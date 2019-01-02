Мастер-класс от Бенедикта Камбербэтча: как принимать бесполезные новогодние подарки

Как реагировать на полученные в подарок носки:

”О, мне всегда не хватает носков! Мой любимый цвет. Я как раз износил ту пару, которую ты подарил мне два года назад. Ты моя гардеробная фея!”, — продемонстрировал вежливую реакцию Камбербэтч.



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Камбербэтч отметил, что за любой подарок надо быть благодарным, ведь человек потратил деньги и время на его покупку. И даже если вещь куплена в последний момент, это тоже знак внимания. Как заметил актер, плохой подарок еще никому не причинил вреда, а вот негативная реакция на него может испортить отношение с человеком.