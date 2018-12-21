Пейте на здоровье: памятка по употреблению алкоголя

Советы нарколога, как встретить новый год весело — и не страдать потом от похмелья.
Насколько достойно вы выйдете из январских каникул, зависит от многих обстоятельств, в том числе и от вашего здоровья и генетической предрасположенности. Как пить и не напиваться, проекту Mail Здоровье рассказал нарколог Рустем Ельтежин.
О том, что есть наследственный фактор в процессах расщепления алкоголя и выработки перерабатывающих его ферментов, известно давно. Каждый знает ”свою норму”, но случаются разные ситуации, когда выпить приходится даже не из-за желания, а потому что отказаться — не вариант. Здесь глоток, чтобы не обидеть хозяина, там бокал, чтобы наметить перспективу карьерного роста…
Подготовьтесь основательно
Если примерно за неделю до предстоящих торжеств вы немного усилите физические нагрузки, организму легче будет справиться с поступающими дозами алкоголя. Но только пусть это будет прогулка на свежем воздухе, а не бег по магазинам. Нужны кислород и здоровая активность, а не суета. Непосредственно перед застольем — буквально за час-полтора — выпейте в прямом смысле ”чисто символически”, буквально глоток некрепкого алкоголя. Так вы заставите организм включиться и быть готовым к мероприятию.
Закусывайте!
За столом забудьте о фигуре. Закусывайте как можно более калорийной пищей, которая затруднит всасывание алкоголя. Это могут быть бутерброды с красной жирной рыбой, холодец, салаты с майонезом, жирные сыры. Хороши блюда из картофеля, салаты с оливковым маслом или орехи, годится и жирный десерт. Если сможете, постарайтесь не пить больше двух-трех напитков. Будет выбор — откажитесь от газированных напитков (это касается и шампанского, и даже обычных сладких неалкогольных лимонадов). Запивайте алкоголь простой водой, так вы ”разбавите” спиртное лучше всего.
Алкоголь и лекарства
Бывает так, что курс лечения какими-то препаратами нельзя прервать на праздники, или же вы принимаете медикаменты постоянно. Помните об этом, наполняя бокал. Нежелательное или опасное взаимодействие с алкоголем вызывают:
противогрибковые препараты на основе метронидазола (вас ждут как минимум головная боль, одышка, учащенный пульс и рвота);
антибиотики (в зависимости от объемов выпитого и типа препарата — нагрузка на печень или отсутствие эффекта от антибиотика, что может быть крайне важно);
психотропные препараты и антидепрессанты (реакции могут быть разными — от угнетения состояния, до галлюцинаций и необходимости в реанимации);
мочегонные препараты (резкое снижение артериального давления);
антикоагулянты и нестероидные противовоспалительные средства (может случиться кровотечение).
Утром 1 января
Вернувшись домой, выпейте некрепкий чай или любой адсорбент. Он вам точно не навредит, зато поможет вывести продукты распада алкоголя. Если утром позволяют силы — идите гулять или займитесь ненапряжными домашними делами. Снова вернемся к тому, что физическая активность — самый легкий способ облегчить состояние, хоть и не всем он по душе.
Не нужно голодать, но и наедаться — тоже. Из напитков лучше всего подойдут те, которые восполнят баланс электролитов: настоящая минеральная вода (с достаточным содержанием солей) или стакан томатного сока с добавлением рассола квашенной капусты. Огуречный тоже подойдет — это классика.