Как провести новогоднюю ночь 2019 по Знаку Зодиака

Новогодняя ночь в компании любимого человека — идеальный выбор для романтичных Тельцов. Не стоит менять свое уютное гнездышко на дорогой ресторан, бар или клуб. Вместо этого можно самостоятельно создать в доме романтическую атмосферу при помощи свечей, слегка приглушенного света, небольшой новогодней елки и праздничного ужина. Во время празднования необходимо обменяться подарками и красиво поздравить свою вторую половинку, например, вновь признавшись ей в любви. Под бой курантов нужно поцеловать партнера, и тогда в грядущем году чувства влюбленных станут только сильнее. Тельцы, которые еще не нашли свою любовь, могут вместе с близкими друзьями посетить развлекательное новогоднее мероприятие. Возможно, именно там им удастся встретить своего спутника жизни.

Близнецы

Близнецы готовы поддержать любую идею празднования, если она не заключается в том, чтобы сидеть дома, есть салаты и смотреть надоевшие новогодние передачи. В 2019 году представителям этого созвездия не придется отказываться от своих желаний, ведь Желтая Свинья разделяет вкусы Близнецов и поддержит самые оригинальные идеи. Чтобы новогодняя ночь 2019 запомнилась надолго, можно отправиться в другой город или даже за границу. Однако такой вариант потребует больших денежных затрат, поэтому заменить путешествие можно походом в ресторан или ночной клуб с интересной развлекательной программой.

Рак

Раки предпочитают отмечать Новый год в кругу семьи, но в новогоднюю ночь 2019 астрологи советуют разбавить семейный круг близкими друзьями. Несмотря на то, что Свинья — домашнее животное, традиционный вариант празднования может показаться ей слишком скучным. Однако это не значит, что уютная домашняя атмосфера должна быть нарушена шумным гуляньем, которое совершенно неприемлемо для семейных Раков. После боя курантов можно отправиться на прогулку или же остаться за праздничным столом и продолжить общение с родными и друзьями.

Лев

Если Лев берет на себя ответственность за организацию праздника, значит, новогодняя ночь пройдет незабываемо. Иногда идеи Львов кажутся окружающим абсурдными и даже сумасшедшими, но в 2019 году покровительница сможет оценить их оригинальность по достоинству. Отметить Новый год можно в домашней обстановке, но для этого нужно заранее пригласить гостей, украсить дом и приготовить праздничный ужин. После полуночи можно сменить обстановку и отправиться на прогулку или в развлекательное заведение.

Дева

Во время празднования Девам редко удается расслабиться и насладиться праздничным весельем. Их гораздо больше беспокоит, чтобы гости остались довольны и обязательно заметили их старания. Чтобы переживания не испортили впечатления о новогодней ночи, желательно встретить Новый год в кругу семьи. В этом случае Девы не будут волноваться, что гостям не понравится атмосфера или блюда покажутся им невкусными, и смогут расслабиться. Представители этого созвездия знают, что родные никогда не осыпят их критикой и не будут указывать на недостатки.

Весы

Обычно Весы встречают Новый год в кругу семьи или друзей, поэтому ежегодно этот праздник мало чем отличается от предыдущего. Однако чтобы грядущий год прошел удачно, необходимо начать его с позитивных перемен. Чтобы предстоящая новогодняя ночь оставила о себе необычные воспоминания, астрологи советуют Весам встретить Новый год в шумном месте, среди незнакомых людей. Таким образом представители этого созвездия смогут завести много новых друзей, полезных знакомств, а возможно, и встретят свою любовь.

Скорпион

Для Скорпиона новогодняя ночь пройдет идеально в том случае, если во время праздника у него будет возможность пообщаться со многими людьми, завести новые знакомства и хорошо повеселиться. Представителям этого созвездия стоит собраться с друзьями и отправиться в шумное заведение. Семейным Скорпионам необходимо прислушаться к мнению второй половинки: если любимый человек предпочтет уединение, лучше остаться дома, отметить праздник вместе и насладиться романтической атмосферой.

Стрелец

Обычно в конце декабря Стрельцы погружаются в работу и ни на минуту не позволяют мыслям о празднике сбить их с толку. Поэтому для них Новый год сравним с долгожданным отпуском. В новогоднюю ночь представителям Знака Стрельца необходимо хорошо повеселиться и по возможности провести праздник не только с родными в домашней обстановке, но и в гостях у друзей. Поэтому после боя курантов можно отправиться в гости, прихватив с собой подарки и праздничное настроение.

Козерог

Козероги — любители спокойного времяпровождения, и влияние новой покровительницы вряд ли заставит их внести изменения в семейные традиции праздника. Поэтому в новогоднюю ночь 2019 Козероги смогут остаться дома, пообщаться с близкими и друзьями, а также развеселить гостей конкурсами и шуточными гаданиями. Несмотря на то, что Желтая Свинья предпочитает шумное веселье, праздник в уютном семейном кругу она непременно оценит.

Водолей