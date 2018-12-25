Ностальгия по детству и колядкам: студентка Элина любит в праздники проводить время с семьей

”У моей сестры день рождения 30-го декабря. Мы всегда собираемся в этот день. Первые несколько часов мы отводили на нее, потом уже, можно сказать, отмечаем Новый год, так как через день уже не соберемся такой компанией”. Много праздников не бывает, считает Масинг. Как и еды. Например, за день до Нового года, на столе у ее семьи не оказывается мяса, рыбы и других животных. ”В этот день мы всегда кушаем вегетарианские вкусности, так как хозяева вегетарианцы”.

Но стол отличается не только выбором продуктов. По словам Элины, за вечер можно попробовать около 10 разных блюд на разных тарелках, так как тетя готовит маленькими порциями.

К слову о тете. Она славится не только умением приготовить разнообразную пищу, но и всегда отвечает за все конкурсы. ”Она работала в частном детском садике, теперь открыла свой. Она всегда с детьми, я и мои двоюродные брат и сестра обожаем ее конкурсы. Мама придумывает загадки. Очень творческая предновогодняя атмосфера”.

Если говорить про празднование Нового года, то традиций в семье также достаточно. В канун праздника, мама и дочь едут к бабушке с дедушкой, а потом смотреть на салют.

”Всегда отмечаем русский Новый год у бабушки с дедушкой. Смотрим Путина. Бабушка готовит огромный стол. Потом, к нашему Новому году, мы едем на площадь Вабадузе, смотреть салют. Затем мама встречается с друзьями, а меня подвозит на другую тусовку”, — раскрывает расписание она.

”До и во время боя курантов — это время с семьей”, — твердо считает уроженка Таллинна. Элина не может представить, что проведет это время без бабушки и дедушки. Даже живя в Вильянди, старается каждые выходные навестить старшее поколение.

Но, как утверждает она, да и многие молодые люди, эмоций с каждым годом все меньше, наряжаться в костюмы неловко, устраивать конкурсы сложно, а родственники не молодеют. Но кто знает, может окружающим не хватает совсем небольшого импульса от близкого человека, чтобы вновь вернуться в атмосферу детского веселья.