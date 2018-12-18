18.12.2018, 14:05

Как украсить стол на Новый 2019 год Свиньи


rus.delfi.ee
EST
Как украсить стол на Новый 2019 год Свиньи
Photo by Nicolas Postiglioni from Pexels

В новогоднюю ночь праздничный стол всегда находится в центре внимания, поэтому его необходимо украсить. При помощи некоторых элементов вы сможете сделать из него магнит для денег и удачи. Наши рекомендации помогут вам в этом.

Чтобы грядущий год прошел удачно, необходимо торжественно встретить нового покровителя — Желтую Земляную Свинью. Для этого следует заранее украсить дом и задуматься над оформлением праздничного стола. Советы экспертов сайта dailyhoro.ru помогут красиво оформить праздничный стол на Новый 2019 год и с его помощью привлечь счастье и удачу.

В первую очередь необходимо выбрать скатерть на праздничный стол. Цветовая гамма зависит от того, что вам необходимо для полного счастья. Если вы хотите обрести богатство и избавиться от денежных трудностей, покройте стол желтой или золотой скатертью. Если вы желаете наладить гармонию в доме и привлечь благополучие, необходимо использовать белый и серебряный цвет. При помощи красной скатерти вы сможете привлечь любовь. Категорически не рекомендуется выбирать черную скатерть — этот цвет совсем не соответствует праздничной атмосфере, поэтому покровительница 2019 года может решить, что вы не очень рады ее присутствию.

Читайте также:

Салфетки — необходимый атрибут праздничного стола. Многие люди отдают предпочтение тканевым салфеткам, но при желании вы можете заменить их бумажными. Чтобы салфетки украсили ваш стол, постарайтесь подобрать тот оттенок и узор, которые будут гармонировать со скатертью и другими новогодними украшениями. Не забывайте своевременно очищать праздничный стол от мусора: горка грязных салфеток вряд ли произведет приятное впечатление на нового покровителя.

Посуда — важный элемент новогоднего стола. По традиции многие люди достают красивые сервизы, но в 2019 году делать это совсем не обязательно. Свинья равнодушна к роскоши и помпезности, поэтому дорогая посуда ее не впечатлит. Главное, чтобы приборы были аккуратными и чистыми, без трещин и сколов. Испорченные вещи являются магнитом для бедности неудач, а потому такая посуда может привлечь негатив.

Можно проявить креативность и украсить стол дополнительными деталями. В качестве украшений можно использовать елочные шары, мишуру или даже гирлянду. Покровитель сразу же увидит, что в вашем доме готовились к его приходу, если в самом центре стола будет находиться фигурка свиньи.

Так как в 2019 году покровительствующей стихией остается Земля, уместно будет установить на столе вазу с цветами или украсить скатерть аппликациями из природных материалов. На новогоднем столе хорошо будут смотреться деревянные аксессуары: необычные подставки под бокалы или горячие блюда, салфетницы, резные фигурки.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии