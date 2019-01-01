Как правильно распланировать 2019 год

Вспомните, что произошло в старом году, и составьте планы на новый всего за четыре шага, пишет Лайфхакер.
Что вам понадобится
- 3 часа свободного времени. Позаботьтесь, чтобы вас ничто не отвлекало.
- Большой лист бумаги и стикеры. Лучше писать именно на бумаге, но подойдёт и компьютер.
- Ручка и цветные маркеры.
- Стол или доска, чтобы разложить все записи.
- Ежедневник, календарь и другие заметки, чтобы вспомнить, что произошло за год.
- Близкие люди. Можно выполнить это упражнение в одиночку, но обсуждение с близкими даст больше пользы.
Шаг 1. Обдумайте прошедший год
Просмотрите свои фотографии, записи в ежедневнике, календарь, переписку с близкими людьми. Так вы вспомните, что сделали и пережили в этом году. Поставьте таймер на один час и приступайте.
После этого ответьте на следующие вопросы:
Какие были главные события года? Что вызывало у вас чувство гордости, радости, любви?
Какие вам встретились трудности? Что причинило вам боль, вызвало злость или грусть?
Чему вы научились за год? Что узнали о себе, других людях, мире?
На каждый вопрос выделите по три минуты. Если выполняете упражнение с близким человеком, обсудите, что вас удивило, что вам особенно запомнилось, как эти события на вас повлияли, что вы вспомните через пять лет.
Теперь перенесите на большой лист бумаги или в документ на компьютере:
5 важных событий. Поздравьте себя и отпразднуйте эти победы.
5 трудностей . Порадуйтесь, что они позади, что они вас не сломали. И больше не думайте о них. Порвите или сожгите стикер, на котором составляли список.
5 уроков. Время не превращается в мудрость автоматически. Её нужно выжать самому.
Шаг 2. Оцените свою жизнь в данный момент
Подумайте, в каких жизненных сферах всё хорошо, а чему требуется дополнительное внимание. Оцените каждую сферу от 1 до 5 с точки зрения того, насколько удовлетворённым в них вы себя чувствуете: 1 — совершенно не удовлетворён, 5 — полностью удовлетворён.
Например, сферы могут быть такие: здоровье, общение, семья, творчество, карьера, финансы, эмоциональное самочувствие.
Подумайте, почему вы поставили именно такую оценку. Чего вам не хватает в той или иной сфере? Что нужно изменить? Если оценка высокая, как поддерживать её на том же уровне? Отметьте это на большом листе под списками важных событий и уроков.
Шаг 3. Поставьте цели на следующий год
Ответьте на вопросы, выделив на каждый по три минуты:
Чего вы хотите достичь? Чему хотите научиться? Записывайте всё, что приходит в голову. Это ваш большой список.
Какие 3–5 пунктов из большого списка сделают следующий год особенно удачным? Выберите то, что для вас действительно важно. Это ваш короткий список.
Вернитесь к целям из короткого списка и сформулируйте их более чётко. Подумайте, как в конце года определить, добились вы успеха или нет. Добавьте крайний срок, конкретное действие или цифру.
Определите свою мотивацию. Для каждой цели назовите три потребности или желания, которые побуждают вас к ней стремиться. Если вы хотите открыть своё дело, мотивация может быть такой: тяга к риску, дополнительный доход, желание доказать, что вы на это способны. Когда вы знаете причину, вам легче двигаться к цели.
Шаг 4. Наметьте направление
Составьте реалистичный план действий. Для этого рассмотрите такие пункты, снова выделив на каждый по три минуты:
Ключевые точки. Через каждые три месяца вы должны проходить очередную точку. Так вы будете видеть, что движетесь в правильном направлении.
Новые навыки. Какие вам понадобятся привычки и взгляды, чтобы добиться своих целей?
Связи. С кем нужно построить или укрепить отношения? Кто сможет вдохновить и поддержать вас на вашем пути?
Вредные привычки. От чего нужно будет отказаться?
Выпишите на большой лист цели и основные шаги для их достижения. Поставьте напоминания в календаре через три, шесть и девять месяцев, чтобы отслеживать свой прогресс в течение года.
Теперь перед вами лист с достижениями и уроками прошедшего года и чёткими целями на новый. Держите его на виду, чтобы не забывать, чего вы уже достигли и к чему стремитесь.