Пейте на здоровье: памятка по употреблению алкоголя

Насколько достойно вы выйдете из январских каникул, зависит от многих обстоятельств, в том числе и от вашего здоровья и генетической предрасположенности. Как пить и не напиваться, проекту Mail Здоровье рассказал нарколог Рустем Ельтежин.

О том, что есть наследственный фактор в процессах расщепления алкоголя и выработки перерабатывающих его ферментов, известно давно. Каждый знает ”свою норму”, но случаются разные ситуации, когда выпить приходится даже не из-за желания, а потому что отказаться — не вариант. Здесь глоток, чтобы не обидеть хозяина, там бокал, чтобы наметить перспективу карьерного роста…

Подготовьтесь основательно

Если примерно за неделю до предстоящих торжеств вы немного усилите физические нагрузки, организму легче будет справиться с поступающими дозами алкоголя. Но только пусть это будет прогулка на свежем воздухе, а не бег по магазинам. Нужны кислород и здоровая активность, а не суета. Непосредственно перед застольем — буквально за час-полтора — выпейте в прямом смысле ”чисто символически”, буквально глоток некрепкого алкоголя. Так вы заставите организм включиться и быть готовым к мероприятию.

Закусывайте!

За столом забудьте о фигуре. Закусывайте как можно более калорийной пищей, которая затруднит всасывание алкоголя. Это могут быть бутерброды с красной жирной рыбой, холодец, салаты с майонезом, жирные сыры. Хороши блюда из картофеля, салаты с оливковым маслом или орехи, годится и жирный десерт. Если сможете, постарайтесь не пить больше двух-трех напитков. Будет выбор — откажитесь от газированных напитков (это касается и шампанского, и даже обычных сладких неалкогольных лимонадов). Запивайте алкоголь простой водой, так вы ”разбавите” спиртное лучше всего.

Алкоголь и лекарства