Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы

Перед Новым годом мы с нетерпением ждем момента, когда наконец-то можно приступить к украшению дома и нарядить новогоднюю елку. Однако многие из нас совершают много ошибок, когда выбирают наряд для хвойного дерева, так как некоторые игрушки притягивают проблемы и негатив. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают вашему вниманию приметы, которые помогут вам правильно нарядить елку на Новый год 2019.

Какие игрушки можно вешать на елку в 2019 году

В 2019 году Собака передаст бразды правления Желтой Земляной Свинье. Поэтому игрушки на вашей елке должны соответствовать предпочтениям нового покровителя. В этом случае ваша новогодняя елка станет магнитом для удачи и благополучия.

Желтый — любимый цвет покровительницы 2019 года. Чтобы в течение всего года вам и вашим близким сопутствовала удача, желательно, чтобы на вашей елке были новогодние игрушки желтого, зеленого, золотого или оранжевого цвета. Согласно приметам, такие украшения несут в себе сильную положительную энергетику, при помощи которой вы сможете обратить фортуну на свою сторону и прилечь богатство.

Если в уходящем году ваши близкие часто ссорились, наладить отношения в семье можно при помощи игрушек серебряного цвета. Эти украшения помогут вам очистить дом от негатива и восстановить гармонию в доме.

В 2019 году покровительствующий стихией остается Земля. Поэтому, украшая новогоднее дерево, можно использовать игрушки природных цветов. Сочетание коричневых, бежевых и зеленых украшений усилит энергетику елки, и вы сможете привлечь счастье и благополучие.