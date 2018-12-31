Как реагировать на подарок, который вам не нравится

В-третьих, если вы умеете врать и не испытываете от этого дискомфорта, то врите. Небольшая ложь о том, что подарок вам нравится, поможет не задеть чувства человека. Во всяком случае, это куда лучше, чем показать свое разочарование. Только знайте меру — можно сказать, что вам понравился подарок, но называть его лучшим подарком, который вы когда-либо получали, или обещать, что будете пользоваться им каждый день, все же не стоит.

Совершенно другая ситуация, если даритель — близкий, который мгновенно почувствует фальшь. В этом случае лучше сказать правду — и вместе посмеяться над неудачным подарком. Ведь подарок — всего лишь подарок, а ложь может отравить ваши отношения.

Выражайте эмоции правильно

Ваша эмоциональная реакция на подарок должна быть немедленной. Если между моментом, когда вы развернули подарок, и вашей реакцией будет пауза, ваше разочарование станет явным. Так что, развернув подарок, тут же благодарите. Не забывайте о зрительном контакте. Взгляд прямо в глаза поможет отвлечь внимание от того, что ваше лицо не выражает достаточного восторга. Улыбайтесь, если можете. Но улыбка ни в коем случае не должна быть фальшивой. Если вы плохой актер, может просто обнять дарителя, тем самым скрыв разочарование. В целом ведите себя как можно более естественно.

Что делать с ненужным подарком

Подарок всегда можно передарить, хотя понятно, что это не слишком этично. Если вы все же решили так поступить, по крайней мере предварительно убедитесь, что этот предмет действительно нужен тому, кто станет новым обладателем. В такой ситуации ваша совесть будет чиста только в том случае, если вы подарите эту вещь кому-то, кого она действительно порадует. В крайнем случае отдайте подарок на благотворительность.

Если по прошествии времени вас все же не оставляет ощущение тревоги и неловкости, не бойтесь дать выход своим чувствам. Честность и искренность в этой ситуации принесут облегчение обеим сторонам. Можно честно признаться, что пробовали, но так и не смогли полюбить подарок, или не смогли придумать, как его применить. При этом нужно показать, что вы сами очень расстроены. Можно предложить дарителю забрать подарок обратно, вдруг он ему пригодится. Конечно, никто обычно на такое не соглашается, но вы хотя бы предложили.

Как сделать так, чтобы вам дарили только хорошие подарки

Перед днем рождения или новогодними праздниками составьте список желаний и сделайте так, чтобы о его содержании заранее узнали ваши друзья и родственники. При этом желательно, чтобы вещи из списка было легко купить и стоили они не заоблачно. Чтобы облегчить близким жизнь, можно даже называть конкретные марки, модели, названия магазинов где это продается, и так далее.

Если в вашем окружении есть человек, который постоянно дарит вам ужасные подарки, попробуйте показать ему хороший пример — накануне праздников настойчиво узнавайте, что он хотел бы получить в подарок. Если тот станет уходить от ответа, или отвечать уклончиво, надавите. У каждого всегда есть что-то на уме, о чем он мечтает, и вам надо выяснить, что это. Надейтесь на то, что этот человек начнет поступать так же, когда придет время покупать подарок вам.

В случае неудачи придется поговорить с этим человеком откровенно. Просто отведите его в сторону и скажите: ”Я не совсем уверен, что этот подарок мне подходит”. Постарайтесь все ему объяснить, в то же время не обидев его. Возможно, он все же расстроится, хотя вы и пытались до него донести, что ни в коем случае его не осуждаете.