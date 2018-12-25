Макс Каур: православное Рождество должно стать праздничным днем

”Странно, что в государстве, где самой популярной религией является православие, православное Рождество официально не отмечается. Думаю, что это надо исправить и сделать 6 и 7 января праздничным днем”, — сказал Каур. Таким образом, считает он, эстонское государство не на словах, а на деле проявило бы уважение к религиозным чувствам верующих, составляющих самую распространённую в Эстонии конфессию.

”Уверен, что проявив таким образом уважение к православию, государство сделало бы реальный шаг к интеграции общества, о которой так любят порой говорить высокопоставленные эстонские политики. Ведь ни для кого не секрет, что большинство православных христиан в Эстонии являются представителями русской общины. И, что уж тут скрывать, связь между ними и государством оставляет желать лучшего. Полагаю, что реализация моего предложения способствовала бы укреплению такой связи, существенно повысила бы уровень доверия русских к Эстонской Республике, смогла бы позитивно повлиять и на межнациональные отношения в обществе”, — сказал Каур.