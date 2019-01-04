Куда деть ненужные подарки из-под елки?

Куда же деть эти ненужные подарки из-под елки?

Во-первых, передарить. Да, и многие из нас привыкли этим заниматься. Косметика и духи уходят в руки мам, бабушек или сестер, игрушки — племянникам, а посуда — или в закрома до торжественного случая, или тут же после Нового года передаривается на Рождество друзьям и коллегам. И это очень правильное решение — и деньги лишние не тратятся, и подарок не выбрасывается, и даритель вроде как угодил. Поэтому покупайте красивую коробку или делайте ее своими руками (должны же вы хоть как-то приложить руку к созданию подарка), дополняйте ее красивой открыткой, кладите в нее презент и с чистой совестью радуйте близкого человека, пишет Hochu.ua.

Отдать в качестве взятки или благодарности. Этот вариант тоже часто тоже отнимает наши средства и экономит время на всякого рода справках, очередях и учебе. Поэтому ненужным подаркам из-под елки будут рады врачи, преподаватели, работники ЖЭКа, госслужащие. Имейте в виду, что вид у этих презентов и упаковка должны быть соответствующими случаю.

Пожертвовать. Кто всегда будет рад всяким безделушкам, обновкам, косметике, игрушкам, одежде и так далее, так это нуждающиеся в этом дети, женщины и даже бомжи на улицах. Можно отнести приличные вещи в церковь, и там точно найдут, кому их отдать.