Как создать новогоднюю атмосферу без лишних усилий: 10 свежих идей для дома

1. Маленький свечной заводик. Достаньте все имеющиеся свечи или по дороге с работы зайдите в магазин за новыми. Подойдут любые. Классические высокие экземпляры белого или красного цвета не будут выглядеть скучно в изящном подсвечнике или в составе композиции — например, их можно художественно сгруппировать в середине большого стола. На комоды, полки и подоконники поставьте ароматические свечи. Они добавят уюта, наполнят дом запахами хвои или пряностей, яблок или тыквы, сандалового дерева или цитрусовых. Зажигайте свечи каждый вечер вместо светильников. Как это работает — опять же загадка. То ли мерцание огоньков, то ли ароматы — но настроение поднимается!

2. Море гирлянд. Их можно развесить на стенах, на стульях обеденного стола, на перилах лестницы, на окнах. Достаньте из фотоальбомов старые новогодние снимки или распотрошите коллекцию открыток, чтобы создать гирлянды из них: личные, семейные. Получится настоящая выставка. Есть хрустальная ваза, глубокое стеклянное блюдо или даже трехлитровая банка? Заполните эти емкости сияющими фонариками и поставьте на видное место. Еще гирлянды можно соорудить из цветной бумаги, веток, шишек, рождественских носков, лент — у кого на что фантазии хватает.

3. Новая жизнь старых игрушек. Ищем в коробках морально и физически устаревшие елочные украшения. Складываем их в декоративные корзины, глубокую прозрачную посуду. Если ничего не нашлось — творчески разбросаем на комоде в спальне или на подносе для ключей на столике в коридоре. На подоконниках, на кухонном столе, рядом с раковиной в ванной комнате — эти небрежные композиции будут давать ощущение праздника тоже!

4. Благоухающий декор. Все, что нужно, — это шишки и цитрусовые. Просто выложить их на симпатичное блюдо. Или немного заморочиться, разобрав апельсины, лимоны и мандарины "на запчасти" и подсушив в духовом шкафу. К ним можно добавить крупные специи — корицу трубочками, цветы гвоздики. Еще можно — новогодние игрушки или гирлянды. Если все это побрызгать ароматическими маслами — будет красиво и ароматно.

5. Желтая Земляная Свинья. Это хозяйка 2019 года, поэтому в оформлении интерьера надо использовать оттенки желтого и коричневого. И обязательно впустите в дом свинку: в виде картинки на открытке, фото на календаре, магнитика на холодильнике или плюшевой игрушки. Все это можно приобрести в ближайшем супермаркете за сущие копейки. По поверью, свинья на почетном месте в доме не позволит грядущему году обращаться с вами по-свински. Подстрахуйтесь!

6. Уголок для гостей. Кто ходит в гости в предновогодние дни, тот поступает мудро. На то они и предновогодние дни, чтобы встречаться и общаться с близкими людьми, получать и дарить радость и тепло друг другу. Продемонстрируйте готовность к неожиданным визитам, оформив гостевой уголок. Клетчатые пледы, декоративные подушки, свечи-гирлянды. Блюдо с сухофруктами и конфетами. Фруктовая корзина. При наличии воображения и более-менее прямых рук можно соорудить подобие камина и положить туда настоящие дрова: запах поленьев — это тоже очень по-новогоднему.

7. Новогодняя pre-party. Раз уж зашла речь о гостях, почему бы не покуситься на проведение тематической вечеринки для друзей. Выгода: вы оформляете только гостевой уголок, а украсить весь остальной дом вам помогают друзья. С вас — легкие закуски, шампанское и фрукты, с них — рисование оленя на оконном стекле, украшение елки, развешивание гирлянд и прочие задания. Организуйте конкурсы, игры, эстафеты, просмотр фильмов и прослушивание рождественских мелодий (это у вас и так уже готово!).

8. Эксплуатация детского труда. Если у вас есть дети, а у них есть друзья, нужно этим пользоваться. Приготовьте вкусные угощения и полезные напитки вроде компота, соберите малышей, раздайте им альбомные листы, карандаши, фломастеры и краски, включите им любимые мультфильмы. Задание простое — рисуем новогоднюю историю. В итоге у вас в руках окажутся реальные произведения искусства, да еще и тематические. Оформить ими можно любую стену в любой комнате. Поверьте — это будет очень мило!

9. Письма Деду Морозу. Участвовать могут все — от самых меленьких до самых зреленьких. Подготовьте конверты, бумагу и ручки и в один прекрасный вечер раздайте их домочадцам и гостям. Пусть поделятся своими переживаниями, расскажут об уходящем годе и планах на будущее или просто напишут, о чем мечтают в эти предновогодние дни. Готовые письма в запечатанных конвертах повесьте на леску, натянутую между двумя гвоздиками, или прикрепите яркими прищепками к гирлянде. После праздника спрячьте письма (можно соорудить ящик Деда Мороза), чтобы снова собраться через год и прочитать их. Эти простые моменты единения по-настоящему бесценны.

10. Для тех, кто уже не может остановиться. Если вами окончательно завладели новогодние страсти, повесьте венок с колокольчиками на входную дверь, оформите зеркала светящимися в темноте наклейками или привлеките семью к сооружению новогоднего панно (по примеру "Карты желаний"). Если у вас дома уже не осталось свободного места — идите в подъезд. Он тоже нуждается в оформлении.