Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы

Сложно представить новогоднюю елку без ярких, блестящих шаров, гирлянды и пушистой мишуры. По примете, в 2019 году эти элементы не только придадут вашей елочке праздничный вид, но и помогут привлечь удачу.
Какими игрушками нельзя украшать елку в 2019 году
Казалось бы, новогодней елочке подойдет буквально любой наряд. Однако специалисты в области биоэнергетики уверяют, что стоит быть острожными при выборе игрушек на новогоднюю елку. Чтобы избежать неприятностей в грядущем году, от некоторых елочных украшений лучше отказаться.
Самое главное правило — ни в коем случае не вешайте на елку разбитые игрушки. Даже если на украшении образовалась малозаметная трещина, ему не место на вашей новогодней елке. Испорченные и разбитые вещи несут в себе негатив, а значит, такая игрушка моментально становится магнитом для проблем и неудач. Не стоит склевать испорченное украшение. Таким образом игрушка сможет обрести прежний вид, но вот восстановить ее энергетику не удастся.
Новый год — яркий и веселый праздник, поэтому наряд хвойной красавицы должен быть броским и разноцветным, а вот от траурных оттенков стоит отказаться. Под запрет попадают любые черные игрушки. Тяжелая энергетика этого цвета пагубно отразится на вашей елочке и других игрушках, поэтому вместо удачи праздничное дерево будет притягивать негатив.
Примета гласит, что в 2019 году не рекомендуется вешать на елку игрушки в виде животных, кроме Свиньи. Некоторые животные могут оказаться врагами покровительницы, а значит, находиться рядом с ними ей будет некомфортно.
Не стоит украшать елочку матовыми однотонными шарами. Несмотря на то, что вреда они не принесут, они обладают очень слабой энергетикой, в отличие от блестящих шаров, которые притягивают положительную энергию и создают в доме хорошую атмосферу.