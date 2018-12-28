28.12.2018, 12:28

Недовольный рождественскими подарками ребенок вызвал полицию

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rus.delfi.ee
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Недовольный рождественскими подарками ребенок вызвал полицию
Photo by Markus Spiske temporausch.com from Pexels

Девятилетнему мальчику из Германии не понравились его подарки на Рождество и он вызвал полицию, сообщает телеканал NDR со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Патруль прибыл по вызову в дом, где их ждал очень сердитый мальчик. Полицейские сравнили его список желаемых подарков с тем, что лежало под елкой, но не нашли ни единого совпадения.

В итоге полицейским удалось немного успокоить ребенка: ему объяснили, что Санта-Клаус в силу своего возраста мог просто перепутать подарки.

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