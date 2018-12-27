На Новый год россияне хотят депутатское кресло, доллар по 26 рублей, свое жилье и встретить любовь

Исследование проводилось в начале декабря по электронной почте. В нем приняли участие почти 4 тысячи человек.

Так, россияне просили 100 лет жизни, депутатское кресло, доллар по 26 рублей, НДС 18%, "вновь бежать со скоростью ветра, опять почувствовать себя чемпионом", "фарт по жизни", поцелуй, оказаться в СССР, получить возможность высыпаться за 4 часа, а также стать звездой, как Бритни Спирс.

В ходе исследования россияне поделились и своими планами на 2019 год. Молодежь рассчитывает обзавестись собственным жильем — такие планы есть у 53% россиян от 18 до 35 лет. Заняться бизнесом хотели бы 22% жителей страны. Еще 19% опрошенных планируют приобрести недвижимость, причем наиболее решительно настроена на покупку жилья молодежь: 29% в возрасте 18-25 лет и 24% и в возрасте 26-35 лет. Часть опрошенных планирует переехать в другой город (6%) или даже страну (4%).

Ряд участников исследования планирует получить повышение в должности или зарплате (24%) и открыть собственный бизнес (22%). Около 15% собираются сменить место работы, а 4% — устроиться на первую работу. При этом большая часть респондентов — 27% — не ждет от следующего года никаких перемен в карьерном плане.

Почти треть россиян (30%) в новом году хотят поменять машину. По 9% надеются сдать на права и приобрести первое авто. Всего 5% думают над тем, чтобы продать машину без приобретения замены.