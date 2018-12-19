Как украсить квартиру на Новый год 2019 (дешево и стильно)

Не бойся миксовать свою повседневную посуду в белых тонах с посудой более насыщенных цветов — например, бордового и темно-синего.
Тайны освещения
Иногда достаточно зажечь свечи, и в доме появится атмосфера таинственности. Не стоит перегружать комнату праздничными гирляндами, думай о сказке, когда украшаешь свой дом. Например, можно в стеклянную банку, вазу или домик для растений насыпать сахарного песка и поставить внутрь композицию из детских игрушек с гирляндой.
В доме сразу появится волшебство! Гирлянда может оказаться не только на елке, но и на стене. Например, в форме зайца-сказочника!
Праздничный текстиль
Именно текстиль задает динамику праздничному настроению, потому что в каждом уголке дома есть что-то из ткани. Не нужно весь дом ”переодевать” в красную клетку и зеленый бархат… герой праздника — стол!
Сделай праздничную скатерть сама. Возьми любую старую, скучную однотонную скатерть и нарисуй на ней праздничные узоры. Используй фрукты и овощи для создания интересных силуэтов. А еще праздничного настроения зададут богатые, глубокие винные цвета, вельвет, бархат, плюш.
Мелочи и подарки
Создай для своих гостей новогоднее настроение. Подвяжи к каждому стулу за праздничным столом маленький сюрприз-подарок. Это может быть что угодно: ваша общая фотография, открытка с пожеланием, фрукт, конфета. А на тарелки можно положить карточки с именами гостей. Ты можешь удивить друзей неожиданными персонажами: вместо привычных снеговичков и гномиков украсить стол забавными серебряными муравьями, улитками и мухами. Одним словом — не бойся экспериментировать и сочетать несочетаемое!