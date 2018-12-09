Как раскрыть детям правду о Деде Морозе: советы мам и психологов

Примерно к шести-семи годам дети начинают настойчиво выяснять детали ”правдивой истории” Деда Мороза, которые раньше их совсем не волновали. Например, ”А как Дед Мороз среди ночи попадет к нам в квартиру?” или ”А как Дед Мороз успеет за одну новогоднюю ночь подарить что-то всем хорошим мальчикам и девочкам на всей планете?” Маме и папе приходится придумывать неубедительные отговорки.

Родители сами загнали себя в эту ловушку, рассказав однажды о добром волшебнике с мешком подарков. Теперь они не знают, как прекратить врать, и при этом, с одной стороны, сохранить лицо и не уронить свой родительский авторитет, с другой стороны — не нанести сыну или дочери психологическую травму, рубанув с плеча правду-матку. И не пропадет ли после этого та сказочная атмосфера праздника, в которой и состоит главное очарование Нового года?

Журнал Reader’s Digest собрал советы психологов и родителей, которые могут помочь без потерь выйти из этой непростой ситуации.

1. Не говорите лишнего

Как и с вопросом о том, откуда берутся дети, важно понять, что на самом деле хочет узнать ребенок, и не переборщить, выдав лишнюю информацию. Кому-то действительно нужна чистая правда, а кто-то к ней еще не готов, и ему необходимо от вас лишь получить подтверждение, что все в порядке, он может и дальше продолжать верить в Деда Мороза.

2. Не торопите события

Пусть все случится само собой. Нет никакого ”правильного” возраста или ”подходящего” времени для того, чтобы узнать правду о Деде Морозе. Главное для родителей — вовремя улавливать и верно интерпретировать запросы ребенка. Не пытайтесь увиливать и не старайтесь искусственно продлевать эту фантазию, если ребенок уже готов с ней расстаться.