Как загадать желание в Новый год Свиньи, чтобы оно обязательно исполнилось

Считается, что если загадать желание на Новый год, то вскоре оно исполнится, хотя люди, чьи заветные мечты так и не сбылись, придерживаются другой точки зрения. Проблема в том, что зачастую мы совершаем ошибки, когда формулируем свое желание, или же просто недостаточно верим в новогодние чудеса. Чтобы ваше желание исполнилось уже в 2019 году, соблюдайте рекомендации экспертов сайта dailyhoro.ru.

Не загадывайте сразу несколько желаний. Несмотря на то, что покровительница 2019 года Желтая Земляная Свинья — добродушное и отзывчивое животное, не стоит чрезмерно пользоваться добротой талисмана. Необходимо хорошо подумать на своей заветной мечтой, так как загадывать больше одного желания не рекомендуется. Если же вы решите озвучить сразу несколько желаний, есть вероятность, что не сбудется ни одно из них.

Загадывайте реалистичное желание. Новый год — время чудес. Многим кажется, что в это время может исполниться любое желание. Однако если вы пожелаете получить сверхспособности или баснословно разбогатеть за один день, мечта вряд ли осуществится. Важно, чтобы вы сами смогли поверить в то, что ваша мечта сбудется, и для этого она должна быть реалистичной.

Ваше желание не должно относиться к другим людям. Например, безответно влюбленные люди совершают ошибку, когда желают пробудить чувства возлюбленного. Просить Вселенную о том, чтобы человек полюбил вас, бессмысленно. Ваша мечта должна касаться только вас и ни в коем случае не затрагивать желания и волю других людей. Если же вы хотите встретить вторую половинку — пусть ваше желание прозвучит именно таким образом.