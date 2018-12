Как создать новогоднюю атмосферу без лишних усилий: 10 свежих идей для дома

С неба падают волшебные снежинки, всюду пахнет елью и мандаринами, городские улицы сверкают и переливаются гирляндами… Да ничего подобного! На улице слякоть и грязь, автобусы переполнены, на работе аврал. Но мы будем сильнее неприятностей и встретим 2019-й так, чтобы быль сделать сказкой.

Увертюра

Новогодняя магия не купит билет на поезд, не запрыгнет в последний вагон и не постучит вам в дверь сама. Придется действовать самостоятельно! Поставьте музыкальную колонку на самое видное место в квартире и пусть всегда, как только вы перешагиваете порог квартиры, оттуда доносятся: "Три белых коня", "Снежинка", "Песенка про пять минут", "Разговор со счастьем", а также Last Christmas, Let It Snow, Happy New Year, Jingle Bell, Christmas is All Around. Добавьте в этот плей-лист чего-нибудь своего. Пусть песни идут нон-стопом, советует Comode.kz.

Для экрана. От "Иронии судьбы", "Реальной любви", "Чародеев" и "Вечеров на хуторе близ Диканьки" до фильмов "Один дома", "Девчата", "Карнавальная ночь", "Елки", "Отпуск по обмену", "Бедная Саша", "Сирота казанская", "Неспящие в Сиэтле", "Рождественская история". Список можно (и нужно!) продолжить. Скачать фильмы заранее и крутить один за другим вечерами. Не знаю, как именно этот процесс происходит, но эта аудио- и видеотерапия излечивает и наполняет тебя светлыми чувствами. Что и требовалось!

10 способов преобразить дом