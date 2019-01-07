Нельзя шить, стирать, надевать черное: главные запреты русских на Рождество



Очень хорошо встречать Рождество в новом наряде, считается, что это к прибыли.

Чем больше свечей вы зажжете на Рождество, тем больше денег у вас будет весь год.

Обязательно надо зажечь особую свечу в честь усопших родственников — тогда они вам обязательно помогут в наступающем году, привлекут в дом удачу и достаток. Если в доме есть домашние животные, то в этот день принято накормить их досыта, что привлечет финансовую удачу. В Рождество хорошо совершать покупки, приобретенные в этот день вещи прослужат верой и правдой в течение долгих лет –”И молод, и стар ступай на базар, покупай веселей, рублей не жалей”. И еще, обязательно, в ночь с 6 на седьмое января возьмите в ковш воды и наговорите в воду все плохое и неприятное, что произошло за год, потом выплесните эту воду за порог, за ворота, за подъездную дверь, с балкона или с окна, распрощавшись со злом, привлекая добро.

Гадания накануне



Великие писатели посвятили этой традиции немало произведений, описывая гадания как нечто мистическое, интригующее, пугающее. Каждая незамужняя русская красавица с нетерпением ждала возможности погадать на суженого, выйти на крыльцо в полночь и спросить имя первого встречного мужчины. Какое назовет, такое и будет у супруга. А то и валенком через забор кинет такая невеста, и бегом смотреть, куда валенок попал: если в сугроб зарылся, то судьбоносная встреча в этом году не случится, а если к лесу носком, то и черта в дом завлечь можно. Бывало, что и по самим женихам валенком попадали, ежели те под заборами стоят. Традиционные гадания и по сей день с радостью принимаются современниками. Самое распространенное из них — литье воска. В таз с водой медленно лили воск от расплавленной свечи, а по причудливым застывшим фигурам предсказывали будущее. Так же, привлекая фантазию и благодушие рождественских чудес, гадали по чайной и кофейной гуще, тени от горящей бумаги или наполненных чашах. Каждую чашку наполняли символично: кольцо — к свадьбе; монета — к богатству; хлеб — к достатку; сахар — к веселью; лук — к слезам; соль — к несчастью, а чашка с водой — к жизни без особых перемен. Гадающие по очереди, с закрытыми глазами, выбирали чашу, символизирующую их будущее в наступающем году.

Чего стоит избегать



Считается, что работать в Рождество — грех. Нельзя заниматься хозяйственными делами: убирать, стирать и выполнять другую тяжелую и грязную работу. Особенно стоит избегать шитья, так как считается, что это привлечет в дом нечистые силы и даже приведет к слепоте одного из членов семьи. Ни в коем случае нельзя ходить на охоту вплоть до Крещения, 19 января, иначе с охотником может случиться несчастье. Не встречали Рождество в черном, ведь ”прийти на пир в печальной одежде” — значит навлечь несчастья в наступающем году. Если первой в Рождество дом посетит женщина, то в это привлечет болезни к женщинам в семье, а во время рождественского обеда нельзя пить, так как считалось, что весь год будет хотеться воды, когда достать ее будет негде.

Семья и церковь



В первый день Рождественских праздников, 7 января, в гости почти не ходили. Только женатые дети после обеда должны были посетить своих родителей, и при этом говорить, что везут ”деду ужин”. В остальные дни от Рождества до Крещения — Святки — было принято вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. В древние времена в святки даже цари, переодетые в простолюдинов, приходили в тюрьмы и давали заключенным милостыню. Христиане обязательно посещают церковь, где читают молитвы и просьбы о ”выправлении нерадивого жития к благополучию и счастью”, называя имена живущих, за которых приносится прошение.

Погодные приметы



Рождество считается отправным для всего года, и большое внимание уделяется народным приметам. Считается, что в день Рождественского сочельника солнце идет на лето, а зима — на мороз, то есть дни станут длиннее, а морозы — сильнее. Если накануне Рождества будет сильная метель, то весна в этом году ожидается ранняя, а если 7 января тепло, то жди холодной весны, но ясная погода указывает на обильный урожай. Снежная метель на Рождество Христово — следует ждать хорошего урожая пшеницы, ранней зелени и сочной листвы. Кроме того, метель — хороший знак для пчеловода, ведь она предвещает хорошее роение пчел. Если снег идет крупными хлопьями, жди обильного урожая хлеба, а если небо звездное, то будет хороший приплод скота, а также обилие грибов и ягод.

Семь благ Рождества



Число семь считается сакральным. Существует поверье, что сделавший семь благ в православное Рождество будет счастливо жить весь год и даже имеет право попросить у ангелов исполнения самого заветного желания. В этот день принято подавать семь милостынь ради счастья в грядущем году. Обычно это 7 одинаковых монет, подавать которые нужно тому, кто вызывает в душе искреннюю симпатию, сопровождая подаяние произнесенной про себя молитвой. Можно также подарить семь полезных подарков. Как правило, это были полотенца, отдавая которые, дарящий обязательно произносил слова: ”Полотенца дарю, умирать погожу, добром зло исправлю, к счастью род мой (семью мою) направлю”. В Рождество мы приветствуют друг друга словами: ”Христос родился!” и отвечаем на эти слова: ”Славим Его!”.