"Мы живем по двум календарям”. Как празднует Новый год еврейская семья из Таллинна

Уже через несколько дней Эстония будет отмечать приход нового, 2019 года. Павел Флейшер из Таллинна считает, что Новый год — это, прежде всего, возможность собраться всей семьей и пообщаться. Павел — студент ИТ-факультета Таллиннского технического университета, один из лидеров студенческой организации Еврейской общины Эстонии.
Какие праздники справляет ваша семья? Рождество, Новый год, Русское рождество? Какой из них считаете самым важным?
Во мне течет еврейская и русская кровь, поэтому Рождество мы не празднуем. Так исторически сложилось, что Новый год — это время для встречи с семьей и родными людьми. Мы все часто путешествуем и находимся вдалеке друг от друга, а некоторые родственники вовсе живут за рубежом. Новый год — это удобное время для того, чтобы наконец собраться всем вместе дома.
Ходите ли в синагогу? Или туда только на Хануку?
На Новый год (31-го декабря) не ходим, у евреев нет праздника в этот день, разные календари, летоисчисления. Согласно еврейским законам, запрещается отмечать праздники других культур и вероисповеданий, тем более Рождество. По вопросу празднования Нового года до сих пор ведутся ужесточенные баталии между религиозными и светскими представителями.
Однако, за то время, пока евреи жили вне своей родины, многие местные традиции вошли в жизнь и стали привычными. Так произошло и в этом случае: в Израиль традицию праздновать Новый год 31 декабря привезли миллионы репатриантов из бывшего СССР. В стране официально этот день не отмечен в календаре. До сих пор для многих жителей страны это отмечание ”новигода” (так его называют с трудом называют сами местные), как говорится, в диковинку. И там, скорее, это повод для вечеринок в пабах и барах, чем семейный праздник. Некоторые даже поздравляют друг друга с ”гражданским Новым годом”.
А если говорить в целом, то в синангогу, конечно, ходим, и не только на Хануку. Несмотря на то, что праздник, как правило, совпадает с зимними, он никак не связан с рождением Христа или Новым годом. Ханука — это еврейский праздник света, в память о победе небольшого еврейского войска над огромной и сильной армией греков и восстановления Храмовой службы. Эти события происходили еще во II веке до нашей эры. Но у этих двух праздничных традиций есть одно важное сходство: это время исполнения чудес. А чудо рождает веру, в первую очередь — друг в друга.
Традиционно на Хануку евреи зажигают специальный подсвечник — ханукию, в память о случившимся чуде. А в прошлом году празднование совпадало с наступлением нового года. Так что, на домашнем окне было еще больше света от ханукии и от праздничных гирлянд.
Есть ли в вашей семье традиционные блюда, которые готовите на новогодние праздники?
Помимо стандартного новогоднего набора с ”Оливье”, в нашей семье образовалась одна предновогодняя традиция — совместное приготовление десерта, который мы называем ”Tiigrikutsu” (тигренок), а в народе известный как ”Kirju koer" — шоколадная колбаса с вкраплениями мармелада и печенья. В любом случае, объяснить этимологию названия не составляет большого труда, если посмотреть на конечный результат.
Как ты сам считаешь, насколько важны эти праздники?
Как я уже говорил, праздники — это великолепное время встретиться с близкими тебе людьми. Но я могу понять тех, для кого Новый год не вызывает эмоций. Тут же важна не сама дата, а то, что это время, когда хочется уделить внимание друг другу, вспомнить о ярких моментах уходящего года и помечтать о будущем.
Для меня Новый год — это, скорее, светская традиция и повод для встречи, а для старшего поколения это еще и добрые детские воспоминания. Хотя, стоит отметить, что у нас в семье принято отмечать и еврейский новый год, который традиционно наступает в осенние месяцы. Например, в этот раз еврейский 5779 год — Рош ха-Шана — начался 9 сентября по григорианскому летоисчислению. Можно сказать, что календарь мы переворачиваем дважды в год.
В последние годы стараемся больше уделять времени на общение друг с другом. Но стараемся услышать обращение президента. Как минимум, это дает еще несколько тем для дискуссий за столом.
Какие подарки дарите, самодельные или нет?
Мы не дарим подарки на Новый год. Скорее, стараемся делать друг другу приятные сюрпризы в течении года. А главным подарком является возможность собраться всем дружно за новогодним столом.
Ходите ли на елку, запускаете ли фейерверки?
Уже много лет не запускаем фейерверки. Тут моя позиция принципиальна — салют не стоит тех денег, которые люди готовы отдать за него. Кроме того, наши средства уже были вложены в главный фейерверк в центре города (без особого спроса, однако). Я считаю, что вместо этого можно сделать доброе дело и поддержать благотворительные организации. Например, в этом году я присоединился к акции Кесклиннаской районной управы ”Зажжем фейерверк в сердцах людей!”. Думаю, что это лучший подарок к праздникам.