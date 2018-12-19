19.12.2018, 12:03

Как украсить квартиру на Новый год 2019 (дешево и стильно)


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Как украсить квартиру на Новый год 2019 (дешево и стильно)
Photo by Valeria Boltneva from Pexels

Обратный двухнедельный отсчет до Нового года начался, так что самое время отложить все не важные дела и взяться за украшение квартиры. Мы знаем, как это сделать бюджетно, но так, чтобы каждый уголок квартиры превратился в фотозону для гостей.

Елка без елки

Елка сама может быть сделана очень бюджетно и оригинально! Если у тебя в квартире мало места, и при этом хочется чего-то нетрадиционного, то ты можешь разместить елку… на стене. За основу возьми ветки, а дальше используй все, что попалось под руку: старые семейные фотографии, засушенные ягоды и фрукты, конфеты, снежинки, браслеты, пишет Lady.mail.ru.

”Ну и конечно, чтобы елка получилась красивой и гармоничной, старайся подбирать предметы по цвету, фактуре и настроению — отлично будут смотреться на этой фантазийной елке белые и бордовые цветы из бумаги”.

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Если все-таки есть свободный угол и немного времени, можно выпилить из фанеры силуэт елки и разместить ее в углу комнаты. Плюс такой елки в том, что она не занимает много места, и прямо на ней можно рисовать, на нее клеить украшения и прилеплять из пластилина елочные игрушки вместе с детьми (детей прилеплять не нужно).

Драматичный стол

Аккуратно накрытый стол обязательно даст тебе почувствовать себя желанным гостем. ”Гламур”, ”винтаж” и ”драматизм” — актуальные слова для сервировки стола в этом году. Украшать нужно так, чтобы ты чувствовала, что праздник уже подбирается.

Совсем необязательно перегружать стол декоративными венками и гирляндами. Иногда достаточно достать посуду, которую ты используешь в особенных случаях, разбросать по столу ягоды и фрукты, красиво разложить салфетки и зажечь свечи. Например, разрезанный пополам гранат может быть ярким и вкусным украшением праздничного стола.

Не бойся миксовать свою повседневную посуду в белых тонах с посудой более насыщенных цветов — например, бордового и темно-синего.

Тайны освещения

Иногда достаточно зажечь свечи, и в доме появится атмосфера таинственности. Не стоит перегружать комнату праздничными гирляндами, думай о сказке, когда украшаешь свой дом. Например, можно в стеклянную банку, вазу или домик для растений насыпать сахарного песка и поставить внутрь композицию из детских игрушек с гирляндой.

В доме сразу появится волшебство! Гирлянда может оказаться не только на елке, но и на стене. Например, в форме зайца-сказочника!

Праздничный текстиль

Именно текстиль задает динамику праздничному настроению, потому что в каждом уголке дома есть что-то из ткани. Не нужно весь дом ”переодевать” в красную клетку и зеленый бархат… герой праздника — стол!

Сделай праздничную скатерть сама. Возьми любую старую, скучную однотонную скатерть и нарисуй на ней праздничные узоры. Используй фрукты и овощи для создания интересных силуэтов. А еще праздничного настроения зададут богатые, глубокие винные цвета, вельвет, бархат, плюш.

Мелочи и подарки

Создай для своих гостей новогоднее настроение. Подвяжи к каждому стулу за праздничным столом маленький сюрприз-подарок. Это может быть что угодно: ваша общая фотография, открытка с пожеланием, фрукт, конфета. А на тарелки можно положить карточки с именами гостей. Ты можешь удивить друзей неожиданными персонажами: вместо привычных снеговичков и гномиков украсить стол забавными серебряными муравьями, улитками и мухами. Одним словом — не бойся экспериментировать и сочетать несочетаемое!

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