень разные, самым близким и родным достается обычно что-то более ценное. Отдельного бюджета на подарки я не веду, хотя может и стоило бы, просто покупаю то, что понравится и что порадует близкого и приятного мне человека. Очень люблю дарить и подбирать подарки!

Вы устраиваете детям в декабре подарки от гномиков?

Детей нет, но я считаю, что традицию можно применить и для взрослого населения!

Загадываете ли вы желание на Новый год? Сбывалось ли? Что планируете загадать в этом году?

С желаниями стараюсь быть осторожной в формулировках так как они сбываются! Полностью сбывались желания, связанные с личной жизнью. В этом году одним из желаний загадаю, чтобы мои доходы увеличились втрое по сравнению с 2018 годом!

Запускаете ли в праздничное время фейерверки?

Сама не запускаю, но с удовольствием наблюдаю за городскими салютами. Чудесно, когда люди получают радость от запуска ракет, но лично я на эти деньги более эффективно порадую себя красивыми вещами или отдыхом.

Сейчас очень популярно делать рождественские фотосессии.

Раньше воспринимала это как баловство, но думаю, что в следующему году все-таки попробую тоже сделать студийную съемку. Время летит, и то, что сейчас неважно, через несколько лет может очень порадовать в виде фотографий.

О наболевшем: перед этими праздниками покупали алкоголь в Латвии?

У нас теперь алкоголь покупают в Латвии? Неужели так дорого стало? Я почти не употребляю алкоголь поэтому не в курсе событий. Ради одной двух бутылок вина или шампанского в Латвию точно нет смысла ехать.

Какой Новый год вам запомнился больше всего в жизни?

Костюмированный под Средневековье Новый год в "деревне Викингов"! Этот праздник длился почти два месяца, потому что уже с ноября целой компанией девушек мы вечерами были заняты подбором и самостоятельным пошивом средневековых нарядов, и это того стоило! Праздник прошел на ура и получилось полное перевоплощение! К тому же длинными темными ноябрьскими вечерами подготовка в празднику — это чуть ли не лучшее дело, которое можно придумать.

Чем запомнился уходящий год? Чего вы ждете от наступающего года?

Для меня год запомнился очень теплым эстонским летом, большим количеством ближних и дальних путешествий, восстановлением контакта со старыми друзьями… А еще концертами Guns N' Roses в Таллинне и Roger Waters в Риге! :) Увидеть и услышать их живьем это как раз реализация одного из желаний прошлых лет!

Всем счастья!