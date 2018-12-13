13.12.2018, 15:05

Как выбрать правильный новогодний подарок: 5 секретов психолога


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Как выбрать правильный новогодний подарок: 5 секретов психолога
Photo by Daria Shevtsova from Pexels

Вопрос новогодних подарков вечен, ответ их выбора в век изобилия — тоже: понять, кому что подарить — задача не из легких. Психолог-публицист Елена Лосева рассказывает, как с этим обстоят дела у психологов, по долгу службы обязанных разбираться в людях и их желаниях.

Я достаточно внимательный человек. Что касается подарков, предпочитаю нести радость даже больше, чем ее получать. Но! Когда время делает круг и на горизонте вырисовывается он — Новый год, происходит что-то странное, пишет Lady.mail.ru.

Это я дарю модный лак подруге, которая, оказывается, уже месяц как перешла на шелак. А бутылку коньяка тому, кто наконец-то задумался о здоровом образе жизни. Здоровую такую бутылку коньяка… И это снова я, добросовестно думая, что подарить тете Наташе, бабе Глаше и соседке Маше, измучившись, в итоге покупаю в ближайшем магазине оптом миленькие полотенчики — сразу на всех. Черт!

Послушав это, можно подумать, что я все вру про заботу и внимание к другим. И вот уже настроение Нового года, которое держится на идее всеобщего благодушия и дружбы, летит в тартарары… Многие люди жалуются мне на схожие чувства перед праздником.

Нежелание думать и искать, страх перед выбором презента для другого человека диктует нам как раз он — негативный опыт прошлых лет. На нем, по идее, нужно бы учиться. Но вместо оптимистичного настроя в нас поселяется страх неудачи. Это он заставляет до последнего оттягивать момент решения кому и что подарить. Или обреченно наступать на старые грабли: ”Не угадала в прошлый раз. И в позапрошлый. Не угадаю и в этом! А что? Традиция — это как раз про Новый год!”

Лично я в этом году решила бороться с гадким страхом неудачи накануне любимого праздника. Делюсь собственным нехитрым мануалом по этому поводу.

Долой сюрпризы!

Нас сбивает с толку стереотип, что подарок — это обязательно сюрприз. И что спрашивать о нем в лоб, значит, отнять часть ”волшебства”. Но, с другой стороны, угодить подарком — это уже волшебство. Даже если запрос маленький, бытовой, практичный.

Спроси у человека, что ему хочется, и муки ”гадания” отпадут за ненадобностью. А найденная ”по запросу” вещь выделится в череде а) дежурных, б) ненужных, в) повторяющихся подарков.

Да здравствуют уточнения!

Идея спросить у человека, что ему нужно, не нова. И наверняка каждый ею уже пользовался, но получал тупиковый ответ: ”Мне ничего не нужно! Дари, что хочешь!”

Потому будет очень кстати своим запросом навести человека на конкретную область. К примеру, так: ”Хочу организовать всем вкусные подарки! Пожалуйста, скажи, что тебя больше обрадует: сладкое или соленое?”

Или вот так: ”Решила, что новогодний гостинец от меня принесет тебе пользу в хозяйстве. Что, всегда нужное в доме, у тебя заканчивается? Или хочется новенького… чего? Хочу тебя порадовать!”

Наконец, вот так: ”Я в этом году буду главная по аксессуарчикам! Вот если сережки или кулон, то к чему бы тебе хотелось его подобрать? Можешь прислать фото твоих любимых вещей сезона? Или дать наводку на нужный цвет украшения?”

Привет, индивидуальный подход!

В том году я подошла к НГ очень подготовленной, скопив в течение времени целую полку неплохих вещиц для подарков. Бальзамы для губ и волос, кремы для рук, косметички, посуда. И те самые, в промышленных масштабах закупленные в удачный момент, полотенца.

Что объединило львиную долю этих богатств? Пришлось пользоваться ими самой, а что-то до сих пор и лежит нетронутым. Ведь когда пришло время Нового года, что-то из припасенного стало казаться неинтересным. Было непонятно, кому дарить — оно так безадресно и покупалось: ”Кому-нибудь”.

В этом году я твердо держалась за идею адресности таких покупок. В итоге, на подарочной полке вещей по пальцам пересчитать. И все они — для конкретных людей. Что делать с остальными товарищами?

Заводим новогодний список в телефоне

В него должны войти максимально все, с кем планируется пересечься: коллеги и родственники, педагоги, друзья, добрые соседи, ”свой” парикмахер или массажист… Широта новогодней признательности некоторых жизнелюбов и экстравертов бывает поистине непредсказуемой.
Уже есть варианты дельных знаков внимания? — помечай рядом с именами, чтобы не забыть.

ТОП

В магазине помни про этот мобильный список: не покупай того, что неясно, кому дарить! Понравилась вещь? Прямо на месте отмечай, для кого она выбрана. Такой подход спасает от покупки ”безликих подарков” и от приобретения в суете нескольких вещей одному человеку, и ничего — другому.

А что хочешь ты?

Есть главное, что нужно для того, чтобы система ”вопрос-ответ” в подарочной эстафете заработала. Каждому пора определиться со своими желаниями! Это смешно, но размышляя о других, себя мы задвигаем на второй план. Чем и ставим окружающих в то самое плачевное положение думающих за нас. Если каждый в вопросе ”Что подарить на Новый год?” — начнет с ответа самому себе — это будет круто.

Пожалуй, я займусь этим прямо сейчас: пройдусь взглядом по рабочему столу, а после — по квартире. Пересмотрю шкафы и окину критичным оком интерьер. Время пришло!

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