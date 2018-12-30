Как отметить Новый год в одиночестве и без драмы

Когда мне было лет 17, вопрос, где и с кем встречать новый год, был одним из самых насущных. Практически гадание на картах — скажи, кто ест с тобой селедку под шубой, и я скажу, кто ты, пишет Lady.mail.ru.

В шумной компании праздновали веселые и популярные ровесники. Романтично, вдвоем — счастливцы, встретившие Большую Любовь. С родителями и вообще родственниками — нудные ботаники, которых никуда не позвали. Праздник в одиночестве был уделом фриков, которые не пошли с мамой и папой к тете Вале, но и в более интересное место приглашены не были.

Где все

Со временем расклад то и дело менялся — Новый год с родителями покрывался то налетом сентиментальности, то верности традициям, а шумные компании могли ассоциироваться как с весельем, так и с кризисом, в том числе и после расставания с Большой Любовью. И лишь праздник соло продолжал быть сомнительным вариантом.

Из известных мне одиночных новогодних историй запомнились в основном такие:

• беременная от женатого любовника, который все обещал, да так и не ушел, рыдала под песню Булановой ”Не зови ты мишку папой”;

• после переезда в другую страну, в пустой съемной квартире, под крики соседей;

• в Париже, в отеле, номере для влюбленных — потому что в день отлета молодой человек сообщил, что любит другую;

• после грандиозной ссоры с родственниками за пару дней до праздника — в пустой квартире с выключенным телефоном.

Ну и парочка вариантов с ночными дежурствами, внезапными попаданиями в больницу и прочими форс-мажорами.