Как праздновать Старый Новый год: традиции и приметы

Интересно:

в 1918 году, когда при переходе на новое летоисчисление ввели поправку на 13 суток, сразу после 31 января 1918 года в России наступило 14 февраля.

Несходство между датами Юлианского и Григорианского календарей увеличивается каждое столетие. В XX-XXI веках это различие составляет 13, а с марта 2100 года будет уже 14 дней.

13 января — Васильев вечер

В ночь с 13 на 14 января встречают Старый Новый год (у белорусов и украинцев известен как — щедрый вечер, в центральных и некоторых южных областях России как — овсень). Эта традиция возникла после 1918 года, когда в России было введено новое летосчисление. Когда-то этот день приходился на 1 января и назывался Васильевым днем (день памяти святителя Василия Великого, а канун его — 31 декабря (ставший 13 января) — Васильевым вечером.

Вечер накануне Старого Нового года в народе называли щедрым. Утром 13 января (день Мелании (Меланки)) надо было готовить кашу, сваренную из целых зёрен пшеницы. Ее можно было заправлять мясом или салом, либо поливать медом, сахаром либо вареньем. Кроме того, хозяйки пекли блины, готовили пироги и вареники с творогом, чтобы отблагодарить гостей. Самым главным кушаньем на Старый Новый год считались блюда из свинины, к слову, святой Василий Великий считался покровителем свиноводов. ”Свинку да боровка для Васильева вечерка”, ”не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий зимний освятит!”, — говорится в пословицах об этом дне. Это животное символизировало плодовитость и благополучие. В этот день принято было щедро накрывать стол: щедрый стол в этот день — достаток в течение всего года.

Вечером люди навещали своих соседей, чтобы встретить Новый год в мире и согласии. По народным верованиям считалось важным, кто будет в доме первый гость в Новом году. Добрым признаком было, если первым оказался молодой человек из уважаемой многодетной семьи с хорошим хозяйством. А утром 14 декабря молодежь шла на перекресток сжигать ”Деда”, или ”Дидуха”, — снопы соломы. Молодые люди прыгали через костер, что символизировало очищение от нечести.

Приметы и традиции на Старый Новый год 14 января

К Васильевому вечеру готовились заранее. К нему шили или покупали красивую одежду. На стол хозяйки ставили все самое лучшее, что было в доме: пироги, кутью, мясо, вино, пиво, водку. Традиционно к этому вечеру готовили поросенка. Он был символом плодородия земли и плодовитости скота в наступающем году. Наши предки так же как и современные россияне верили ”как Новый год встретишь, так его и проведешь”: считалось, что обилие еды в первый день года принесет достаток на целый год.

Еще один обычай, связанный с кулинарией, — варение каши. Обряд совершался до рассвета; когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная — это предвещало худое. Если же каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома.

В некоторых уголках России в этот день колядовали. Например, в Тверской, Ярославской, Московской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Оренбургской областях был популярен обходной обряд ”овсеньканье”. Традиция получила название от песни, которую исполняли во время хождения по домам — ”овсень”. Люди ходили от дома к дому и пели песни. Участники обхода подходили от дома к дому и спрашивали разрешения у хозяев: ”Можно ли овсень кликать?”, а те отвечали: ”Кличьтя!” Затем участники обряда исполняли овсеневые песни каждому члену семьи в отдельности. Самые важные ”овсени”, призванные обеспечить благополучие дому и семье, адресовали хозяину и его старшим сыновьям. В конце щедрые хозяева дома одаривали исполнителей.

Садоводы в полночь стряхивают снег с яблонь — для урожая.

Если в ночь ветер дует с юга — год будет жарким и благополучным, с запада — к изобилию молока и рыбы, с востока — жди урожая фруктов.

Васильева ночь звездна — к урожаю ягод.

Много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.

Что приготовить на Старый Новый год

Вечер и ночь с 13 на 14 января принято проводить в кругу семьи за праздничным столом. Наши предки на Новогодний стол обязательно готовили поросенка в собственном соку, и делали блюдо из зайца и петуха. Все это было весьма символично:

поросенок обещал богатство и благополучие в доме в будущем году;

заяц — скорость и успех в делах;

петух — летящую легкость и свободу.

Если вы хотите в этот вечер накрыть свой праздничный стол согласно старинным традициям, приготовьте щедрую кутью или сочиво. Считается, чем разнообразнее вкуснее и сытнее кутья, тем больше будет достаток в семье в будущем году. Так что постарайтесь и приготовьте ее действительно щедрой и богатой: не жалейте орехи, изюм, халву, мед и т.д. Варили кутью в прежние годы из гречихи, пшеницы, ячменя, но вполне будет пригоден и обычный рис. Выбирая пшеницу, попробуйте зерно на зуб, оно должно легко разваливаться, твердое зерно для кутьи не подходит. Все продукты сочива имеют символическое значение:

зерно символизирует новую жизнь;

мед — благополучие и здоровье;

мак — достаток в доме.