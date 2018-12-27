Как проводить старый год, чтобы 2019 был удачным
Чтобы предстоящий год принес счастье и удачу, необходимо достойно проводить старый год. В этом вам помогут простые рекомендации.
Чтобы предстоящий год принес счастье и удачу, необходимо достойно проводить старый год. В этом вам помогут простые рекомендации.
Начало нового года характеризуется обновлением окружающей энергии, поэтому уже за несколько дней до праздника мы ощущаем приближение перемен и готовимся к приятным событиям. Чтобы в 2019 году жизнь изменилась к лучшему, необходимо попрощаться с уходящим годом и вместе с ним отпустить обиды и проблемы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказали, как правильно проводить 2018 год, чтобы в новом году фортуна всегда была на вашей стороне.
В первую очередь необходимо подвести итоги уходящего года. Вероятно, этот долгий период был наполнен не только позитивными, но и негативными моментами, и ваша задача — оставить их в старом году. Желательно подойти к этому делу ответственно, ведь таким образом вы сможете понять, почему вам не удалось достичь поставленных целей, и в будущем не допустить таких ошибок. Кроме того, составьте план действий на ближайшее будущее, и тогда приступить к новым начинаниям будет значительно проще.
Проводы старого года должны сопровождаться исключительно полезными действиями: например, можно избавиться от вредных привычек и начать 2019 год со здорового образа жизни. Многим во время праздника не удается удержаться от переедания и спиртных напитков, однако такую попытку все же стоит предпринять: это пойдет вам на пользу, а значит, в 2019 году вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Чтобы в новом году вам сопутствовала удача, необходимо завершить дела, начатые в старом году. Если вам кажется, что справиться со всеми делами до конца декабря уже не удастся, пообещайте себе, что вы обязательно сделаете это уже в начале января.
Уборка — обязательный предновогодний ритуал. С ее помощью вы сможете избавиться от негативной энергии и привлечь положительную. Таким образом вы обновите энергетику своего дома, а значит, предстоящий год принесет удачу не только вам, но и вашим близким.
В канун Нового года необходимо встретиться с родными и близкими, чтобы обменяться теплыми словами и поздравлениями. В качестве знака внимания можно преподнести близким небольшие предновогодние презенты, которые привлекут счастье и удачу в новом году.
30 декабря можно пройтись по магазинам, приобрести праздничный наряд, подарки или новогодние украшения для дома. В это время уже не рекомендуется заниматься работой: вместо этого принято посвящать время любимым занятиям.
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