25.12.2018, 19:10

Ностальгия по детству и колядкам: студентка Элина любит в праздники проводить время с семьей


Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
EST
Elina Masing
Facebok

Будущий хореограф-постановщик, студентка Вильяндиской академии культуры Тартуского университета Элина Масинг (21) все свое детство должна была “заработать” подарок на праздниках: спеть, станцевать, рассказать стихотворение. Уже с давних времен ее семья на Рождество снимает домик за городом, а встречу Нового года невозможно представить без бабушки, дедушки и салюта на площади Вабадузе.

”Раньше моя мама и ее друзья арендовали дачу, где был один большой дом и несколько маленьких рядом с ним. Мы туда постоянно ездили праздновать Рождество, но в прошлом году так получилось, что это место кто-то уже забронировал, а у меня нарисовалась поездка в Амстердам, поэтому в 2017 году мы Рождество подобным образом уже не отмечали”, — рассказывает Элина.

Особенно с того времени ей запомнились колядки. Все наряжались в костюмы, выходили на улицу, пели песни, читали стихи и получали за это сладости. ”Ночью мы собирались в большом доме, где играла музыка, было много еды и конкурсов”.

Символично для наших краев, что после колядования семья и знакомые Элины играли в Секретного Санту: ставили коробки под ёлку, без указания от кого подарок. В итоге никто не остается без сюрприза, и в то же время не нужно покупать каждому бесполезные безделушки.

”Атмосфера с 24-го по 25-е декабря просто супер, — отмечает студентка. — Надеюсь, у нас еще получится также провести эти дни”. Но через несколько дней после беседы она добавила: в этом году праздновать все будут порознь.

Новый год

”У моей сестры день рождения 30-го декабря. Мы всегда собираемся в этот день. Первые несколько часов мы отводили на нее, потом уже, можно сказать, отмечаем Новый год, так как через день уже не соберемся такой компанией”. Много праздников не бывает, считает Масинг. Как и еды. Например, за день до Нового года, на столе у ее семьи не оказывается мяса, рыбы и других животных. ”В этот день мы всегда кушаем вегетарианские вкусности, так как хозяева вегетарианцы”.

Но стол отличается не только выбором продуктов. По словам Элины, за вечер можно попробовать около 10 разных блюд на разных тарелках, так как тетя готовит маленькими порциями.

К слову о тете. Она славится не только умением приготовить разнообразную пищу, но и всегда отвечает за все конкурсы. ”Она работала в частном детском садике, теперь открыла свой. Она всегда с детьми, я и мои двоюродные брат и сестра обожаем ее конкурсы. Мама придумывает загадки. Очень творческая предновогодняя атмосфера”.

Если говорить про празднование Нового года, то традиций в семье также достаточно. В канун праздника, мама и дочь едут к бабушке с дедушкой, а потом смотреть на салют.

”Всегда отмечаем русский Новый год у бабушки с дедушкой. Смотрим Путина. Бабушка готовит огромный стол. Потом, к нашему Новому году, мы едем на площадь Вабадузе, смотреть салют. Затем мама встречается с друзьями, а меня подвозит на другую тусовку”, — раскрывает расписание она.

”До и во время боя курантов — это время с семьей”, — твердо считает уроженка Таллинна. Элина не может представить, что проведет это время без бабушки и дедушки. Даже живя в Вильянди, старается каждые выходные навестить старшее поколение.

Но, как утверждает она, да и многие молодые люди, эмоций с каждым годом все меньше, наряжаться в костюмы неловко, устраивать конкурсы сложно, а родственники не молодеют. Но кто знает, может окружающим не хватает совсем небольшого импульса от близкого человека, чтобы вновь вернуться в атмосферу детского веселья.

Читайте также: