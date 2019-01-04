04.01.2019, 15:42

Куда деть ненужные подарки из-под елки?


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Куда деть ненужные подарки из-под елки?
Photo by Tofros.com from Pexels

Как это не прискорбно звучит, но многие из нас наверняка получили на новогодние праздники презенты как нужные, так и те, которые являются абсолютно бесполезными и будут пылиться на полках или занимать место на балконе.

Куда же деть эти ненужные подарки из-под елки?

Во-первых, передарить. Да, и многие из нас привыкли этим заниматься. Косметика и духи уходят в руки мам, бабушек или сестер, игрушки — племянникам, а посуда — или в закрома до торжественного случая, или тут же после Нового года передаривается на Рождество друзьям и коллегам. И это очень правильное решение — и деньги лишние не тратятся, и подарок не выбрасывается, и даритель вроде как угодил. Поэтому покупайте красивую коробку или делайте ее своими руками (должны же вы хоть как-то приложить руку к созданию подарка), дополняйте ее красивой открыткой, кладите в нее презент и с чистой совестью радуйте близкого человека, пишет Hochu.ua.

Отдать в качестве взятки или благодарности. Этот вариант тоже часто тоже отнимает наши средства и экономит время на всякого рода справках, очередях и учебе. Поэтому ненужным подаркам из-под елки будут рады врачи, преподаватели, работники ЖЭКа, госслужащие. Имейте в виду, что вид у этих презентов и упаковка должны быть соответствующими случаю.

Пожертвовать. Кто всегда будет рад всяким безделушкам, обновкам, косметике, игрушкам, одежде и так далее, так это нуждающиеся в этом дети, женщины и даже бомжи на улицах. Можно отнести приличные вещи в церковь, и там точно найдут, кому их отдать.

Обменять на кроссинг-мероприятиях. В последнее время стало модно устраивать всякие кроссинг-вечеринки, на которых люди обмениваются ненужной одеждой, книгами, сувениркой. Вот тут можно меняться, сколько угодно. Как правило, остальные гости приходят с теми же ненужными подарками, где ищут новых владельцев своим платьям или альбомам с фотографиями.

Отнести в ломбард. А если вам посчастливилось получить более-менее дорогой подарок, но у вас уже есть такой и он вас устраивает, отнесите презент в ломбард и получите за него деньги. Этот вариант не просто избавляет вас от необходимости передаривания или созерцания, например, третьего мини-телевизора в комнате, а еще и заставляет ощутить финансовую помощь в начале года.

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