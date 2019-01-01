Как правильно распланировать 2019 год

Подумайте, в каких жизненных сферах всё хорошо, а чему требуется дополнительное внимание. Оцените каждую сферу от 1 до 5 с точки зрения того, насколько удовлетворённым в них вы себя чувствуете: 1 — совершенно не удовлетворён, 5 — полностью удовлетворён.

Например, сферы могут быть такие: здоровье, общение, семья, творчество, карьера, финансы, эмоциональное самочувствие.

Подумайте, почему вы поставили именно такую оценку. Чего вам не хватает в той или иной сфере? Что нужно изменить? Если оценка высокая, как поддерживать её на том же уровне? Отметьте это на большом листе под списками важных событий и уроков.

Шаг 3. Поставьте цели на следующий год

Ответьте на вопросы, выделив на каждый по три минуты:

Чего вы хотите достичь? Чему хотите научиться? Записывайте всё, что приходит в голову. Это ваш большой список.

Какие 3–5 пунктов из большого списка сделают следующий год особенно удачным? Выберите то, что для вас действительно важно. Это ваш короткий список.

Вернитесь к целям из короткого списка и сформулируйте их более чётко. Подумайте, как в конце года определить, добились вы успеха или нет. Добавьте крайний срок, конкретное действие или цифру.

Определите свою мотивацию. Для каждой цели назовите три потребности или желания, которые побуждают вас к ней стремиться. Если вы хотите открыть своё дело, мотивация может быть такой: тяга к риску, дополнительный доход, желание доказать, что вы на это способны. Когда вы знаете причину, вам легче двигаться к цели.

Шаг 4. Наметьте направление

Составьте реалистичный план действий. Для этого рассмотрите такие пункты, снова выделив на каждый по три минуты:

Ключевые точки. Через каждые три месяца вы должны проходить очередную точку. Так вы будете видеть, что движетесь в правильном направлении.

Новые навыки. Какие вам понадобятся привычки и взгляды, чтобы добиться своих целей?

Связи. С кем нужно построить или укрепить отношения? Кто сможет вдохновить и поддержать вас на вашем пути?

Вредные привычки. От чего нужно будет отказаться?

Выпишите на большой лист цели и основные шаги для их достижения. Поставьте напоминания в календаре через три, шесть и девять месяцев, чтобы отслеживать свой прогресс в течение года.

Теперь перед вами лист с достижениями и уроками прошедшего года и чёткими целями на новый. Держите его на виду, чтобы не забывать, чего вы уже достигли и к чему стремитесь.