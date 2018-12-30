Как отметить Новый год в одиночестве и без драмы
Новый год соло — радость или крушение надежд? Рассуждает Арина Борисова.
Новый год соло — радость или крушение надежд? Рассуждает Арина Борисова.
Когда мне было лет 17, вопрос, где и с кем встречать новый год, был одним из самых насущных. Практически гадание на картах — скажи, кто ест с тобой селедку под шубой, и я скажу, кто ты, пишет Lady.mail.ru.
В шумной компании праздновали веселые и популярные ровесники. Романтично, вдвоем — счастливцы, встретившие Большую Любовь. С родителями и вообще родственниками — нудные ботаники, которых никуда не позвали. Праздник в одиночестве был уделом фриков, которые не пошли с мамой и папой к тете Вале, но и в более интересное место приглашены не были.
Где все
Со временем расклад то и дело менялся — Новый год с родителями покрывался то налетом сентиментальности, то верности традициям, а шумные компании могли ассоциироваться как с весельем, так и с кризисом, в том числе и после расставания с Большой Любовью. И лишь праздник соло продолжал быть сомнительным вариантом.
Из известных мне одиночных новогодних историй запомнились в основном такие:
• беременная от женатого любовника, который все обещал, да так и не ушел, рыдала под песню Булановой ”Не зови ты мишку папой”;
• после переезда в другую страну, в пустой съемной квартире, под крики соседей;
• в Париже, в отеле, номере для влюбленных — потому что в день отлета молодой человек сообщил, что любит другую;
• после грандиозной ссоры с родственниками за пару дней до праздника — в пустой квартире с выключенным телефоном.
Ну и парочка вариантов с ночными дежурствами, внезапными попаданиями в больницу и прочими форс-мажорами.
Общее одно — все эти праздники были заклеймены худшими в жизни и убраны в дальние уголки памяти. К воспоминаниям, как на елке не досталось подарка, а на выпускном никто не пригласил танцевать. И, конечно, все советы просто выйти на улицу, просто взять себя в руки и просто создать праздничное настроение вызывают бешенство и желание кидаться мандаринами. Потому что есть вещи и моменты, которые не украсить ни мишурой, ни лампочками — только пережить и не вспоминать.
Никого не надо
Мысль о том, что одинокий Новый год — удел мизантропов и неудачников, заставляет нас совершать странные поступки. Например, идти в незнакомые компании и страдать там от скучных разговоров и чужих людей в блестках и пайетках. Или драить квартиру, убиваться весь день на кухне и звать к себе Юльку с мужем и близнецами, Верочку с семьей и Катанянов. Ну потому что вы же нормальный веселый человек и хлебосольная хозяйка!
И ничего, что близнецы маются и по кирпичику разносят квартиру, Катаняны съедают недельный запас колбасы, а Верочка говорит, что холодец недосолен и так заливисто хохочет, что на кухне звенит посуда. Зато стол, гости и праздничный шум. И ощущение выполненного долга в подарок — ну я же молодец, справилась, правда?
Правда же заключается в том, что в январе не надо идти в школу и рассказывать, как было весело и кто разбил салатник. И поэтому, если душа робко просит тишины и одиночества, можно его себе позволить.
Моя знакомая Наташа, счастливая жена и мать троих сыновей, тетя пяти племянников, дочь, сестра, внучка и много кто еще, заявила, что страшно хочет встретить новогоднюю ночь одна. Выпить бокал вина, съесть пару бутербродов и лечь спать. А перед этим посмотреть мелодраму. Нет, она любит всех родных и близких, и рада провести с ними все каникулы, но так устала за год, что ей просто необходима ночь для себя. Родные слегка подулись, но собрались отдельно, у кого-то там на даче. А Наташа осталась одна в пустой квартире впервые за год. И была счастлива.
Через пару лет эстафету подхватила Наташина сестра — после тяжелого любовного разрыва она поняла, что совсем не хочет идти ни в одну из возможных компаний с тайной надеждой встретить там истинную любовь. А хочет уехать в Питер, погулять ночью по Дворцовой площади и выспаться в отеле. И она поехала, и не встретила там избранника — жизнь ведь не новогодняя мелодрама. Но праздничной ночью осталась вполне довольна.
Следующим стал дядя, крупный руководитель, уставший от коммуникаций так, как только можно от них устать. Он снял домик в лесу на баз отдыха, отключил интернет и нажарил вкусных шашлыков. А может, не очень вкусных, и даже подгоревших — главное, что ему понравилось.
Потому что ни жарка мяса, ни отмечание праздника, в общем-то, не экзамен, а просто возможность сделать себе хорошо. И иногда для этого действительно больше никто не нужен.
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