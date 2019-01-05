Когда наступит Новый 2019 год по восточному календарю

В настоящее время восточная культура нашла отражение в привычных нам традициях и обычаях. Именно поэтому с каждым годом количество людей, интересующихся, какого числа отмечается Новый год по китайскому календарю, становится все больше. Восточный календарь позволяет нам узнать более точную дату этого события а узнав больше о животном-покровителе года, вы сможете предсказать свое будущее, пишет dailyhoro.ru.

В 2019 году нам предстоит еще раз отметить всеми любимый праздник Новый год 5 февраля. Рассчитать дату праздника вы можете и самостоятельно, отсчитав количество дней от зимнего солнцестояния (22 декабря 2018 года) до второго Новолуния в 2019 году.

Начало китайского года характеризуется сменой тотемного животного, и в 2019 году на смену Собаке приедет Свинья. Однако, как и в уходящем году, покровительствующей стихией остается Земля. Согласно данной характеристике, предстоящие двенадцать месяцев должны пройти вполне спокойно, но если учесть характер покровительницы года, многим из нас скучать не приедятся.

Любимый цвет свиньи — Желтый. Поэтому, как и традиционный, так и китайский Новый год лучше всего встречать в желтом наряде. Также можно разбавить образ такими цветами, как золотой, коричневый, бежевый, серебряный и любые их оттенки.

Китай — страна, которая с почтением относится к традициям, особенно если они касаются такого важно события, как Новый год. В канун праздника принято проводить генеральную уборку, освобождая пространство для счастья и удачи.