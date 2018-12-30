Как подготовить домашний телевизор к просмотру новогодних передач?

Для многих доброй традицией стало собираться в новогодний вечер перед телевизором и вместе наслаждаться праздничными программами. Поэтому еще до наступления нового года стоит убедиться в том, что изображение демонстрируется в максимальном возможном качестве. Инструктор по продукции Samsung Eesti Герман Баранов советует, как подготовить телевизор к новогодним передачам.
Есть ли у вас уже HD-каналы?
”Чем четче изображение, тем больше всего видно на экране. Сегодня стандартом для эстонских телеканалов стало HD-качество. Картинка более низкого качества уже выглядит достаточно размытой. Поэтому стоит проверить, имеются ли в ассортименте поставщика телевизионных услуг каналы в качестве Full HD. В ряде случаев они скрываются в самом конце перечня каналов, но, если их там нет, можно подумать об их заказе, чтобы в новый год наслаждаться лучшим возможным изображением”, — пояснил Баранов.
То, насколько важна четкость картинки, зависит и от размера телевизора. Чем он больше, тем лучше заметно, что разрешение того или иного канала не слишком высоко. ”В последнее время среди жителей Эстонии особенно популярны как раз большие телевизоры — чаще всего покупают 65-дюймовые. Если вам действительно хочется видеть более четкое изображение, недавно компания Samsung представила телевизоры с разрешением целых 8K. Картинка там в 16 раз четче и выглядит заметно натуральнее, чем на телевизорах Full HD. Кроме того, телевизоры используют технологию улучшения изображения AI Upscaling, которая заметно повышает качество картинки, родное разрешение которой составляет менее 8K”, — сказал Баранов.
Установлен ли телевизор на правильном расстоянии?
Стоит помнить, что экраны разного размера лучше смотрятся с разного расстояния. Работает простое правило: чем больше экран, тем дальше от него следует сидеть.
”От 40-дюймового телевизора следует сидеть на расстоянии двух метров, от 55-дюймового — на расстоянии трех метров, а от 65-дюймвоого — более трех метров, — пояснил Баранов. — Если сидеть ближе, лицо ведущего, например, может быть видно во всех мельчайших подробностях, а это не всегда хорошо”.
Правильно ли настроена картинка?
Помимо разрешения и удаления от экрана стоит обратить внимание на настройки телевизора. Это может показаться само собой разумеющимся, но многое при просмотре зависит от личных предпочтений человека. Поэтому стоит изучить предлагаемые вашим телевизором настройки и выбрать наиболее подходящие.
”Например, стоит найти настройки, предусмотренные для просмотра фильмов и сериалов. В этом случае картинка, как правило, становится контрастнее — так лучше выглядят различные юмористические передачи и скетчи. Такие настройки, впрочем, лучше подходят для затемненного помещения. Если же в помещении много света, можно выбрать функции ”Standard” или ”Natural”, — пояснил Баранов. — Хотя новые телевизоры на 100% передают все цветовое пространство, и даже оттенки черного остаются глубокими и естественными при любом освещении, свет вокруг все же может повлиять на впечатления от просмотра. Поэтому стоит попробовать разные настройки и решить, какая подходит лучше всего”.
Настроен ли звук?
Изучите настройки аудио. При наличии дополнительных динамиков или системы домашнего кинотеатра следует убедиться в том, что источники звука окружают место, где находятся зрители так, чтобы бы обеспечен оптимальный звуковой эффект.
”Также следует проверить звуковые настройки в самом телевизоре. Если к нему не подключены дополнительные динамики, довольно многого можно добиться и при помощи встроенных решений, меняющих звук согласно предпочтениям пользователя. Для просмотра новогодних программ лучше подходят функции, обогащающие нижние частоты, т.е. улучшающие басы”, — отметил Баранов.