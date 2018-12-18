Как украсить стол на Новый 2019 год Свиньи

Посуда — важный элемент новогоднего стола. По традиции многие люди достают красивые сервизы, но в 2019 году делать это совсем не обязательно. Свинья равнодушна к роскоши и помпезности, поэтому дорогая посуда ее не впечатлит. Главное, чтобы приборы были аккуратными и чистыми, без трещин и сколов. Испорченные вещи являются магнитом для бедности неудач, а потому такая посуда может привлечь негатив.
Можно проявить креативность и украсить стол дополнительными деталями. В качестве украшений можно использовать елочные шары, мишуру или даже гирлянду. Покровитель сразу же увидит, что в вашем доме готовились к его приходу, если в самом центре стола будет находиться фигурка свиньи.
Так как в 2019 году покровительствующей стихией остается Земля, уместно будет установить на столе вазу с цветами или украсить скатерть аппликациями из природных материалов. На новогоднем столе хорошо будут смотреться деревянные аксессуары: необычные подставки под бокалы или горячие блюда, салфетницы, резные фигурки.