"Мы живем по двум календарям”. Как празднует Новый год еврейская семья из Таллинна

Однако, за то время, пока евреи жили вне своей родины, многие местные традиции вошли в жизнь и стали привычными. Так произошло и в этом случае: в Израиль традицию праздновать Новый год 31 декабря привезли миллионы репатриантов из бывшего СССР. В стране официально этот день не отмечен в календаре. До сих пор для многих жителей страны это отмечание ”новигода” (так его называют с трудом называют сами местные), как говорится, в диковинку. И там, скорее, это повод для вечеринок в пабах и барах, чем семейный праздник. Некоторые даже поздравляют друг друга с ”гражданским Новым годом”.

А если говорить в целом, то в синангогу, конечно, ходим, и не только на Хануку. Несмотря на то, что праздник, как правило, совпадает с зимними, он никак не связан с рождением Христа или Новым годом. Ханука — это еврейский праздник света, в память о победе небольшого еврейского войска над огромной и сильной армией греков и восстановления Храмовой службы. Эти события происходили еще во II веке до нашей эры. Но у этих двух праздничных традиций есть одно важное сходство: это время исполнения чудес. А чудо рождает веру, в первую очередь — друг в друга.

ФОТО: Личный архив/ Ханукия

Традиционно на Хануку евреи зажигают специальный подсвечник — ханукию, в память о случившимся чуде. А в прошлом году празднование совпадало с наступлением нового года. Так что, на домашнем окне было еще больше света от ханукии и от праздничных гирлянд.

Есть ли в вашей семье традиционные блюда, которые готовите на новогодние праздники?

Помимо стандартного новогоднего набора с ”Оливье”, в нашей семье образовалась одна предновогодняя традиция — совместное приготовление десерта, который мы называем ”Tiigrikutsu” (тигренок), а в народе известный как ”Kirju koer" — шоколадная колбаса с вкраплениями мармелада и печенья. В любом случае, объяснить этимологию названия не составляет большого труда, если посмотреть на конечный результат.

Фото: личный архив

Как ты сам считаешь, насколько важны эти праздники?

Как я уже говорил, праздники — это великолепное время встретиться с близкими тебе людьми. Но я могу понять тех, для кого Новый год не вызывает эмоций. Тут же важна не сама дата, а то, что это время, когда хочется уделить внимание друг другу, вспомнить о ярких моментах уходящего года и помечтать о будущем.

Для меня Новый год — это, скорее, светская традиция и повод для встречи, а для старшего поколения это еще и добрые детские воспоминания. Хотя, стоит отметить, что у нас в семье принято отмечать и еврейский новый год, который традиционно наступает в осенние месяцы. Например, в этот раз еврейский 5779 год — Рош ха-Шана — начался 9 сентября по григорианскому летоисчислению. Можно сказать, что календарь мы переворачиваем дважды в год.

Фото: личный архив

Смотрите ли телевизор в Новогоднюю ночь?

В последние годы стараемся больше уделять времени на общение друг с другом. Но стараемся услышать обращение президента. Как минимум, это дает еще несколько тем для дискуссий за столом.

Фото: личный архив

Какие подарки дарите, самодельные или нет?

Мы не дарим подарки на Новый год. Скорее, стараемся делать друг другу приятные сюрпризы в течении года. А главным подарком является возможность собраться всем дружно за новогодним столом.

Ходите ли на елку, запускаете ли фейерверки?

Уже много лет не запускаем фейерверки. Тут моя позиция принципиальна — салют не стоит тех денег, которые люди готовы отдать за него. Кроме того, наши средства уже были вложены в главный фейерверк в центре города (без особого спроса, однако). Я считаю, что вместо этого можно сделать доброе дело и поддержать благотворительные организации. Например, в этом году я присоединился к акции Кесклиннаской районной управы ”Зажжем фейерверк в сердцах людей!”. Думаю, что это лучший подарок к праздникам.

С новым годом! Шана това!