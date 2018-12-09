Как раскрыть детям правду о Деде Морозе: советы мам и психологов
Что делать, если ребенок задает ”неудобные” вопросы? И как понять, что он готов услышать, кто на самом деле кладет подарки под елку.
Что делать, если ребенок задает ”неудобные” вопросы? И как понять, что он готов услышать, кто на самом деле кладет подарки под елку.
Примерно к шести-семи годам дети начинают настойчиво выяснять детали ”правдивой истории” Деда Мороза, которые раньше их совсем не волновали. Например, ”А как Дед Мороз среди ночи попадет к нам в квартиру?” или ”А как Дед Мороз успеет за одну новогоднюю ночь подарить что-то всем хорошим мальчикам и девочкам на всей планете?” Маме и папе приходится придумывать неубедительные отговорки.
Родители сами загнали себя в эту ловушку, рассказав однажды о добром волшебнике с мешком подарков. Теперь они не знают, как прекратить врать, и при этом, с одной стороны, сохранить лицо и не уронить свой родительский авторитет, с другой стороны — не нанести сыну или дочери психологическую травму, рубанув с плеча правду-матку. И не пропадет ли после этого та сказочная атмосфера праздника, в которой и состоит главное очарование Нового года?
Журнал Reader’s Digest собрал советы психологов и родителей, которые могут помочь без потерь выйти из этой непростой ситуации.
1. Не говорите лишнего
Как и с вопросом о том, откуда берутся дети, важно понять, что на самом деле хочет узнать ребенок, и не переборщить, выдав лишнюю информацию. Кому-то действительно нужна чистая правда, а кто-то к ней еще не готов, и ему необходимо от вас лишь получить подтверждение, что все в порядке, он может и дальше продолжать верить в Деда Мороза.
2. Не торопите события
Пусть все случится само собой. Нет никакого ”правильного” возраста или ”подходящего” времени для того, чтобы узнать правду о Деде Морозе. Главное для родителей — вовремя улавливать и верно интерпретировать запросы ребенка. Не пытайтесь увиливать и не старайтесь искусственно продлевать эту фантазию, если ребенок уже готов с ней расстаться.
Не бойтесь — если вы ошиблись и раньше времени сказали, что Деда Мороза нет, ребенок просто не воспримет ваше сообщение.
3. Учитывайте возраст
Имейте в виду, что для 9-10-летнего ребенка знание о том, что Деда Мороза не существует, — нечто вроде инициации, часть процесса взросления. В этом возрасте, заявляя в кругу сверстников о том, что Дед Мороз — не более чем выдумка, ребенок приобретает авторитет и уважение.
А вера в то, что подарки приносит добрый волшебник, может стать предметом насмешек. Но если подобную подрывную информацию начнет распространять среди друзей по детскому саду ваш 5-летний ребенок, у него могут быть неприятности.
4. Будьте готовы к непредсказуемой реакции
Кто-то почувствует облегчение от того, что его восприятие реальности и логики происходящего в мире оказалось верным; кто-то впадет в ярость и обиду — ведь получается, что все эти годы родители врали; а кто-то просто расплачется.
5. Обязательно посочувствуйте ребенку
Ведь он только что расстался со сказкой. Затем попробуйте перевести всю эту историю с Дедом Морозом и новогодними подарками на другой уровень. То, что Деда Мороза нет, вовсе не означает, что нет праздника, нет волшебства и радости, нет нарядной елки, нет подарков под ней.
Кроме того, ведь Дедом Морозом может стать каждый — просто нужно дарить подарки, причем не только самым близким людям, но и, например, детям из приютов, старикам из домов престарелых, просто одиноким пожилым соседям.
Дед Мороз — это символ любви, счастья, щедрости, доброты, великодушия. Объясните ребенку, что теперь, когда он уже подрос, он сам, с вашей помощью, конечно, может превратиться в доброго волшебника и устраивать новогоднее чудо для всех вокруг.
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