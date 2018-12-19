Осторожно, Новый год! Или как обезопасить домашних питомцев в праздники

Елка и елочные украшения

Смена обстановки — это всегда стресс для домашних любимцев. А в новогодние праздники атмосфера и интерьер в доме непременно меняются. Одна елка чего стоит! Кого-то зеленая красавица и отпугнет, а у кого-то, напротив, вызовет любопытство. Многим владельцам кошек известно, что эти животные могут с легкостью залезть на дерево и уронить его. Поэтому елку необходимо как следует закрепить. Тогда и елка останется целой, и игрушки, да и животное не получит травмы при падении и не поранится об осколки.

Кстати, самую большую опасность для домашних питомцев представляют именно елочные украшения, а в частности дождик. Причем если ваша кошка или собака никогда не грешила его поеданием, это абсолютно не значит, что любимец не надумает заняться этим в грядущий Новый год. Например, наш кот на протяжении нескольких лет вообще к елке не приближался. Однажды мы оставили его дома одного, а, вернувшись, заметили, что на дереве не хватает дождика. Мы сразу поняли, куда он делся, и повезли Тошу к ветеринару. К счастью, все обошлось. Тем не менее, теперь, если мы куда-то уходим, то стараемся закрывать кота в другой комнате. Так же рекомендуют поступать и специалисты.

Обнаружив, что животное проглотило украшение, не следует самим извлекать его из желудка питомца и не выдергивать дождик из анального отверстия, если он начал выходить естественным путем. Острые края мишуры могут просто перерезать кишечник. Лучше сразу обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Точно так же необходимо поступить, если собака раскусила стеклянную елочную игрушку, кошку ударило током от гирлянды, и в любом другом случае, угрожающем здоровью и жизни вашего любимца.

Праздничное угощение и алкоголь

Тем, у кого дома есть домашние животные или птицы, не следует оставлять без присмотра и праздничный стол и тем более не угощать любимцев яствами. Такая еда может быть смертельно опасной для наших подопечных. По данным ветеринарных клиник, в период новогодних торжеств отравления наблюдаются не только у людей, но и у их питомцев. Для того, чтобы ничего подобного не произошло, необходимо не только перекрыть доступ к столу, но и предупредить гостей, чтобы те не кормили ваших питомцев блюдами, предназначенными для людей.

Если же вы хотите порадовать не только свой желудок, но и желудок вашего четвероногого друга, то купите ему какое-нибудь лакомство в специализированном магазине. Благо, выбор сейчас огромный. Мы каждый год дарим нашему Тоше что-нибудь вкусненькое, приобретенное в отделе для животных.

Кроме того, многим владельцам собак (и даже кошек) известно о том, что животные зачастую на дух не переносят людей в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим следует оградить любимца от нетрезвых гостей, а во время прогулки держаться подальше от выпивших прохожих.