Недовольный рождественскими подарками ребенок вызвал полицию

Патруль прибыл по вызову в дом, где их ждал очень сердитый мальчик. Полицейские сравнили его список желаемых подарков с тем, что лежало под елкой, но не нашли ни единого совпадения.

В итоге полицейским удалось немного успокоить ребенка: ему объяснили, что Санта-Клаус в силу своего возраста мог просто перепутать подарки.