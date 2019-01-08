Как разобрать елку быстро и легко, и чтобы хозяйке не пришлось затевать генеральную уборку?

Позвольте поделиться некоторыми советами.

1. Разложите вокруг елки старую простыню или другую материю, которую не жалко выкинуть. Она предохранит игрушки от разбивания, если они случайно упадут, и защитит пол от осыпающихся иголок.

2. Начинайте разбор елки снизу. Прежде всего, освободите основание елки от ”юбки”, которая прикрывала крестовину. Дальше начинаем снимать дождик и игрушки. Бьющиеся игрушки лучше завернуть в салфетки или газеты. Не выбрасывайте оторвавшиеся крепления от игрушек. Лучше сложите их в отдельный пакетик, они могут пригодиться в следующем году.

3. Гирлянду снимаем в последнюю очередь. Обязательно аккуратно сматываем, нанизывая шнур на локоть, а затем перевязываем его резинкой или веревкой. Таким образом мы предохраним его от запутывания.

4. Теперь наступает самый ответственный момент. Нужно аккуратно уложить елку на подстеленную заранее простыню, завернуть ее и уже в таком состоянии вынести из квартиры, советует LifeMozaika.

5. Подметите пол от просыпавшихся иголок и дождика. Если иголки впились в ковер или ковровое покрытие, насыпьте на них пищевую соду. Теперь можно пропылесосить, включив прибор на малую скорость.

6. В следующем году на новогодние праздники старайтесь ставить елку подальше от отопительных приборов и держите ее все время в воде. Таким образом лесная красавица простоит дольше и осыпавшихся иголок будет меньше.