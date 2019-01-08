Ласнамяэский ресторан сделал рождественский подарок детям из районного детского центра

Старейшина Ласнамяэ Марии Юферевой-Скуратовски отметила инициативу местного ресторана и систематическую организацию различных благотворительных кампаний и мероприятий, нацеленных на помощь и поддержку детей и подростков Ласнамяэ. ”Управа рада и открыта для сотрудничества с организациями и компаниями, которые хотят помочь развитию общества и совершить добрые дела для тех, кто в этом нуждается. Даже небольшие благие поступки имеют огромное социальное ”, — сказал старейшина района.

Менеджер ресторана в свою очередь поблагодарила всех посетителей ресторана за внесённый вклад в рождественский подарок детям. ”Весь декабрь ресторан ”Kitchen Rõõm” проводил акцию ”Месяц Ангелов”, целью которой была покупка телевизора для детского центра. Все скидки, предоставленные гостям нашего ресторана в течение декабря, мы ”конвертировали” в деньги и на эту сумму подарили детям современный плазменный телевизор”, — сказала менеджер ресторана ”Kitchen Rõõm” Марина Мельник.

Как и было запланировано, подарок центру передали на православное Рождество, 7 января.