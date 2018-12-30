Как подготовить домашний телевизор к просмотру новогодних передач?

Есть ли у вас уже HD-каналы?

”Чем четче изображение, тем больше всего видно на экране. Сегодня стандартом для эстонских телеканалов стало HD-качество. Картинка более низкого качества уже выглядит достаточно размытой. Поэтому стоит проверить, имеются ли в ассортименте поставщика телевизионных услуг каналы в качестве Full HD. В ряде случаев они скрываются в самом конце перечня каналов, но, если их там нет, можно подумать об их заказе, чтобы в новый год наслаждаться лучшим возможным изображением”, — пояснил Баранов.

То, насколько важна четкость картинки, зависит и от размера телевизора. Чем он больше, тем лучше заметно, что разрешение того или иного канала не слишком высоко. ”В последнее время среди жителей Эстонии особенно популярны как раз большие телевизоры — чаще всего покупают 65-дюймовые. Если вам действительно хочется видеть более четкое изображение, недавно компания Samsung представила телевизоры с разрешением целых 8K. Картинка там в 16 раз четче и выглядит заметно натуральнее, чем на телевизорах Full HD. Кроме того, телевизоры используют технологию улучшения изображения AI Upscaling, которая заметно повышает качество картинки, родное разрешение которой составляет менее 8K”, — сказал Баранов.

Установлен ли телевизор на правильном расстоянии?



Стоит помнить, что экраны разного размера лучше смотрятся с разного расстояния. Работает простое правило: чем больше экран, тем дальше от него следует сидеть.