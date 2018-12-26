Как пережить Новый год, если вы шопоголик

Люди, увлеченные серфингом, будут тратить деньги на оборудование, обучение и серф-кэмпы на тропических островах. Художники — спускать деньги на краски и мольберты. Заядлые читатели — на книжные новинки и букинистические раритеты. Но в их случаях компульсивность имеет ”полезное” начало, это необходимое условие самореализации. У шопоголиков большая часть усилий и денег тратится впустую. Если у человека есть 20 пар красных туфель, то 21-я должна как минимум заставить задуматься. Надо ли говорить, что таким образом зависимые компенсируют внутренние проблемы.

Обычно расстройство начинается в позднем подростковом возрасте и быстро приобретает хроническую форму. Компульсивный шоппинг чаще всего встречается у женщин. В этом психиатры винят более низкие уровни серотонина, чем у представителей сильного пола. У шопоголиков отмечаются высокие показатели депрессии, беспокойства, злоупотребления психоактивными веществами, расстройства пищевого поведения и иммунитета. Для компульсивного покупателя шоппинг — это не чистая радость, а череда болезненных стадий: непреодолимое желание — волнение — покупка — самоотрицание — беспокойство — возможное успокоение.

Лечение

В своей книге ”Покупать или не покупать” доктор Эйприл Лейн Бенсон предлагает всем, кого зависимость еще не привела в кабинет психотерапевта, задать себе шесть вопросов: ”Почему я здесь?”, ”Как я себя чувствую?”, ”Нужна ли мне эта вещь?”, ”Что случится, если я подожду?”, ”Как я буду расплачиваться?”, ”Где я буду это хранить?”. Ответы помогают создать пространство между импульсом и действием — и принять взвешенное решение.

Но не всегда тягу к шоппингу надо сводить к списку покупок и последовательному перемещению по торговому центру. Спонтанные действия могут иметь и терапевтическое значение. Доктор Ричард Эллиотт уверен: у мужчин употребление алкоголя в качестве модификатора настроения является ”социально допустимым, пока поведение не станет экстремальным ”. У женщин — иначе. ”Для них покупки обеспечивают приемлемую для общества альтернативу алкоголю для восстановления настроения”, — пишут они. В шопоголизме есть и другой приятный аспект — стимул зарабатывать больше.

Совет психолога

Врач-психотерапевт, психолог кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказывает пользователям Mail.ru Здоровье, как удержаться от необдуманных покупок: ”Есть два эффективных способа. Первый — это прописывать цели, что именно вам нужно купить. Лучше это делать не в голове, а на бумаге (или в телефоне): записать, что действительно необходимо купить. Если вы выбираете подарок, то заранее подумайте о том, что это будет, и о бюджете. ”Механизм” искушения очень простой: в торговом центре все красивое, вкусно пахнет, поэтому соблазн купить что-то лишнее силен.

Второй способ — расплачиваться не картой, а наличными. Когда вы расплачиваетесь картой (тем более через PayPass), у вас нет ощущения контроля происходящего. Вы ходите по магазину, получаете удовольствие от того, какое все красивое, а потом за секунду оставляете на кассе сумму, которую не планировали. При этом вы не запоминаете момент, когда потеряли деньги. Расплачиваясь наличными, вы получаете ощущение контроля и понимание, сколько вы тратите. Когда вы открываете кошелек и пересчитываете купюры, вы видите, сколько у вас остается, прикидываете, что нужно купить еще; вспоминаете, что впереди праздники и надо прожить на что-то десять дней —наступает отрезвление, и вы видите рамки, которые вас ограничивают”.