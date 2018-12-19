Как украсить квартиру на Новый год 2019 (дешево и стильно)

Елка без елки

Елка сама может быть сделана очень бюджетно и оригинально! Если у тебя в квартире мало места, и при этом хочется чего-то нетрадиционного, то ты можешь разместить елку… на стене. За основу возьми ветки, а дальше используй все, что попалось под руку: старые семейные фотографии, засушенные ягоды и фрукты, конфеты, снежинки, браслеты, пишет Lady.mail.ru.

”Ну и конечно, чтобы елка получилась красивой и гармоничной, старайся подбирать предметы по цвету, фактуре и настроению — отлично будут смотреться на этой фантазийной елке белые и бордовые цветы из бумаги”.

Если все-таки есть свободный угол и немного времени, можно выпилить из фанеры силуэт елки и разместить ее в углу комнаты. Плюс такой елки в том, что она не занимает много места, и прямо на ней можно рисовать, на нее клеить украшения и прилеплять из пластилина елочные игрушки вместе с детьми (детей прилеплять не нужно).

Драматичный стол

Аккуратно накрытый стол обязательно даст тебе почувствовать себя желанным гостем. ”Гламур”, ”винтаж” и ”драматизм” — актуальные слова для сервировки стола в этом году. Украшать нужно так, чтобы ты чувствовала, что праздник уже подбирается.

Совсем необязательно перегружать стол декоративными венками и гирляндами. Иногда достаточно достать посуду, которую ты используешь в особенных случаях, разбросать по столу ягоды и фрукты, красиво разложить салфетки и зажечь свечи. Например, разрезанный пополам гранат может быть ярким и вкусным украшением праздничного стола.