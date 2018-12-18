Как украсить стол на Новый 2019 год Свиньи

Чтобы грядущий год прошел удачно, необходимо торжественно встретить нового покровителя — Желтую Земляную Свинью. Для этого следует заранее украсить дом и задуматься над оформлением праздничного стола. Советы экспертов сайта dailyhoro.ru помогут красиво оформить праздничный стол на Новый 2019 год и с его помощью привлечь счастье и удачу.

В первую очередь необходимо выбрать скатерть на праздничный стол. Цветовая гамма зависит от того, что вам необходимо для полного счастья. Если вы хотите обрести богатство и избавиться от денежных трудностей, покройте стол желтой или золотой скатертью. Если вы желаете наладить гармонию в доме и привлечь благополучие, необходимо использовать белый и серебряный цвет. При помощи красной скатерти вы сможете привлечь любовь. Категорически не рекомендуется выбирать черную скатерть — этот цвет совсем не соответствует праздничной атмосфере, поэтому покровительница 2019 года может решить, что вы не очень рады ее присутствию.

Салфетки — необходимый атрибут праздничного стола. Многие люди отдают предпочтение тканевым салфеткам, но при желании вы можете заменить их бумажными. Чтобы салфетки украсили ваш стол, постарайтесь подобрать тот оттенок и узор, которые будут гармонировать со скатертью и другими новогодними украшениями. Не забывайте своевременно очищать праздничный стол от мусора: горка грязных салфеток вряд ли произведет приятное впечатление на нового покровителя.